Как Майкл Джексон изменил гравитацию

Майкл Джексон был не только выдающимся танцором, но и изобретателем. Как "королю попсы" удалось добиться "антигравитационного наклона", при котором все тело наклоняется под углом 45 градусов и он не падает ниц?

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В 1987 году "король поп-музыки" (King of Pop) Майкл Джексон озадачил поклонников по всему миру своими невероятными танцевальными движениями — особенно наклоном под углом 45 градусов. Это полностью противоречит анатомии человека и законам физики, по которым человек в состоянии наклонить корпус не более чем на 20 градусов и при этом не упасть на землю. Двое индийских исследователей скрупулезно изучили "феномен" и подтвердили, что зрители увидели лишь трюк.

King of Pop был изобретателем оригинальных танцевальных па, которые по названию музыкального фильма "Moonwalker" фанаты окрестили "лунной походкой". Напомним, этот фильм состоит из видеоклипов Майкла Джексона, отснятых во время мирового турне с альбомом "Крутой" (Bad World Tour), а также видео на песню Smooth Criminal.

История Энни, убийцы и свидетеля преступления, в сингле "Ловкий преступник" рассказана посредством музыки и танца, а также спецэффектов. Самым запоминающимся оказался тот, в котором тело певца оказалось наклонено под углом 45 градусов и напряжено, словно струна, только ботинки не отрываются от пола.

Если бы это фанаты могли наблюдать исключительно в клипе Smooth Criminal — никто бы и не усомнился в использовании искусства монтажа, однако Джексон с завидным постоянством продолжал демонстрировать этот прием во время своих многочисленных выступлений.

Хотя ни один нормальный человек не способен настолько сильно наклониться вперед по причине существования на нашей планете силы земного притяжения. Гравитация любого здоровяка уложит на землю, поскольку в таком положении центр тяжести тела перемещается далеко за пределы стоп, что делает невозможным удержать равновесие.

"Даже наклоны танцоров с большой становой силой максимум достигают пределов от 25 до 30 градусов, — объясняют на страницах последнего выпуска журнала американской ассоциации нейрохирургов Journal of Neurosurgery Нишант Ягник (Nishant Yagnick) и Сандип Мохиндра (Sandeep Mohindra) из Института медицинских исследований в Чандигархе. — Поколения поклонников с тех пор пытались имитировать это движение". Зачастую подобные попытки были чреваты травмами.

Во время съемок музыкального клипа "Smooth Criminal" Джексон использовал специальное приспособление из тросов и канатов. Подобный механизм впервые был опробован в фильме-ревю (жанр немецких кинофильмов с музыкой и танцами) 1958 года "Bühne frei für Marika" ("Освободите сцену для Марики"). Режиссером фильма был Георг Якоби, супруг киноактрисы, танцовщицы и певицы Марики Рёкк (Marika Rökk), которая сыграла в нем главную роль. После смерти супружеской пары на свет появились документы, где говорилось о том, что организация Гелена — предтеча Федеральной разведывательной службы (БНД) Западной Германии — подозревала Якоби и Рёкк в сотрудничестве с КГБ.

Во время своих выступлений на сцене Майкл Джексон отказался от применения чересчур заметных канатов. В 1992 году Майкл Джексон запатентовал свой знаменитый antigravity tilt — "антигравитационный наклон". Разгадка трюка кроется в патенте, в котором описывается, что именно позволяло певцу наклоняться вперед на 45 градусов, казалось бы, вопреки силе притяжения.

"Вместе с соавторами изобретения Джексон разработал специальный ботинок с треугольным вырезом на каблуке, — сообщают Ягник и Мохиндра. — В этом вырезе можно было зафиксировать выступающий из настила металлический штифт, чтобы получить дополнительную поддержку".

Для создания "антигравитационной иллюзии" Майкл Джексон уходил в определенное место на сцене, снабженное металлическими штырями. В незаметном для посторонних глаз месте исполнитель вставлял в металлические штифты каблуки своих ботинок, чтобы наклониться на 45 градусов вперед.

Подобное приспособление полностью доказало свою эффективность как во время мирового турне 1992 года "Dangerous World Tour", так и во время "HIStory Tour" 1996-1997 годов. Пока один из танцоров отвлекал внимание публики на одном конце сцены, Джексон и его помощники на затемненном участке закрепляли каблуки для демонстрации "антигравитационного эффекта".

Никакой магии, тем не менее этот трюк выполнять дело непростое. "На практике такое движение невероятно сложно осуществить", — подчеркивают исследователи. Потому что даже с дополнительным сцеплением на башмаке наклон в 45 градусов требовал огромного напряжения и становой силы. В этом случае Майкл Джексон продемонстрировал свой талант не только как танцовщика, но и выказал недюжинную изобретательность.

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