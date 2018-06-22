Загадка всех времен: резные шарики неолита

Одними из самых загадочных предметов, созданных людьми позднего каменного века в Европе, являются затейливо вырезанные каменные шарики, каждый из которых размером с бейсбольный мяч. Они продолжают ставить в тупик археологов даже спустя более чем 200 лет после их находки.

Как сообщает интернет-портал Live Science, в настоящее время обнаружено более 500 загадочных объектов, большинство из которых были найдены на северо-востоке Шотландии, а также на Оркнейских островах, в Англии, Ирландии и в Норвегии.

Археологи до сих пор не знают изначальной задумки или замысла, которыми руководствовались умельцы каменного века при производстве этих каменных шариков, которые признаны одними из лучших образцов неолитического искусства, найденных когда-либо.

В настоящее время созданы виртуальные 3D-модели изумительных шариков, прежде всего для того, чтобы широкая публика наконец-то по достоинству оценила искусство древних и разделила восторги современных исследователей. Кроме того, благодаря моделям были обнаружены некоторые новые детали, в том числе некогда незаметные компоненты в нанесенных на шарики насечках.

Самая большая в мире коллекция резных каменных шариков, включая примерно 140 оригинальных неолитических (новокаменного века) объектов из Шотландии и с Оркнейских островов и 60 копий аналогичных артефактов из других мест, хранится в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге.

Куратор Национального музея Шотландии и создатель онлайн-модели этих артефактов Хьюго Андерсон-Уаймарк (Hugo Anderson-Whymark) говорит, что на протяжении нескольких лет предлагались различные объяснения предназначения каменных шариков.

Высказывались, в частности, такие предположения: каменные шарики предназначались в качестве наконечников для оружия, способного размозжить кости либо врага, либо объекта охоты. А может, это были стандартные весы неолитических торговцев или они служили роликами для перевозки гигантских камней, используемых при возведении мегалитических сооружений.

Одна из теорий состоит в том, что они представляли собой охотничье метательное оружие, состоящее из ремня или связки ремней, к концам которых привязаны обернутые кожей или сухожилиями круглые камни или каменные шары. Индейцы Южной Америки охотились с помощью таких болас. Bola — по-испански означает "шар".

Другие теории описывают эти шарики как объекты религиозного культа или символы социального статуса их владельцев.

Ко многим таким теориям Андерсон-Уаймарк посоветовал относиться с известной долей скепсиса и иронии, хотя некоторые из них вполне могут оказаться правдой. Но пока загадка камушков больше будит наше воображение и не желает раскрываться во всем своем объеме, продолжая порождать новые версии и гипотезы.

Когда находили первые образцы подобных шариков, то археологам было трудно поверить, что такие замысловатые предметы могли быть вырезаны исключительно каменными орудиями. Поэтому сначала их производство ошибочно приписали пиктам, которые жили в Шотландии в эпоху позднего железного века и в раннем Средневековье, между 1800 годами до нашей эры и 1100 годами нашей эры.

По словам Андерсона-Уаймарка, позже археологи стали находить гравированные каменные шары в пластах, относящихся к гораздо более раннему периоду неолита — примерно 5000 лет назад, когда использовали только каменные инструменты.

Многие мотивы орнаментов, используемые на резных каменных шариках, включая детально выписанные круги и спирали, также были зафиксированы находками, сделанными в могильниках эпохи неолита, в которых есть подземные погребальные камеры, таких как мегалитическое культовое сооружение в Ирландии Ньюгрейндж (Newgrange).

Сходство деталей и рисунков показывает, что жившие в эпоху неолита в разных регионах Европы люди разделяли общие идеи. Это указывает на некоторые формы взаимодействия между их сообществами, полагает Андерсон-Уаймарк.

Трехмерные онлайн-модели созданы при помощи фотограмметрии, которая включает в себя наряду с подробными фотоснимками поверхности структуры и цвета объектов точные данные об их размере и форме.

Процесс фотограмметрии, как сказал Андерсон-Уаймарк, выявил новую информацию о некоторых шариках, раскрыв процесс нанесения резьбы и сколов на некоторых из них, которые иначе не могли быть замечены.

По мнению куратора Национального музея Шотландии, ключ к пониманию каменных шариков — в их "стандартном" размере, который идеально подходит для того, чтобы ложиться в ладонь, во время их обработки более твердыми каменными инструментами.

Создание всего лишь одного резного каменного шарика должно было быть длительным процессом. Судя по некоторым из них, дизайн развивался по мере их обработки, возможно, работа продолжалась на протяжении многих лет или даже в течение нескольких поколений, сказал он.

Ученым предстоит еще очень многое выяснить, и их обязательно ждут впереди открытия, но, скорее всего, считает куратор музея, тайна навсегда останется тайной.

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