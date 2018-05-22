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Автор Редакция рубрики "Наука"

Одно яйцо в день избавляет от болезней сердца?

Наука и техника » Непознанное » Человек

Люди, которые едят по одному яйцу в день, имеют гораздо меньший риск получить сердечный приступ либо инфаркт, чем те, кто вообще не ест яйца. Об этом сообщила сегодня "Правда.Ру". Этой информацией с нами поделились коллеги из CNBC со ссылкой на китайских ученых. Подробности…

Исследователи провели опрос среди 461 213 людей в возрасте около 51 года. Изначально ни у одного из участников не было проблем с сердцем. Тогда исследователи решили проверить свою гипотезу о пользе яиц и провели изменения в рационе участников опроса. Большинство из них съедали по половине яйца в день. Девять процентов участников не ели яиц вообще, а 13 процентов употребляли по одному целому яйцу ежедневно.

Около половины исследуемых решили продолжить участие в эксперименте, который был продлен еще на девять лет. За это время, у 83 977 человек появились различные сердечные заболевания, а 9985 человек умерли от болезней сердца.

Сравнив тех, кто никогда не употреблял яиц, и тех, кто ел по 0,76 яйца в день, исследователи узнали, что те, в чьем рационе присутствовали яйца, оказались на 11 процентов менее подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы и их смертность по причине этих болезней была на 18 процентов ниже.

"Это важное открытие, особенно для тех регионов, где для людей яйца являются основным источником аминокислот и белка", — отметил доктор Люк Джоус, исследователь из Harvard Medical School в Бостоне, который изучил результаты эксперимента.

"Вывод, который стоит вынести из этого исследования, заключается в том, что если употреблять яйца в умеренном количестве, мы меньше рискуем получить сердечно-сосудистое заболевание", — рассказал Джоус.

Это не значит, что людям стоит как можно быстрее начинать употреблять минимум по три яйца в день. Исследование не продемонстрировало результат употребления более одного яйца в день, поэтому не ясно, как превышение нормы может сказаться на здоровье.

"Яйца не панацея для тех, кто хочет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, они опасны для диабетиков", — прокомментировал доктор Дж. Дэвид Спенс из Western University Stroke Prevention & Atherosclerosis Research Center (Лондон, Канада, штат Онтарио).

"Если есть слишком много яиц, то могут развиться сосудистые заболевания", — отметил Спенс, который также изучил результаты исследования. Например, в яичном желтке содержится фосфатидилхолин — вещество, которое способствует закупориванию артерий.

"Яйца — это, к сожалению, основной источник холестерина в человеческом рационе, однако они также содержат белок высокого качества и массу витаминов", — отмечает команда исследователей в статье для журнала Heart. Предыдущее исследование, которое изучало связь между присутствием яиц в рационе и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, дало несущественные результаты, был лишь небольшой намек на то, что яйца могут как защищать от заболеваний сердечно-сосудистой системы, так и провоцировать их.

"Яйца могут содержать около 200 миллиграммов холестерина, поэтому ученые зачастую связывают этот факт с догадкой о том, что яйца способствуют повышению этого вещества в крови", — отметил Джоус.

Однако одно из недавних исследований показало, что яйца также помогают печени не только блокировать выработку липопротеина низкой плотности (вредная разновидность холестерина, которая как раз и забивает сосуды, и ведет к различным заболеваниям), но и способствовать выработке липопротеина высокой плотности (полезной разновидности холестерина, которая позитивно сказывается на здоровье сосудов и сердца).

Наши коллеги из CNBC отмечают, что проведенное китайскими учеными исследование не было контролируемым экспериментом, поэтому его результаты могут быть не так точны. Иными словами, данное исследование лишь порождает очередную теорию, требующую проверки, о пользе либо, наоборот, вреде яиц для сердечно-сосудистой системы.

Еще одна проблема проведенного исследования состоит в том, что результаты, полученные в Китае, могут быть неприменимы к остальному миру, поскольку в исследовании приняли участие абсолютно здоровые люди без семейной истории сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время у многих людей по всему миру есть проблемы с избыточным весом, а их рацион содержит значительно больше мяса и картофеля. У другой части людей в рационе преобладают фрукты и овощи. Поэтому результаты от употребления яиц могут довольно сильно разниться в каждом из регионов.

Напомним, как правило, для поддержания здоровья сердца ученые рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты: больше овощей, фруктов, орехов, молочных продуктов с пониженной долей жира, различные крупы, рыба и курица. Также стоит ограничить количество красного мяса и сладких газированных напитков.

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Актуальная аналитика
Человек
Одно яйцо в день избавляет от болезней сердца?
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