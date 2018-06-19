Пощечина Дарвину - обезьяны ухмыльнулись

Фанаты эволюционной теории Дарвина снова пришли в отчаяние. Мышцы, которые некогда считали присущими лишь людям, были обнаружены у нескольких видов обезьян, бросая вызов давно сложившимся теориям о происхождении и эволюции мягких тканей человека.

В опубликованном в журнале Frontiers in Ecology and Evolution ("Рубежи в экологии и эволюции") исследовании не просто подчеркивается, что для лучшего понимания эволюции человека необходимо глубокое знание анатомии обезьян.

"Полученные данные ставят под вопрос антропоцентрический взгляд на то, что определенные мышцы эволюционировали с единственной целью — обеспечить особые механизмы адаптации для таких человеческих свойств, как хождение на двух ногах, умение пользоваться инструментом, речевое общение и обладание мимикой", — сообщается на сайте Popular archaeology.

"Это исследование противоречит ключевым догмам о человеческой эволюции и нашем особом месте на ступеньках "лестницы природы", — полагает Руи Диого (Rui Diogo), доцент кафедры анатомии Говардского университета, Вашингтон, США. — Наш подробный анализ показывает, что на самом деле каждая мышца, которая длительное время воспринималась в качестве "свойственной исключительно человеку" и обеспечивала, в нашем представлении, "единственно функциональные адаптации" для нашего бипедализма (прямохождения), умения пользоваться инструментами, а также способностей к коммуникации посредством голоса и мимики, фактически присутствует в той же или подобной форме у бонобо и других обезьян, таких как шимпанзе и гориллы".

Устоявшиеся эволюционные теории в значительной степени основаны на костных структурах доисторических образцов и, как полагает Диого, также на идее о том, что человек обязательно более сложное и высшее существо, чем другие животные.

Эти теории предполагают, что определенные мышцы развивались только у людей, давая нам наши уникальные физические характеристики. Однако проверка этих теорий оставалась сложной из-за скудных описаний мягких тканей у обезьян, которые по сложившейся исторической традиции фокусировались в основном только на нескольких мышцах конечностей или головы одного единственного экземпляра.

Диого объяснил причину дефицита знаний "очевидной трудностью в поиске приматов, и особенно человекообразных обезьян, а также образцов для препарирования, поскольку они редко встречаются как в дикой природе, так и в музеях".

Чтобы найти достаточно информации для завершения этого исследования, Диого вместе со своим коллегой Бернардом Вудом (Bernard Wood) собрал всю предыдущую информацию об анатомии обезьян на основе исследований. В рамках Инициативы по морфологии бонобо 2016 года вместе с коллегами из Антверпенского университета им также были проведены анатомические исследования нескольких умерших от естественных причин бонобо в поисках наличия семи разных мышц, которые, как думали, эволюционировали только у наших видов.

Диого обнаружил у обезьян наличие этих семи мышц в форме аналогичной человеческой, а у некоторых экземпляров они полностью соответствовали нашим мышцам.

Так, третья малоберцовая мышца (Musculus peroneus tertius), которая, как утверждают, однозначно связана с бипедализмом (хождением на двух ногах) человека, присутствовала у половины исследованных бонобо. Мышцы гортани (arytenoideus obliquus) и мышца смеха (musculus risorius), которые, как полагали до сих пор, эволюционировали для того, чтобы у нас появился уникально сложный речевой аппарат, предназначенный для пения и общения, имеется в наличии у некоторых шимпанзе и/или горилл.

Данное открытие открывает важное новое направление в области исследований и ставит под сомнение наше понимание эволюции человека.

"Картина, вытекающая из этого исследования, свидетельствует о том, что происхождение и эволюция человеческой мягкой ткани гораздо сложнее и не такие исключительные, как считали ранее", — говорит Диого.

"Мы заинтересованы в более тщательном изучении того, почему эти мышцы есть у одних человекообразных обезьян, а в некоторых случаях они присутствуют лишь у части определенного вида. Являются ли эти мышцы важными для обезьян, как это утверждают эволюционисты-дарвинисты? Или же мы имеем дело с эволюционно-нейтральными характерными особенностями, которые связаны с развитием их органов или просто побочными продуктами других функций?" — задается вопросом Диого.

В заключение он сказал: "Большинство теорий эволюции человека создают впечатление, что люди анатомически заметно отличаются от обезьян, но это не поддающиеся проверке бабушкины сказки. Факты показывают, что мы не такие уж и разные. В этом исследовании подчеркивается, что глубокое знание анатомии обезьяны необходимо для лучшего понимания наших собственных органов и истории эволюции".

Читайте также:

Теория Дарвина: взгляд ученых и религиозных деятелей

У Дарвиновской теории эволюции был еще один автор

Теория эволюции — величайшая мистификация?

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook