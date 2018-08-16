Места, где убивают, не спрашивая имени

Запретный плод сладок. Когда в детстве мы читали на киноафишах надпись "Дети до 16 лет не допускаются", нам не терпелось посмотреть это кино. Хотелось своими глазами увидеть чужие страны и полистать книги, которые были запрещены.

Дело вовсе не в пресловутом "железном занавесе". Более четверти века как не стало Берлинской стены, но стены продолжают возводить по всему миру и, скорее всего, будут возводить их и впредь. Причина лежит вовсе не в идеологии, нетерпимости к кому-то или чему-то и прочих отклонениях от условного "общепринятого стандарта".

Запомните: кое-кого из нас кое-куда периодически не будут пускать ни за какие коврижки! Даже ежику понятно, что на нашей планете большинство мест доступны исключительно для меньшинства.

Рядового гражданина охраняющий военный объект или атомную станцию рядовой в погонах может беспрепятственно застрелить. Почти всех поголовно землян на порог не пустят в Bilderberg group, куда вхожи (да и то далеко не все) сильные мира сего. А этих, казалось бы, всесильных господ вонючими тряпками прогонят из некоторых музеев, некоторые островитяне вообще головы поотрывают и им, и их охранникам.

Один из Андаманских островов в Бенгальском заливе, находящийся к западу от южной части Южного Андамана, носит название Северный Сентинельский остров.

Хотя небольшой островок, площадью всего 72 квадратных километра, официально находится под управлением Индии, как часть объединенной территории Андаманских и Никобарских островов, аборигены не идут ни на какие контакты с любыми пришельцами из чуждого им мира.

В 2004 году индийское правительство послало к острову вертолет, чтобы проверить, насколько сильно пострадали сентинельцы от цунами и не нуждаются ли они хоть в какой-то помощи. Когда геликоптер завис над побережьем, несколько туземцев начали пускать в него стрелы из луков с намерением отогнать "железную птицу".

На острове нет таблички с надписью "Посторонним вход воспрещен", но десять лет назад пара рыбаков, случайно приставшая к берегу крошечного островка, были убиты членами местного племени. С тех пор вокруг острова введена трехмильная "безопасная зона".

Музей — место публичное, предназначенное для посетителей. В китайском Нанкине есть Образовательный музей национальной безопасности Цзянсу, куда вход иностранцам строго воспрещен. Поскольку в нем хранятся артефакты, свидетельствующие об искусстве шпионажа в КНР, о том, каким способом удается получать секретную информацию, то фотографировать в его стенах запрещено и самим гражданам Китая.

Pine Gap (кодовое название — Merino) — секретная база США и Австралии в 19 километрах к юго-востоку от города Элис-Спрингс (Alice Springs), или, на языке аборигенов, Мпарнтве (Mparntwe). В 1967 году под эгидой ЦРУ здесь уютненько приютилось некое Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA от Defense Advanced Research Projects Agency), отвечающее за разработку новых технологий для вооруженных сил этого североамериканского агрессора.

В настоящее время это детище военно-промышленного комплекса США называют Joint Defence Facility Pine Gap (JDFPG), а также Joint Defence Space Research Facility. Вам сюда можно попасть живым только в одном случае — вы специалист в этой области и одновременно предатель. При попытке проникнуть сюда иным путем вас прошьет автоматная очередь охранников объекта.

Расположенный в 230 километрах к юго-востоку от Уфы, у подножья горы Дунан-Сунган (Дунан-Суйган) город Межгорье, из-за своего закрытого статуса имеет на Западе дурную репутацию, поскольку для проезда на его территорию необходимо иметь специальное разрешение-пропуск.

19 июня 1978 года ЦК КПСС и Совет министров СССР принял постановление № 487-152 о создании Южно-Уральского природного заповедника, тем же постановлением его территория была приравнена к районам Крайнего Севера с предоставлением соответствующих льгот лицам, проживающим и работающим в ней.

В 1992 году бывший первый секретарь Башкирского обкома КПСС Мидхат Шакиров публично заявил, что в горах на случай войны строится убежище для первых лиц нового российского государства. В 1996 году начальник строительства этого объекта Циркунов в интервью местной газете утверждал, что Шакиров поспешил с выводами, поскольку видел исключительно подготовительную стадию работ, а на самом деле объект возводится как "хранилище продовольственных запасов и одежды Госрезерва".

Поскольку здесь трудились военные строители и работники ФГУП "Управление строительства № 30", на Западе продолжают считать Межгорье военным объектом. Правительство США утверждает, что именно в горах Урала припрятаны все виды ядерного арсенала России.

Пока об угрозах со стороны России распускаются слухи, западной общественности давно известно, где расположен реальный ад на Земле. Преисподняя находится в 140 километрах юго-западнее столицы штата Юта и города мормонов Солт-Лейк-Сити (Salt Lake City). Здесь на территории, которая превышает размеры штата Род-Айленд, раскинулся полигон Dugway Proving Ground, где американская военщина испытывала биологическое и химическое оружие.

В марте 1968 года в долине Черепа (Skull Valley), расположенной примерно в 48 километрах от испытательных полигонов Dugway, издохли 6249 домашних овец. При обследовании трупов парнокопытных было обнаружено, что животные отравились органическими фосфатами или фосфорными эфирами.

Гибель овец, получившая известность как "Дагвэйский инцидент с овцами" (Dugway sheep incident), совпал с несколькими испытаниями в Дагвэе на открытой местности боевого вещества нервно-паралитического действия VX. (Между прочим, именно с помощью VX в феврале 2017 года был убит Ким Чон Нам, единокровный брат правителя КНДР Ким Чен Ына.) Сотрудники Пентагона сначала пытались отрицать факт применения VX, но под натиском доказательств вынужденно признали свою вину.

И в качестве апогея человеческой глупости приведем в пример некий подземный бункер Vivos Europa One. В этот модернизированный "Ноев ковчег", обосновавшийся в немецкой земле Тюрингия, в городке Ротенштайн (Rothenstein), запустят лишь тысячу человек, небольшое количество животных и высадят растения, которые должны будут способствовать рождению новой жизни после "ядерной зимы". Господа, не лучше бы было избежать ее совсем!

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