Туринская плащаница опровергла ученых

Среди загадок всемирной истории наибольший интерес представляет собой подлинность Туринской плащаницы. Потому что она затрагивает интересы не столько профессиональных историков, сколько чувства верующих людей. Очередное подтверждение святыни или объявление этого артефакта фальшивкой, по сути, ничего не может изменить. Просто повод почесать языками.

Фото: Википедия

Самые последние на настоящий момент заключения о подлинности христианской реликвии были сделаны в журнале судебной медицины Journal of Forensic Sciences криминалистом-антропологом Маттео Боррини (Matteo Borrini) из Ливерпульского университета имени Джона Мурса (John Moores University) и химиком-органиком Луиджи Гарлашелли (Luigi Garlaschelli), одним из основателей CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), основанного 29 лет назад в итальянской Парме комитета, занимающегося разоблачениями и научным анализом предполагаемых паранормальных и псевдонаучных явлений.

Члены тесно сотрудничающих с итальянскими средствами массовой информации комитета CICAP кровно заинтересованы не только в опровержении феноменов парапсихологии, таких как телепатия, ясновидение и телекинез, срывании всех и всяческих масок с сообщений об НЛО, данных астрологии, нумерологии, креационизма, альтернативной медицины, но и в развенчивании так называемых "городских легенд". Теперь вот добрались до "Распятого", как любил называть Спасителя впадавший в сумасшествие Фридрих Ницше.

Благодаря химическому анализу удалось установить, что пятна на ткани плащаницы содержат оксид железа. Белок гемоглобин, который окрашивает кровь в красный цвет, содержит железо. Однако ученые мужи не спешат с заключением. А вдруг краситель?!

Проведенные Боррини и Гарлашелли эксперименты выявили некие нестыковки. Изучая на манекенах, как стекает кровь с различных частей тела в разных позах: стоя, лежа, со сложенными руками, — они выявили, что кровь с тыльной стороны ладони стекала вдоль руки под углом в 45 градусов, что невозможно для лежащего тела.

Кровь из раны от копья скопилась на ткани, на которой лежал манекен, в том самом месте, что и на плащанице. Однако она стекала струйками, а не образовывала кровавое пятно. Другое пятно крови в области поясницы, как ни бились ученые, им так и не удалось воспроизвести ни в одной из выбранных поз.

В своем заключении они констатировали, что "предполагаемое движение кровяных струек не согласуется с пятнами крови".

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с двумя точками зрения, представленными как деятелем науки, так и богословом.

Историк-ватиканист, директор учебно-научного центра социокультурных проектов РГГУ Алексей Юдин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" прокомментировал новость с научной точки зрения: "Туринская плащаница для христианства является именно артефактом, но сама по себе вера не нуждается в исторических доказательствах.

Исследования были: и положительные, и отрицательные. Я думаю, что они никогда не прекратятся, потому что разум всегда сомневается. Это свойства разума. Это абсолютно нормально. Первое правило ученого — все подвергать сомнению.

Из Евангелий мы знаем про Фому-неверующего. Пока он не вложил персты в раны Господа — не поверил. Вера — очень сложная вещь. Разговор про веру крайне сложен. Разговор про религию, про институциональную, про культурную форму, социальную, политическую — это совсем иное.

Плащаница пользуется особым почтением в христианском мире: в католическом и в православном. Есть очень серьезные доводы, что Туринская плащаница — это именно то, о чем говорит предание. Туринская плащаница, с точки зрения религии, прошла все испытания".

"Что касается истории Туринской плащаницы, — отметил в разговоре с "Правдой.Ру" российский богослов, протодиакон Андрей Кураев, — то еще в исследованиях полувековой давности все это хорошо прояснили".

Далее отец протодиакон Андрей сказал: "Во-первых, струйки крови меняют свое направление, потому что тело движется, когда человек находится на кресте. Это особая казнь: для того чтобы вздохнуть, нужно приподнять все туловище, опираясь на гвозди, которыми пробиты ноги, руки вращаются вокруг гвоздей, которыми они прибиты, и поэтому направление крови из этих ранок меняется.

Но там есть еще одна очень необычная струйка крови. На лбу, где рана от колючек тернового венца. Необычность (за что нынешние исследователи уцепились) заключается в том, что сохранилась сама капля крови. Она трехмерная и не впиталась в плащаницу!

Эта ситуация действительно отмечалась как нечто крайне удивительное. Пробыв несколько десятков часов на теле, на кровоточащей ране, кровь должна была впитаться в плащаницу, как в бинтовую ткань! Не должно было ни капельки крови остаться!

На это всегда обращали внимание и говорили об этом скорее как о неком чуде, что в данном случае вполне естественно. Чудо — это, по определению, то, что не может быть объяснено с точки зрения нерелигиозного сознания".

"Что касается Туринской плащаницы, — подчеркнул Андрей Кураев, — для меня это подлинная плащаница. Туринская плащаница очень тактична: кто желает, тот видит в ней подтверждение своей веры, и его научная совесть чиста. Если же человек не согласен с этим, блюдет чистоту своей научной совести, не испытывая нравственного дискомфорта, он может трактовать плащаницу как артефакт искусства".

Пока никому, включая "разоблачителей", никак не удалось определить, каким образом тело сумело оставить отпечаток на ткани. В любом случае загадка продолжает будоражить умы не столько людей верующих, сколько безбожников.

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