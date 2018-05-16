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Автор Игорь Буккер

Европа заразила весь мир проказой

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В средневековой Европе было несколько возбудителей лепры (проказы), а не только два, как считалось до сих пор. Вероятнее всего проказа появилась в Европе, а не была завезена с Востока, и передавалась через торговлю беличьими шкурками.

Анализ останков прокаженных показал не просто удивительное разнообразие палочки Хансена, или бактерии Хансена (Mycobacterium leprae), которая к тому же оказалась старше, чем предполагали ранее. По мнению исследователей, возможно, эти микобактерии происходят из западной части Евразии.

Проказа — одно из старейших заболеваний, сопутствующих человечеству на протяжении известной нам истории. Упоминания о лепре встречаются на страницах Ветхого завета. Заразившихся проказой в то время считали "нечистыми" и их изолировали, что было вполне оправдано. Апогей заболевания проказой в Европе пришелся на период Средневековья, с XII по XIV век, хотя страдали от нее вплоть до XVI столетия. Эпидемия постепенно сошла на нет, но единичные случаи еще встречались на средиземноморском побережье и в Скандинавии.

Однако проказа ни в коем случае не является болезнью Средневековья. В некоторых странах, например, в Индии и Бразилии, лепра по-прежнему является серьезной проблемой и на сегодняшний день. В этих странах ежегодно регистрируется до 200 тысяч новых случаев заболевания проказой.

Основной причиной, которая вызывает классическую проказу, является микобактерия Mycobacterium leprae. В настоящее время существует множество штаммов этой бактерии. Где и когда впервые появились эти микобактерии, ученые не знают.

В тайны истории происхождения бактерий, вызывающих проказу, попытались проникнуть исследователи из Цюрихского университета под руководством Верены Шюнеман (Verena Schünemann).

Группа специалистов исследовала 90 скелетов, собранных в разных частях Европы. Деформированные кости, с характерными для заболеваний лепрой следами, были датированы периодом от 400-го до 1400 года нашей эры.

В общей сложности, ученым удалось секвенировать (то есть определить аминокислотную или нуклеотидную последовательность) десять различных средневековых геномов. Поразительно, что последовательности генов включают в себя все известные штаммы возбудителей лепры, в том числе и те, которые сегодня вызывают это заболевание в Азии, Африке или Северной и Южной Америке.

"Среди возбудителей проказы нами обнаружено гораздо больше генетического разнообразия, чем ожидалось", — сказал в интервью веб-изданию scinexx.de соавтор исследования Йоханнес Краузе (Johannes Krause), директор Института истории человечества имени Макса Планка в Йене.

До настоящего времени исследователи высказывали предположение, что в средневековой Европе были распространены только два штамма лепры. В отличие от этого предположения, такое разнообразие возбудителей уже тогда развилось, и проказа свирепствовала на территории старушки Европы, так что теперь высказана новая научная гипотеза: "В античные времена проказа должна была широко распространяться в Азии и Европе".

Это, в свою очередь, означает, что микобактерия проказы, вероятно, старше, чем прежде предполагали исследователи. По крайней мере, на основании новых данных у ученых есть версия, что возбудитель лепры, возможно, старше на несколько тысяч лет.

Но исследование внесло свои коррективы в еще один неясный вопрос. "Это также говорит о том, что болезнь, вероятно, возникла в западной части Евразии", — говорит Краузе.

Как сообщается на страницах журнала PLOS, один из реконструированных геномов извлечен из скелета, найденного в Англии. Прах датирован промежутком с 415-го по 545 год нашей эры. На сегодняшний день это самый старый реконструированный геном Mycobacterium leprae. Самое интересное, что данный геном относится к тому же штамму проказы, который был обнаружен у ныне живущих белок.

По выражению Краузе, "это подтверждает гипотезу о том, что белки и торговля их шкурками являлись факторами распространения проказы среди европейцев эпохи Средневековья".

Но даже несмотря на опубликованные результаты динамика передачи проказы в истории человечества до конца не понята. "Пока не ясно, откуда именно появилась проказа, — говорит Шюнеман. — Хотя нами зафиксированы свидетельства проказы в дохристианский период, нам все еще не хватает образцов, чтобы подтвердить это на молекулярном уровне".

В дальнейшем исследователи планируют приступить к изучению случаев заболевания лепрой в еще более древние времена.

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Темы ДНК лепра белки геном Европа проказа археология Средневековье
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