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Автор Ирина Шлионская

Биологические часы. "Жаворонки" рулят

Наука и техника » Непознанное » Человек

Как известно, все люди по характеру биоритмов делятся на "сов" и "жаворонков". Первые поздно ложатся спать и поздно встают, вторые — наоборот. Специалисты считают, что это обусловлено генетически. Однако в последнее время благодаря гаджетам все больше людей превращается в "сов". Между тем, наш мир больше приспособлен именно для "жаворонков"…

Биологические часы. Жаворонки рулят
Фотоархив Pravda.Ru

Искусственные "совы"

Сабрина Стирвальт, эксперт в области сомнологии (науки о сне), считает, что существует генный механизм, влияющий на наши биологические часы. Последние занимаются регуляцией нашего давления, температуры тела, гормонального уровня и метаболизма в течение суток. У каждого человека свой индивидуальный набор биологических ритмов, определяющий, сколько времени ему нужно для сна, когда наступает время для принятия пищи, а также наиболее продуктивные для него периоды…

Но в последнее время люди все дольше засиживаются за компьютерами, планшетами и смартфонами. Ученые уже установили, что исходящий от гаджетов синий свет нарушает выделение гормона мелатонина, который отвечает за смену циклов дня и ночи. В результате человек, который изначально был "жаворонком", превращается в "сову"…

Что же получается в итоге? Хорошо, если человек работает дома или посменно и ему не надо утром на работу. А если он лег спать, допустим, в час ночи, а к девяти утра ему на службу? Следовательно, встать утром ему нужно самое позднее часов в семь! Вы сами легко можете подсчитать, сколько времени остается на сон…

От свечей до гаджетов

Не случайно возникли поговорки: "Кто рано встает — тому бог подает", "Будущее за теми, кто рано встает" и т. п. Испокон веков люди вставали с восходом солнца и ложились, когда оно заходило. К такому режиму приспосабливался и их организм.

Заниматься земледелием, охотиться, ловить рыбу можно было, за редким исключением, только в течение светового дня. Электричества не было, и никому не пришло бы в голову сидеть глубокой ночью при лучине или свечах и заниматься какими-то делами. Тем более, свечи были у большинства в дефиците, и их экономили…

Появление электричества позволило искусственно продлевать световой день. Можно стало не сразу ложиться спать с наступлением темноты, а, к примеру, заняться шитьем или почитать газету, сидя при лампе. Позднее появились телевизоры, и просмотр телепередач стал регулярным времяпрепровождением по вечерам.

Но все-таки число телепрограмм ограничено и представляет собой единичный вид развлечений. Когда в мир пришли компьютеры и прочие гаджеты, люди получили огромнейший выбор: можно играть в видеоигры, смотреть фильмы, читать, общаться и, наконец, работать!

Недостаток кортизола

Соблазн слишком велик, и мы забываем о времени. Спохватываемся, когда на дворе глубокая ночь… Что происходит с невыспавшимся человеком? До работы он, конечно, доедет, но "просыпаться" будет еще несколько часов. Понятно, что его мозг работает плохо, работоспособность существенно снижается…

Дело в том, что незадолго до пробуждения в организме начинается выработка гормона кортизола, который как раз и придает нам жизненные силы. Понятно, что у "совы", которой приходится вставать раньше "положенного" времени, кортизол в достаточном количестве не вырабатывается, так как "график" нарушен.

"Жаворонки" начинают и выигрывают!

У тех, кто остается "жаворонком" и ложится спать в 10-11 часов вечера, а то и раньше, нет проблем с ранним подъемом. Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Sciences, показали, что концентрация внимания у "сов" повышалась десять часов спустя после раннего пробуждения.

У "жаворонков" же к этому сроку начинается спад жизнедеятельности. Но, поскольку рабочие часы приходятся большей частью на дневное время, "последние" оказываются в выигрыше, если речь идет о стандартной трудовой деятельности.

В творческих профессиях рабочие графики могут быть как раз смещены в сторону вечерних и ночных часов. Но хотя, по статистике, "сов" характеризуют предприимчивость и креативный подход, с трудовой дисциплиной у них слабовато и их не так легко заставить сдать проект в срок. К тому же, они склонны к зависимости и фрустрации, говорят психологи.

Так что будущее, скорее всего, все же за "жаворонками", способными идеально вписаться в общественную жизнь.

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