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Автор Игорь Буккер

ФБР разыскало номарха Древнего Египта

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Разгадывая тайну пола оторванной головы древнеегипетской мумии, специалисты сумели определить не только это, но и открыть более важную тайну — знать Древнего Египта была европейской.

В 1915 году группа археологов под руководством Джорджа Эндрю Рейснера (George Andrew Reisner) и Хэнфорда Лимана Стори (Hanford Lyman Story) в некрополе Дейр-эль-Берша — в 225 километрах к югу от Каира на восточном берегу Нила — отыскали под валунами девятиметровый вход в могилу.

Взорвав динамитные шашки, исследователи устремились в гробницу. В тесной известняковой камере они натолкнулись на нечто, что привело их в ужас: отрезанная голова мумии была водружена на кедровый гроб.

Могила, помеченная исследователями как 10А, оказалась вечным приютом для Джехутихотепа и его супруги. Грабители не просто обчистили захоронение, но бросили в углу безголовый мумифицированный торс и попытались поджечь могилу, чтобы замести следы своего преступления.

Расхитителей гробниц не привлекли канопы (ритуальные сосуды для внутренних органов, извлеченных при мумификации) да разные статуэтки, керамика и модели лодок.

Джехутихотеп ("Тот удовлетворен") был номархом Унут — XV септа (нома) Верхнего Египта, названного в честь тотемической богини-покровительницы этой территории Унут, изображавшейся в виде зайчихи.

Древние греки называли этот септ Гермополисским южным номом, поскольку его административным центром был город Хемену (Шмун), называемый греками Гермополис Мегале (в настоящее время Эль-Ашмунейн). Номархи XV септа стояли во главе жрецов бога Тота.

Джехутихотеп правил в самом конце 11-й династии или ранней 12-й династии (XXI-XX век до нашей эры). Он знаменит своим разрисованным внешним гробом (обычно именуемым гробом из Берши), который с 1921 года экспонируется в бостонском Музее изящных искусств (Museum of Fine Arts).

Первоначально считалось, что Джехутихотеп жил во время правления фараона Сенусерта III 12-й династии Среднего царства, хотя исследование инвентаря в его гробнице показало, что он жил в более ранний период. Но некоторая степень неопределенности все еще сохраняется, поскольку очень трудно отследить обстоятельства, в том числе, семейной жизни Джехутихотепа. Единственно определенно известно, что его жену также звали Джехутихотеп. Это имя было очень распространено в тот период. Известны имена шести номархов, два из которых — четвертый и пятый — были женаты на женщинах с таким же именем.

Если этот номарх был Джехутихотепом IV, то он жил в самом конце 11-й династии и был сыном номарха Аханахта I, преемника его брата Аханахта II, и предшественником номарха Нехери I. В случае, если он был Джехутихотепом V, он жил позже, во время царствования фараона Аменемхета I 12-й династии и был сыном Нехери I и наследником его жены Джехутихотеп и дядей его преемника Нехери II. Ничего не известно ни о детях обоих упомянутых Джехутихотепов, ни об их женах.

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Издание New York Times приводит слова куратора музея Риты Фрид (Rita Freed): "Голова была найдена на гробу номарха, но мы никогда не были уверены: это его или ее голова". Сотрудники музея поняли — без анализа ДНК определить это не представляется возможным. Проблема, как выразилась Фрид, состояла в том, что в 2009 году не имелось возможности извлечь ДНК из мумии, которой насчитывалось более четырех тысяч лет.

Судмедэксперт ФБР кандидат наук Одиль Лорейль (Odile Loreille) признается, что они не очень-то верили в успех своего безнадежного дела, после того как к ним обратились с просьбой идентифицировать эти останки.

Лорейль приходилось извлекать генетический материал из пещерного медведя возрастом 130 тысяч лет, идентифицировать неизвестных жертв Корейской войны, утонувшего двухлетнего ребенка с "Титаника" и двоих детей Романовых (хотя она не смогла подтвердить, был ли один из них Анастасией).

Однако в мартовском номере журнала Genes она и ее коллеги отрапортовали об успехе. Им удалось получить ДНК из коренного зуба (моляра) мумии. Это тем более легко было сделать, поскольку голова была отделена от туловища. Судя по всему, голова принадлежит мужчине, следовательно, номарху Джехутихотепу.

Определить пол мумии мешало отсутствие некоторых лицевых костей. В то же время целыми оставались "все мышцы, которые участвуют в жевании и закрывании рта, а также места прикрепления этих мышц". Так перед исследователями в полный рост встала еще одна загадка. Почему мумию так изуродовали?

Нейрохирург Пол Чапман (Paul Chapman) и нейрорентгенолог Раджив Гупта (Rajiv Gupta) из штата Массачусетс пришли к заключению, что они могут быть частью древней египетской практики мумификации, известной как "церемония открытия ротовой полости". Ритуал был выполнен так, чтобы покойный в загробной жизни мог есть, пить и дышать.

Медики были удивлены, с какой точностью четыре тысячи лет назад была проведена короноидэктомия (удаление венечного отростка нижней челюсти). Некоторые врачи и египтологи сомневались в том, что древние египтяне могли выполнять эту сложную операцию с примитивными инструментами.

Однако Гупта, Чапман и челюстно-лицевой хирург провели удаление кости на двух трупах, используя долото и молоток. Они вбили резец между губами и деснами за зубами мудрости и смогли удалить те же кости, которые отсутствуют в мумифицированном черепе.

К удивлению исследователей, митохондриальная ДНК номарха дала понять, что его родословная с материнской стороны или гаплогруппы была евразийской.

"Никто никогда не поверит, что в древней мумии — европейская гаплогруппа", — сказала Одиль Лорейль.

Такая находка смутила и самих исследователей. Но немецкие генетики, изучавшие ДНК другой мумии, пришли к аналогичному выводу. Образцы древних египтян ближе к современным образцам жителей Ближнего Востока и Европы, чем к современным египтянам, у которых больше африканских предков, живущих южнее Сахары.

Коллега Лорейль, Джоди Ирвин (Jodi Irwin), осторожно отозвалась о результатах, полученных ее командой, сказав, что митохондриальная ДНК дает "очень маленькое представление о чьей-то родословной".

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Темы ДНК мумия Древний Египет
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