Знаменитости, которых никогда не было

В истории сохранились имена замечательных людей, о которых мы не знаем ровно счетом ничего, очень мало или совсем не то, кем они были на самом деле.

Информация дорого стоит, и она же неплохо продается. В наше время легко узнать подробности частной жизни любой публичной персоны: от "жалкой, ничтожной личности" до подлинной знаменитости. Этому способствуют уже не только откровения звезд в СМИ, но и их собственные блоги, которые выпекаются быстрее любых мемуаров.

Факты о жизни некоторых выдающихся персонах всемирной истории и их деяниях, бывало, записывались спустя многие десятилетия после их совершения, а то и после смерти этих светочей человечества.

Сиддхартха Гаутама, ставший впоследствии пробужденным, просветленным Буддой Шакьямуни, не был ни первым, ни последним буддой. Для большинства европейцев Будда стало именем собственным, хотя оно нарицательное и пишется со строчной буквы.

Из важнейшего текста буддизма "Праджняпарамиты", в переводе с санскрита — "Запредельная мудрость", нам известно, что кобра своим раздутым капюшоном укрывала Гаутаму Будду от потоков тропического ливня во время муссона, а улитки, облеплявшие его бритую голову, оберегали от раскаленных солнечных лучей в жаркий сезон.

Однако ученым неизвестно доподлинное время, в которое жил этот Учитель! Светское имя Сиддхартха, означающее "тот, кто добился цели, тот, кто достиг праведности", отсутствует в ранних буддийских писаниях. Возможно, до просветления его и звали как-то иначе?

Фамильное имя Гаутама также не раскрывает его настоящей родословной. Истоки рода Гаутамы Шакьямуни, по одной версии, идут от брахмана Гаутамы — одного из семи величайших мудрецов Индии, жившего в эпоху Вед. Кстати, Гаутама стал мужем Ахальи, на руку которой претендовал сам ведийский бог Индра, победив его в спортивном состязании. Этот марафон состоял в задаче первым трижды обойти три мира.

Правда профессор В. П. Андросов полагает, что Готама, или Гаутама, не имеет ничего общего с брахманским родом, с наследственными сказителями Ригведы. Как убежден российский ученый, имя Готама означает успешные скотоводческие занятия предков первоучителя буддизма. Он обращает внимание, что отец и мать Будды "происходили из благородного рода Готама или "того, что являлся лучшим из пастушеских родов".

Личность мудреца, которому приписывается авторство классического даосского философского трактата "Дао Дэ Цзин" Лао-цзы, не просто легендарная, но и загадочная. Чего стоит одно лишь его имя, которое означает буквально Старый (а может, и вечный, и изначальный), то ли Учитель, то ли Ребенок.

Официальную биографию старца написал древний историк Сыма Цянь, соединив в ней рассказы о трех разных людях. Существует также предание о том, что Лао-цзы принимал у себя Конфуция, который расспрашивал его о ритуалах.

Когда Кун Цю стал Учителем Куном (в латинизированной форме Конфуцием), его прошлое современников уже не интересовало. По этой причине о нем также дошло мало сведений. Ритуал для современников Конфуция, как и для него самого, был чем-то большим, нежели обряд жертвоприношения предкам.

Короче, как говорил сам Конфуций, "ведь если не подходит имя, то неуместно его толкование; коль неуместно толкование, не может быть успеха в деле".

Отсутствием биографий блещут не только древние китайцы, но и древние греки. Наиболее ранние известные источники об учении Пифагора появились лишь 200 лет спустя после его смерти. Написанная философом-неоплатоником Ямвлихом биография Пифагора и того позже — уже после Рождества Христова, а легендарный Пифагор жил аж в VI веке до нашей эры. Вот и возникают нестыковки: одни утверждают, что отец Пифагора был камнерезом, а другие, что богатым купцом. От Пифагора не дошло сочинений, а все сведения о нем и его учении основываются на трудах его не всегда беспристрастных последователей.

Приведем небольшую выдержку из статьи в Большой Советской Энциклопедии: "Самое имя Гомер (поэт Древней Греции) нередко истолковывалось в античности и в новое время как нарицательное имя "заложника" или "слепца". Гомеру приписывалось авторство значительной части репертуара исполнителей эпоса (рапсодов). Позже античная критика выделила в качестве якобы подлинных произведений Гомера две эпические поэмы "Илиада" и "Одиссея", а также более мелкие произведения ("гомеровские гимны", комическую поэму "Маргит" и др.). Вся совокупность проблем, связанных с преданиями о Гомере и с возникновением приписываемых ему произведений, составила еще не получивший окончательного разрешения гомеровский вопрос".

Вопрос, а был ли мальчик, касается и другого крупного поэта и драматурга, жившего на несколько столетий позже Гомера. Трудно определить конкретнее насколько позже, так как время жизни Гомера варьируется между XII и VII веками до нашей эры.

Если за честь называться родиной Гомера спорили, согласно античной традиции, "семь городов" (Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос, Афины), то на роль по имени Уильям Шекспир претендовали минимум трое англичан — Фрэнсис Бэкон, Бен Джонсон и Кристофер Марло. Впрочем о жизни других английских драматургов эпохи правления Елизаветы I также сохранилось крайне мало сведений.

Сомнения возникают, если не в подлинности существования столпов мировой религии, философии, литературы, то в том, что им приписывается и что их именем освещается. Об этих гениях истории человечества в анналах ни гу-гу, что уж тут говорить о простых смертных.

Задолго до 1998 года, когда компания Walt Disney и — независимо от американцев — итальянская компания А Mondo TV сняли легенды о воительнице Хуа Мулань, еще в VI веке была сложена (не дошедшая до наших дней) китайская народная баллада "Песнь о Мулань".

Вопреки конфуцианской установке, но в полном согласии с пословицей китайских крестьян "Женщина сильнее мужчины", дочь воина, переодевшись в мужское платье, пошла сражаться вместо своего престарелого отца. Однако были ли у воительницы реальные прототипы — большой вопрос. Во всяком случае биографии китайской амазонки не существует. Имя Мулань означает "магнолия", а фамилия Хуа — "цветок".

Можно ли всерьез воспринимать в качестве ее предшественницы Фу Хао (госпожу Хао), о происхождении и семье которой тоже нет сведений? Жившая в XIII веке некая Державная праматерь Восьмая, или Фу Хао, была одним из военачальников, а возможно, и женой У Дина, правителя из древнекитайской династии Шан.

Археологи изучили богатейшую могилу этой китайской богатырши в знаменитом иньском городище Аньяне. Помимо 16 мужчин, женщин и детей, царица прихватила с собой в загробный мир драгоценности, зеркала, музыкальные инструменты и огромное количество самого разнообразного оружия. Найденная там же гадательная кость свидетельствует, что Фу Хао не чуралась воинского искусства.

В списке самых легендарных персон числятся: святой Христофор и король Артур, Робин Гуд и Вильгельм Телль, Жанна д'Арк и папесса Иоанна. О них "Правда.Ру" неоднократно писала. В заключение лишь отметим, что в 1969 году День поминовения святого Христофора был понижен Ватиканом до уровня местночтимых праздников из-за недостатка реальных свидетельств о его существовании.

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