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Автор Ирина Шлионская

Темная сторона: чем опасно первое полнолуние 2018 года

Наука и техника » Непознанное

Минувшей ночью земляне наблюдали первое из двух полнолуний, отведенных нам в первом месяце нового года. Астрологи предупреждают: полная Луна в созвездии Рака сулит трудности, преодолеть которые с выигрышем для себя под силу только самым стойким и упорным, а остальным следует расслабиться, смириться и больше доверять своей интуиции. У слабых нервных натур это полнолуние может пробудить тревожность, и вдруг захочется дать волю негативным эмоциям (например, отомстить давнему обидчику) — но надо собрать силу воли в кулак и воздержаться от поступков, за которые потом будет стыдно.

Сегодняшний день в истории Луны — знаменательный: 2 января 1839 года французский художник, химик и изобретатель, один из создателей фотографии Луи Дагер сделал первый в мире снимок естественного спутника Земли. Этот дагерротип еще сильнее подхлестнул интерес человечества к "темной стороне" Луны, практически невидимой нашему глазу — а ее удалось сфотографировать только в 1959 году, так что можете себе представить, сколько мифов и заблуждений породил за это время любопытствующий ум.

Несмотря на относительную близость к Земле и пристальное изучение на протяжении десятилетий, Луна по-прежнему остается полной загадок. Вроде бы там побывали американские астронавты, но представленные ими свидетельства высадки вызывают массу сомнений. В конце 2017 года президент США Дональд Трамп "перезапустил" лунную программу, приостановленную его предшественником Бараком Обамой. Планирует исследования в этом направлении и Россия, а Китай со свойственным ему размахом вообще собирается построить там базу и заселить ее своими колонистами.

А пока мировые державы состязаются за право обосноваться на Луне, мы представляем вам несколько фактов о ней, которых вы, возможно, не знали. Итак...

— у Луны нет темной стороны.

"Темная сторона Луны" — это просто популярное выражение, которое имеет отношение к самым разным вещам. Дело в том, что мы все время видим лишь одну сторону спутника. Вторая скрыта от нас из-за приливов. Вторая сторона совсем не темная, и у нас даже есть ее снимки.

Смотрите ФОТО: как рождалась Луна

Но мы все же видим некоторую часть "второй половины". Двигаясь по орбите, Луна удаляется от Земли со скоростью около одного дюйма в год, сопровождая нашу планету в движении вокруг Солнца. При этом она чуть заметно покачивается с севера на юг и с запада на восток (этот процесс известен как либрация). В ходе либрации можно увидеть примерно 9% от "темной стороны". А вот остальной 41% нам никогда не рассмотреть собственными глазами.

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— лунный гелий-3 мог бы стать универсальным источником энергии для Земли.

Электрически заряженный солнечный ветер при столкновениях с лунной поверхностью поглощается ее породами. В составе этого ветра — газ гелий-3, являющийся редким изотопом гелия-4 (того самого, которым обычно надувают воздушные шарики). Он остается в лунных породах.

Между прочим, поверхность Луны содержит около пяти миллионов тонн этого вещества, тогда как на Земле всего 15 тонн гелия-3. Если бы 100 тонн гелия-3 попали на Землю, они могли бы удовлетворить годовую потребность планеты в энергии. На этом газе могли бы работать, в частности, реакторы термоядерного синтеза. Но понятно, что для этого нужно сначала организовать периодические экспедиции на Луну.

— полнолуние не влияет на психику людей.

Во всяком случае, нет никакой статистики, указывающей на то, что в дни полной луны люди ведут себя неадекватно.

Этот миф возник во времена Аристотеля и римского ученого Плиния Старшего, которые полагали, что поскольку организм человека на 60% состоит из воды, а в нашем мозге ее целых 73%, то лунная гравитация безусловно должна влиять на нашу мозговую деятельность, вызывая, например, "припадки безумия".

Астрономы: на самом деле Луна цветная

Американские психологи Джон Роттон и Айвен Келли попытались исследовать эту связь, но не обнаружили никаких подтверждений существования "лунного безумия". Единственный вывод, к которому они пришли, — что в лунные ночи совершается больше преступлений, видимо, благодаря тому, что на улицах светлее…

— лунные камни пропали без вести.

Камни, доставленные с Луны "Аполлоном-11" и "Аполлоном-17", в 1970-х годах были розданы сотрудниками администрации Ричарда Никсона правительствам 270 стран.

Гипотеза уфологов: Луна — это корабль инопланетян

Но, увы, более сотни осколков лунной породы бесследно исчезли — вероятно, попали на черный рынок. Там камешек размером с горошину оценивался аж в 5 млн долларов! NASA даже было вынуждено провести спецоперацию "Лунное затмение", стремясь положить конец незаконной перепродаже привезенных со спутника камней.

— в США растут "лунные" деревья.

Правда, они "родились" не на Луне — их семена были завезены туда в 1971 году бывшим сотрудником американского лесничества (USFS) Стюартом Руза в рамках миссии "Аполлон-14" и проекта NASA/USFS. По возвращении на Землю из семян вырастили саженцы, которые в 1977 году в честь 200-летия Соединенных Штатов высадили по всей их территории.

— "хозяином" Луны является Деннис Хоуп из Невады.

Договор ООН от 1967 года о космической собственности запрещает странам претендовать на объекты Солнечной системы, расположенные за пределами экономической зоны и принадлежащие каждому жителю Земли.

В 1980 году некий американец Деннис Хоуп объявил о своем праве на частную собственность на Луне. Он даже открыл "лунное посольство" и принялся продавать одноакровые участники на спутнике Земли по цене 19,99 доллара за штуку.

По словам Хоупа, среди его клиентов попадались знаменитости и даже три экс-президента США. Однако, по мнению большинства экспертов, "хозяин Луны" просто неверно понял формулировку договора ООН. Так что земной спутник по-прежнему ничей!

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