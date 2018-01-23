Самые удивительные изобретения

Человечество, как известно, на месте не стоит. А ученых хлебом не корми - дай что-нибудь необычное изобрести. Представим самые удивительные шедевры конструкторской мысли – от самых маленьких до самых больших.

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Так в Швейцарии на суд зрителей представили самое маленькое в мире ружье. Его длина всего 5 сантиметров, а внутрь помещаются лишь 4-миллиметровые пули. Однако это отнюдь не безобидная коллекционная игрушка: из такого пистолета можно легко убить, ведь скорость движения пули достигает 480 километров в час. Предполагается, что в скором времени оружие поступит в продажу на европейский рынок.

А вот в США такому ружью дорога заказана: они и с обычным разобраться не в силах. Стоит такое устройство немало – порядка 6 тысяч долларов. Но можно заказать такое мини-ружье из золота, платины и бриллиантов, и тогда цена будет контролироваться исключительно вашей фантазией.

Еще одна швейцарская фирма – Werder, выпустила самый большой в мире нож. Устройство сочетает в себе 87 различных приборов и, по подсчетам разработчиков, может выполнять одновременно 140 дел. Представители Клуба рекордов Гиннеса занесли это чудо конструкторской мысли в свою книгу.

Комитет Книги рекордов присвоил прибору звание «Самого многофункционального перочинного ножа». Наряду с всевозможными лезвиями и отвертками, в ноже есть компас, лупа, плоскогубцы, лазерная указка, нож для сигар и многое другое. Правда, взять его в поход едва ли удастся – весит он 1,3 килограмма. Зато можно смело похвастаться друзьям диковинной штучкой. Если, конечно, предварительно выложить за нее полторы тысячи у.е.

А вот еще одно удивительное изобретение, на этот раз американского производства. Ученые Калифорнийского университета разработали радио, которое может поместиться в лапке муравья! Аппарат представляет собой одну-единственную нанотрубку, которая в диаметре меньше человеческого волоса в десять раз. Все, что нужно для его работы, наушники и батарейка. И все бы замечательно, но остается непонятно, для чего нужен столь крошечный прибор, ведь его нельзя даже включить.

Однако инженеры – люди изобретательные и даже такому крохотному предмету найдут применение. Могут, например, интегрировать его в организм человека – подобная практика (только с чипом) уже имеет место в США. Могут вмонтировать в наручные часы и обеспечить его владельца ритмичным настроением нон-стоп. Или установят в мобильный телефон.

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А что – никто не знает, какой величины они будут через несколько лет. Ведь меньше десяти лет назад мы и представить не могли, что когда-то мобильник будет не толще шариковой ручки и не тяжелее яблока.

Прогресс не стоит на месте: недавно японские ученые заявили, что им удалось вмонтировать мобильный телефон человеку в зуб. Интересно, что будет дальше? Куда двинется наука?