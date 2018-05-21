Ученые: у роботов возможны психические заболевания

В наше время уже с уверенностью можно сказать, что технологии зашли так далеко, что роботы становятся все больше похожими на людей, они становятся практически живыми, сообщают Natural News.

Как относиться к роботам, которые настолько похожи на нас, что они тоже могут страдать от психических заболеваний, галлюцинаций и депрессии? Это просто научная фантастика или искусственный интеллект и впрямь развивается настолько активно, что роботы обретут человечность уже при нашем поколении?

Как отмечают в Natural News, в марте в Университете Нью-Йорка был собран симпозиум Canonical Computation in Brains and Machines. На этом собрании группа ученых в области нейронауки и экспертов в области исследования искусственного интелекта (ИИ) говорили о том, как сильно различаются мыслительные процессы у человека и компьютера, а также как можно эти различия нивелировать. Согласно словам одного из ученых, Закари Майнена, человечество уже в очень скором времени может прийти к тому, что роботы начнут испытывать те же психические проблемы и заболевания, что и люди.

"Я — художник, рисующий на холсте компьютерной психиатрии. Если говорить более точно, то я занимаюсь такими исследованиями, которые позволяют понять, что испытывает человек, страдающий от галлюцинаций или депрессии, изучая алгоритмы искусственного интеллекта. Почему бы не сделать так, чтобы можно было проводить эксперименты с роботами, с ИИ, а не с реальными пациентами?" — сказал Майнен.

Ученый продолжил объяснять, что психические заболевания вроде шизофрении или депрессии зависят от пропорций особого вещества в мозгу, которое называется серотонин. Если серотонин использовать и для искусственного интеллекта, то вполне вероятно, что "роботы смогут испытывать те же проблемы, страдать от тех же заболеваний". Иными словами, серотонин, по мнению ученого, должен будет подействовать одинаково и на людей, и на роботов.

Однако идея "заражения" искусственного интеллекта психическими заболеваниями, предполагающая, что роботы, подобно людям, будут страдать от тех же болезней и испытывать эмоции и чувства, выглядит довольно жутко, отмечают в Natural News. То есть если наука продвинется настолько далеко вперед, что роботы научатся чувствовать и смогут страдать от психических заболеваний, то это значит, что они станут более развитыми, а развитый искусственный интеллект — это опасность.

Вдобавок еще более опасным будет бесконтрольный, страдающий от галлюцинаций искусственный интеллект. Это, может быть, и выглядит как сюжет для научно-фантастического фильма, но это реальность, которая может настигнуть нас уже в ближайшем будущем. Именно поэтому, по мнению ученого, к подобным исследованиям человечеству стоит относиться серьезнее.

Согласно словам другого ученого, Кати Грейс из Университета Оксфорд, искусственный интеллект начнет стремительно развиваться уже в последующие несколько десятилетий, превосходя человеческий интеллект. Роботы получат расширенные возможности. К такому выводу Грейс пришла, опрашивая ведущих разработчиков в области ИИ (около 1634 человек). В ходе опроса Грейс спрашивала ученых о том, когда они ожидают скачка в развитии ИИ. Результаты опроса показывают, что ИИ может стать намного более "умным", чем люди, и это произойдет раньше, чем все ожидают.

Эксперты, принявшие участие в опросе, дали прогноз, что уже за следующие десять лет ИИ смогут выполнять многие задачи лучше, чем люди (например, перевод с одного языка на другой). Это произойдет к 2024 году. Они научатся лучше писать школьные эссе (к 2026 году). Они научатся лучше водить грузовики (к 2027 году). Впрочем другие задачи, такие как торговля (2031), написание книг (2049) и хирургические операции (2053), как вы могли заметить, займут у ИИ немного больше времени на оттачивание мастерства.

Тем не менее, эксперты также заявляют, что есть вероятность около 50 процентов, что ИИ станет лучше человека практически в любой деятельности уже в последующие 45 лет. Таким образом, роботам не нужно очень много времени для того, чтобы развиться, а человечеству стоит готовиться к тому, что мир окажется во власти ИИ, отмечают в Natural News.

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