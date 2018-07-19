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Автор Редакция рубрики "Наука"

Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"

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Министерство обороны сделало официальное заявление о том, что испытания новых стратегических оборонных и наступательных комплексов и систем прошло успешно.

Мир в труху: Россия показала все новое оружие

Речь идет о тех самых вооружениях, которые представил в марте в своем послании к Федеральному Собранию Владимир Путин.

Речь идет про испытания ракетных комплексов "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морской системы "Посейдон", крылатой ракеты "Буревестник" и лазерного комплекса "Пересвет". Про каждый из этих видов вооружения не так много информации. Большей частью она по понятным причинам засекречена. Но ряд сведений все же доступны для широкой публики. Так, "Кинжал" — это гиперзвуковые ракеты, которые летают по не баллистическим траекториям, а потому недоступны для перехвата всеми ныне существующими системами противоракетной обороны.

"Авангард", он же "Рубеж", — это развитие проекта "Ярс". Комплекс и его управляемые боевые блоки предназначены для прорыва систем ПРО потенциального противника. "Пересвет" — это оборонительная лазерная система для ликвидации вражеских ракет.

"Посейдон" — это беспилотная подводная система с ядерной энергетической установкой. Как прокомментировали в минобороны, главное ее достоинство в практически стопроцентной неузнаваемости для средств обнаружения потенциального противника.

В общем, наш стратегический ядерный щит, невзирая на весь скепсис что наших отечественных оппозиционеров, что иностранных партнеров, все эти годы активно ковался. И сейчас ядерные стратегические силы вступили в период тотальной модернизации и переоснащения.

По словам Владимира Путина, "целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть, и на десятилетия опережает зарубежные аналоги". Что касается непосредственно испытаний, то некоторые из них прокомментировали в Министерстве обороны РФ.

Так, рассказывая о вводе в Вооруженные Силы РФ комплекса "Кинжал", в минобороны заявили: "С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолетами МиГ-31 с комплексом "Кинжал" осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря". То есть фактически речь идет уже о полной готовности комплекса к несению боевой службы, что и было со всей очевидностью продемонстрировано.

Председатель военно-научного комитета РВСН полковник Артем Вяткин, говоря об испытаниях комплекса "Сармат", отметил, что "все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса "Сармат" с ракетой массой более 200 тонн и постановка его на боевое дежурство будут осуществлены в установленные сроки".

Говоря об испытаниях "Авангарда", в минобороны отметили: "Он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз". Также заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун подчеркнул: "Хочу обратить ваше внимание на то, что ракетный комплекс "Авангард" обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны".

Результаты испытаний крылатой ракеты "Буревестник" также обнадеживают. Из заявления министерства обороны следует, что "низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".

По словам главного научного сотрудника 12-го ЦНИИ Минобороны РФ Сергея Перцева, в силу высокой результативности и эффективности этой ракеты, которые были продемонстрированы в ходе испытаний, "одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска крылатой ракеты "Буревестник", совершенствуются технологические процессы ее изготовления, сборки и испытаний".

Успешно показал себя и "Пересвет", выполнив все поставленные в ходе испытаний задачи.

В общем, все те истории про то, что "Путин показал плохие компьютерные мультики" и наши стратегические ядерные силы находятся в упадке, судя по всему, несколько не соответствуют действительности.

Более того, уже в ближайшие несколько лет эти новые виды вооружений станут в российских войсках массовыми, поскольку уже начато серийное производство этих образцов военной техники. А это значит, что страна действительно в безопасности в плане потенциальных ядерных угроз.

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