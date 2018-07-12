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Автор Марк Глухов

Google лишит работы таксистов

Наука и техника » Эврика » Изобретения

Компания Waymo, купленная несколько лет назад "корпорацией добра", в ускоренном режиме занимается разработкой и модернизацией систем, способных управлять автомобилем без участия человека. С 27 марта этого года команда из специалистов различного профиля работает над грандиозным проектом: они собираются выпустить около 20 тысяч беспилотных такси на улицы городов штата Аризона.

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Фото: REX/Shutterstock

Конечно, на данный момент используемая ими технология не лишена недостатков. Машинам требуется стабильное подключение к сети GPS/ГЛОНАСС, постоянный контроль за исправностью работы датчиков. Им сложно контролировать транспортное средство в дождливую и снежную погоду, так как позиционирование производится через анализ фотографий, сделанных при ярком солнечном свете.

Еще труженики Waymo работают не покладая рук над безопасностью и качествами системы. Например, они хотят, чтобы машина отличала человека от столба со стопроцентной вероятностью (есть с этим небольшие сложности). К тому же пока что анализаторы не способны отличить полицейского от обычного человека, но и этой проблеме можно найти решение через специальные "метки" на форме или же выдачу специальных устройств. К слову, на данный момент зарегистрировано только одно транспортное происшествие с человеческими жертвами. И хотя виновником оказался "живой" водитель, протаранивший машину с автопилотом, это стало поводом для дальнейших разработок.

Сейчас в каждой машине во время тестирования находится отдельный специалист. Однако рано или поздно технологию отладят до конца. Вот и появляется вопрос: что будет дальше? Ведь технологию обещают выпустить в ближайшие годы (по официальным заявлениям, окончательно все отработать они хотят уже к 2020 году). К чему это приведет?

В первую очередь, подправят законодательство многих стран. В некоторых из них правила дорожного движения были установлены еще тогда, когда по улицам разъезжали брички с лошадьми. Так что потребуется внести целый ряд изменений, касающихся особенностей управления транспортным средством, сертификации электронных водителей и, самое главное, определения меры ответственности за те аварии, виновником которой окажется автопилот.

Законодальство, конечно, важная штука. Но вместе с появлением подобных "беспилотников" появятся и другие не менее сложные проблемы. Только представьте, к какой безработице приведет данное изобретение. Предприниматели по всему миру по праву оценят все преимущества электрических работников, не требующих сна, зарплаты и не страдающих от усталости. Безусловно, как-то платить за технологию придется в любом случае (будь то абонентская плата или же доплата при покупке за подключение к сервису).

Однако бизнес-модель, которую хотят выстроить в Google предполагает формирование конкурентного решения на рынке автоперевозок. В связи с этим под ударом окажутся сотни водителей по всему миру: при должной настройке машина лучше анализирует получаемые данные, быстрее реагирует на внешние раздражители, лучше справляется с экономией топлива и оптимизацией маршрутов. Как следствие, многие из профессиональных водителей, скорее всего, будут уволены. Часть, скорее всего, переквалифицируется в работников сервис-центров по ремонту и наладке работы аппаратных комплексов. Но их количество обязательно станет меньше, чем настоящее число существующих профессиональных водителей.

Исторических примеров развития подобных ситуаций вагон и маленькая тележка. Результатом резкого роста безработицы может стать все что угодно. Готовиться стоит не только к мирным демонстрациям протеста, но и к массовым погромам, подобным бунту английских ткачей-луддитов, восставших против механизации производства в 1811 году. Многие из экс-шоферов останутся в лучшем случае безразличны к подобному пути развития прогресса. Личное благосостояние, подорванное необходимостью искать новую сферу применения, наверняка будет заботить их гораздо больше…

К беде это или к счастью, но прогресс не остановить. Можно лишь надеяться, что к тому моменту, когда подобные новшества дойдут и до России, наши власти успеют продумать систему мер для решения возможных проблем и связанных с ними конфликтов. Так это будет на самом деле или нет — покажет время.

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