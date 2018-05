Сладкий картофель вырос в Гондване

НАСА выбрала батат продуктом для длительных космических путешествий. В США без него не обходится ни одно застолье на День благодарения. Изучены полезные свойства этой второй по значимости корнеплодной культуры, но до сих пор не было известно, где впервые появился сладкий картофель.

Фото: udec.ru

Статья в русском Биологическом энциклопедическом словаре сообщает, что растение из рода ипомея — батат, или сладкий картофель (Ipomoea batatas), распространено в долинах от Мексики до Боливии (предполагаемая родина батата).

Далее в статье сказано: "Многочисленные сорта с древности возделывают в тропиках и субтропиках. В Африку завезен португальцами, в Европу доставлен Xристофором Колумбом с острова Гаити, в Северную Америку — испанцами".

Один из основателей науки географии, знаменитый немецкий географ, натуралист и путешественник Александр фон Гумбольдт полагал, что родиной батата была Центральная Америка. На протяжении долгих лет не стихают споры среди ботаников, где же расположена родина сладкого картофеля.

На странице Proceedings of the National Academy of Sciences опубликованы новые исследования, из которых следует, что сладкий картофель появился в Азии намного раньше, чем полагали до сих пор.

Почетный профессор Индианского университета в Блумингтоне, палеоботаник Дэвид Дилчер (David Dilcher) и его коллеги из Индии идентифицировали ископаемые растения 57-миллионной давности, которые были обнаружены в восточной Индии, как принадлежащие к семейству вьюнковых (Convolvulaceae).

Поскольку нежные структуры вьюнковых растений сохранились довольно плохо, трудно сказать с определенностью, идет ли речь именно о батате, или каком-либо другом растении из этого семейства.

Наряду со сладким картофелем к этому семейству вьющихся растений относятся повилика, вьюнок и до 40 родов с тысячами видами трав однолетних и многолетних, полукустарников и кустарников, во всех поясах земного шара, кроме холодного. Всего семейство вьюнковых насчитывает примерно 57 видов растений и 1880 разновидностей.

Авторы исследования выдвинули гипотезу, что семейство вьюнковых возникло в эпоху позднего палеоцена в восточной части древнего суперконтинента Гондваны, который стал частью Азии.

Профессор Дилчер высказал надежду, что их открытие будет способствовать изменению точки зрения на происхождение вьюнковых и изучены новые данные, приводимые в другой работе, в которой исследователи пытаются найти время эволюции основных групп цветковых растений.

Основываясь на предыдущих свидетельствах окаменелостей, палеоботаники предположили, что семейство вьюнковых возникло, возможно, в Северной Америке около 35 миллионов лет назад. Однако молекулярные анализы подтвердили версию о более раннем их появлении в Старом Свете. Новое исследование предоставляет доказательства такого вывода.

Вместе с недавним, сделанным (независимо от Дилчера и его коллег) в Аргентине открытием окаменелостей пасленовых, насчитывающих 52 миллиона лет, это говорит о том, что вьюнковые развивались на Востоке, а пасленовые — на Западе.

Палеоботаники изучили 17 ископаемых образцов, которые являются самыми ранними зарегистрированными окаменелостями семейства вьюнковых, известных как Convolvulaceae и Solanales, включающих вьюнковых и паслен.

Сотрудники Дилчера Гаурав Шривастава (Gaurav Srivastava) и Ракеш К. Мехротра (Rakesh C. Mehrotra) из индийского института палеоестествознания имени Бирбала Сахни (Birbal Sahni Institute of Palaeosciences) обнаружили окаменелости в штате Мегхалая, расположенном на северо-востоке Индии.

Палеоботаники при помощи микроскопического анализа исследовали формы и структуры листьев, сравнивая детали листовых жил и клеток с растениями рода Ipomoea. Использование такого анализа для изучения эволюционного развития стало отличительной чертой палеоботаника Дилчера.

Исследователи изучают листья рода Ipomoea, к которому принадлежит сладкий картофель, а также сотни других растений, большинство из которых не пригодны в пищу.

"Мы не знаем, был ли это сладкий картофель, — говорит почетный профессор факультета изучения Земли и атмосферы, а также отдела биологии Блумингтонского колледжа искусств и науки Дилчер. — Мы не можем сказать, что там был аппетитный батат. Возможно был, возможно, не был".