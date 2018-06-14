Древние люди были лучше наших астрономов

Более трех тысяч лет назад на территории нынешнего Перу появились пять геоглифов, которые, вероятно, изображают созвездие Южного креста.

Речь идет о геоглифах, образованных пятью угловатыми скалами в долине Чао (Valle Chao) — регион в северо-западной части Перу Ла-Либертад (La Libertad). Археологические раскопки свидетельствуют о том, что данная местность была заселена примерно с 1200 года до нашей эры. Здесь сохранились остатки таких древних культур, как Куписнике, Салинар, Мочика (Моче), Сикан, Чачапойя и Чиму.

В скалах имеются каменные дверные проемы. По мнению археологов, древние обитатели этих мест входили в них для участия в каких-то церемониях или ритуальных обрядах, которые проводились в геоглифах.

Эти пять геоглифов являются частью гораздо более крупного церемониального ареала, который теперь называется Пампа-де-лас-Салинас (Pampa de las Salinas) и состоит из более чем 20 археологических объектов, включая дорожки, площади и массивную насыпь под названием Лос-Мортерос (Los Morteros), которая состоит из руин древних зданий, а также останков флоры и морской фауны.

Как утверждает адъюнкт-профессор Папского католического университета в Перу Ана Сесилия Маурисио (Ana Cecilia Mauricio), ученые оперируют исключительно версиями и выстраивают цепочки гипотез, так до конца и не понимая, для какой же цели воздвигались эти постройки в Пампа-де-лас-Салинас.

Первые два геоглифа были обнаружены в 1970-х годах, а остальные три открыли Маурисио и команда археологов под ее руководством. Все геоглифы были построены из груды небольших отвалов горных пород, которые образуют "на земле круглые разнокалиберные отметины". Геоглифы расположены "внутри больших четырехугольных помещений 50 на 50 метров, а может, и больше, с дверными проемами, чтобы можно было попасть внутрь", — приводит слова Маурисио веб-журнал Live Science.

Эта расползающаяся, необъятная композиция может изображать небеса. Один из геоглифов, зафиксированный в 1970-х годах, изображает созвездие южного полушария неба Южный Крест (Crux), и "вполне вероятно, что другие геоглифы связаны с созвездиями, хотя мы еще не решились на такое объяснение, поскольку все еще ведем их учет", говорит Маурисио.

До сих пор специалисты не уверены в точной датировке появления этих геоглифов. Вероятнее всего, они появились более трех тысяч лет тому назад, потому что, предполагает профессор, к тому времени в Пампа-де-лас-Салинас перестали что-либо строить.

Даже приблизительную датировку геоглифов затрудняет тот простой факт, что археологи из ее команды так и не сумели отыскать никаких артефактов, которые позволили бы сделать хотя бы приблизительную привязку ко времени.

Это натолкнуло исследователей на мысль произвести термолюминесцентное датирование. Данный метод датирования объектов минерального происхождения происходит путем измерения энергии, излученной в результате нагрева образца (термолюминесценции).

Термолюминесцентный метод датирования основан на способности некоторых кристаллов накапливать энергию ионизирующего излучения, а при нагреве отдавать ее в виде светового излучения (вспышек света). Чем старше материал, тем больше будет вспышек.

Самый старый археологический объект в Пампа-де-лас-Салинас — насыпь Лос-Мортерос, которой насчитывается не менее 6000 лет.

Благодаря исследованиям команды под руководством Маурисио стало известно, что в далеком прошлом при возведении Лос-Мортероса происходило образование насыпи путем накопления органического мусора — останков представителей морской фауны и сгнивших растений, местами чередующихся со слоями глины и сложенными из камня домашними очагами.

Позже, по словам Маурисио, в Лос-Мортерос возникает сначала кирпичная, затем каменная архитектура, которая служила как монументальным, так и церемониальным целям. В годы начала строительства Лос-Мортерос там уже проживало какое-то количество аборигенов.

Однако "позже, когда тут возвели монументальные постройки, нет никаких свидетельств того, что люди живут в Мортеросе или во всем регионе Пампа-де-лас-Салинас", говорит Маурисио.

В конце концов, капище Лос-Мортерос прекратило свое существование около пяти тысяч лет назад, "а религиозные мероприятия оказались сосредоточены в других местах" региона Пампа-де-лас-Салинас.

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