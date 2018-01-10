Путешествия в будущее не за горами?

Машина времени: мечта или реальность

Машина времени — вековая мечта человечества. И если отбросить фантастические идеи, насколько возможны путешествия в прошлое и будущее?

Источник фото: Fotodom.ru/Rex Features

Об этом рассуждает британский научный журналист Брайан Клегг в книге "Как построить машину времени: настоящая наука путешествий во времени".

В отношении вояжей в прошлое ученые единодушны, пишет Клегг. Пока это ни с технической, ни с научной точки зрения невозможно. А вот что касается будущего, то тут есть варианты.

Возьмем законы специальной теории относительности. Если вы во время межзвездного путешествия разгонитесь до околосветовых скоростей, то у вас есть шанс вернуться на родную планету сотни и даже тысячи лет спустя после старта. Для вас же к этому моменту пройдет не так много лет, вы даже не успеете как следует постареть…

Другое дело, что разогнаться до такой скорости не такая уж простая задача. Для этого требуется суперэнергоемкое топливо, желательно из антиматерии. Но научно-технический прогресс не стоит на месте…

Если же применить не специальную, а общую теорию относительности, то гравитация замедляет скорость течения времени. Эта погрешность даже учитывается в разработке программного обеспечения систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС.

Чем больше напряженность гравитационного поля, тем больше степень замедления. Таким образом, если вы окажетесь в точке пространства с сильной гравитацией и будете там находиться какое-то время, то по возвращении вы обнаружите себя далеко в будущем.

Понятно, что создание генераторов тяготения пока находится на уровне прожектов. Но во Вселенной существуют естественные сгустки гравитации — например, нейтронные звезды. Диаметр такого объекта составляет около 20-30 километров, тогда как 1 кубический сантиметр отработанной материи в центре звезды весит сотни миллионов тонн. Если удастся выйти на орбиту нейтронной звезды, то не удастся ли оттуда катапультироваться прямо в будущее?

Однако насколько это безопасно? Ведь, похоже, любой объект, который вращается вокруг нейтронной звезды, будет подвергнут деформации и разорван приливными силами… Это все равно, как если бы космический корабль послали к черной дыре. Так что долететь-то вы в теории долетите, а вот вернетесь ли обратно?

Между тем, по словам британца, опасения напрасны. Еще Исаак Ньютон заявил, что сила тяготения, которая воздействует на любой предмет внутри массивной сферической изотропной оболочки, равняется нулю. Так что, никакие гравитационные силы нейтронной звезды с полостью в центре не сплющат вас в лепешку и не разорвут на клочки. Зато эффект замедления времени сохранится.

Чтобы полностью обезопасить себя от "гравитационных разрывов", достаточно разбить вышеупомянутую нейтронную звезду и затем из ее осколков построить сферическую оболочку вокруг космического корабля. А по прибытии его на Землю разобрать эту оболочку, иначе путешественники во времени все-таки погибнут… Так что задача — разработать технологию, которая позволит осуществить этот процесс.

По мнению Клегга, если брать для строительства такой оболочки нейтронную материю в чистом виде, то можно "замедлить" течение времени в пять раз. Цифра не очень впечатляет, ведь нам-то интересно то, что происходит в действительно отдаленном будущем, а не, скажем, то, что будет через месяц-другой. А пробыть годы внутри нейтронной оболочки — вряд ли это реально…

Однако не исключено, что со временем появятся технологии, которые позволят сжимать нейтронную материю до еще больших плотностей. Хотя процесс следует проводить с огромной осторожностью, так как если переборщить с плотностью, то коллапс может превратить всю конструкцию в черную дыру. Что тогда случится со звездолетом и его командой — тайна, окутанная мраком. Но ясно, что ничего хорошего.

Как видите, вероятность хрональных путешествий имеется. Хотя, строго говоря, это и не путешествия даже. Никакого технологического устройства, которое мгновенно перенесет вас в другую эпоху. Просто предлагается использовать свойства космических объектов для того, чтобы "пересидеть" время и "вынырнуть" уже в будущем.

Идея вполне реальная, хотя и трудно осуществимая. И все же не исключено, что через 50 или 100 лет подобные эксперименты начнут проводить…

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