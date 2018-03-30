Христианство проявило свое истинное лицо

Научно доказано, что недавно обнаруженный в Иордании "Свинцовый кодекс", повествующий о самом возникновении и первых годах существования христианства, подлинный.

Фото: David Elkington / University of Surrey

Первохристианство от первохристиан

"Свинцовый кодекс", который недавно был обнаружен в Иордании, подлинный! Данный факт совершенно точно установили физики британского Университета графства Суррея. Этот кодекс представляет собой 70 табличек из меди и свинца. Он четко датируется первым веком нашей эры.

В кодексе на различных древних языках, которые использовались в то время, сделаны записи-свидетельства о самом возникновении и самых первых годах существования христианства.

Еще несколько лет назад о существовании этих книг было совершенно ничего не известно.

Эти таблички случайно обнаружил бедуин, пасший скот в горной местности на севере Иордании. Все металлические таблички лежали в пещере. Вероятно, именно в ней прятались первые христиане от гонений со стороны римских властей, иудейских священников и фанатиков и других преследователей.

После находки таблички были незаконно перепроданы в Израиль. Это спровоцировало большой международный скандал. Узнав о случившемся, власти Иордании, сразу потребовали от еврейского государства возврата столь важной уникальной реликвии.

Металлические страницы кодекса кодекса из пещер

Страницы кодекса были изготовлены в различном формате. Затем они были скреплены металлическими кольцами в несколько книг. Буквы, значки и изображения на них не выгравированы, а наплавлены.

Разумеется, большая часть текста зашифрована, поскольку первым христианам приходилось скрываться и хранить свое учение в глубокой тайне. Сейчас работа по изучению священных табличек продолжается — она в самом разгаре.

Однако даже частичная дешифровка (расшифрованное на нынешний день) уже ясно говорит о мировой сенсации. Возможно, это станет для всего современного мира почти таким же откровением, как живая проповедь Иисуса Христа его современникам.

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В уже расшифрованных табличках говорится о земной жизни Христа, в первую очередь — о его последних днях. Ученые предположили, что пластины частично, возможно, содержат Книгу Откровений, которой завершается Библия. Это еще не доказано, но есть некоторая схожесть.

Все это еще далеко не все. И, наверное, несмотря на неимоверное современное откровение даже не самое главное.

Самый ранний портрет Христа

В одной из этих книг есть портрет человека, который некоторые исследователи склонны считать самым ранним рукотворным портретом самого Иисуса Христа!

Детали на изображении, конечно, просматриваются довольно плохо, но при внимательном рассмотрении все-таки можно увидеть знакомые ниспадающие волосы человека и нечто, напоминающее терновый венец.

Если и данное изображение подлинно (а сомневаться в этом нет причин), то оно может быть самым ранним известным теперь нам портретом Христа, сделанным человеческими руками. Причем, возможно, созданным человеком, лично знавшим Иисуса. В любом случае, если датировка верна, портрет точно был создан еще при жизни людей, знавших Господа.

О бессилии ученых перед тайнами веков

Несмотря на сообщения уважаемых ученых авторитетного научного центра о том, что подлинность доказана, в том числе физиками и представителями других точных наук, большинство представителей научного сообщества все еще отказывается признать подлинность этого кодекса.

Они считают, что, возможно, выводы о древности, подтвержденной в том числе и физиками, слишком уж преувеличены, ведь до сих пор результаты данного исследования так еще и не увидели свет.

Впрочем, это совсем неудивительно. Вопреки мнению, активно внедрявшемуся в последние века, о том, что ученые — очень прогрессивные люди, на деле зачастую многие высокопоставленные ученые мужи оказываются крайне консервативными и до последнего цепляются за замшелые догмы, которые они доказывали всю свою жизнь.

Но истина, по крайней мере в отношении "Свинцового кодекса", по завершении исследований, прояснится уже достаточно скоро.

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