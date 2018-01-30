Крик: главная страшилка фильма ужасов

Биологи-эволюционисты из Калифорнии выяснили, что больше всего пугает зрителей в фильмах ужасов. Оказывается, режиссеры научились ловко манипулировать нашим инстинктом самосохранения.

Ученые уверены: особое значение в хоррорах имеют крики - ведь это сигнал тревоги. Они распределяются в картине особым образом, а их тональность неуклонно повышается.

Проанализировав звуки из ста с лишним картин разных жанров, эксперты выяснили, что в фильмах ужасов на единицу времени приходится больше криков, чем в любых других кинолентах. Результаты своих исследований специалисты представили в журнале Biology Letters.

Эволюционисты считают, что тональность каждого крика непостоянна, кроме того, они "рассыпаны" по фильму хаотически — в расчете на эффект неожиданности. Когда "вопли" звучат там, где зритель их не ждет, ему труднее их игнорировать, именно поэтому они оказывают на человека максимальное воздействие.

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В драматических фильмах криков намного меньше, однако их тональность меняется очень резко. В приключенческих же картинах, как выяснили ученые, преобладают мужские окрики.

Музыковед из университета Сиднея рассказал журналистам, что создатели лент уже давно инстинктивно понимали, что крики очень важны для возбуждения у зрителей сильных эмоций.

Например, в классическом "ужастике" Хичкока "Птицы" естественные крики пернатых присутствуют только в самом начале фильма. Нападения птиц на людей происходят также под издаваемые птицами звуки, но уже специально обработанные.

Но настоящий крик ужаса — очень непростая вещь. В реальности душераздирающий вопль настолько труден для воспроизведения на съемочной площадке или в студии при озвучивании, что звукорежиссеры часто используют оду и ту же фонограмму во многих картинах.

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Кстати, самыми неповторимыми и запоминающимися в триллерах остаются все-таки женские крики. В Голливуде даже существует такое амплуа актрисы — "королева крика". Им, естественно, достаются роли героинь, которые по ходу сюжета попадают в неординарные ситуации, смертельно пугаются и истошно вопят.

При этом крупным планом демонстрируются их красивые лица, отражающие все оттенки ужаса. Первой королевой крика, получившей всемирную известность, была Фэй Рэй, сыгравшая в 1933 году в фильме "Кинг Конг".

Киноисторик Джордж Фелтенштейн как-то заметил по этому поводу: "Женщины, кричащие от ужаса, являлись оплотом Голливуда — даже когда фильмы были немыми".

Кстати, в 2000 году, когда отмечали 40-летие выхода на экраны другого триллера Альфреда Хичкока — "Психоз", киностудия Universal объявила конкурс на самый душераздирающий крик, который бы превзошел вопль "королевы крика" Джанел Ли. Участницы соревнования должны были представить себя на месте актрисы, изображавшей жертву, которую маньяк-убийца закалывает в душе.

Именно за роль жертвы в "Психозе" актриса была номинирована на "Оскар", а этот эпизод навсегда вошел в историю кино как один из самых страшных и изысканно снятых.