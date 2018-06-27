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Автор Игорь Буккер

В Туве разбудили "спящую красавицу"

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В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Туве петербургскими археологами из Института истории материальной культуры РАН раскопан могильник Терезин. Найденная на берегу водохранилища мумия относится к эпохе хунну — одного из самых загадочных народов.

В республике находится большое количество археологических памятников различных народов. В кургане Аржаан-2 раскопано захоронение скифского царя и большое количество золотых предметов. В 2007 году приступили к раскопкам древней крепости Пор-Бажын. После строительства Саяно-Шушенской ГЭС были затоплены значительные территории в Туве. Ежегодно с мая по июнь вода спадает, открывая затопленные археологические памятники.

Как рассказала на пресс-конференции начальник Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН Марина Килуновская, мумия может быть датирована I веком до нашей эры: "Это не классическая мумия — в данном случае погребение было плотно закрыто каменной крышкой, произошел процесс естественной мумификации".

"Видимо, эта молодая женщина была одета в юбку, потому сохранилась ткань, мы сможем определить, что это за переплетения, как она сделана. Конечно, это много добавит информации из истории жизни племен первого века до нашей эры, — добавила Марина Килуновская.

По ее словам, подобное захоронение в Туве найдено впервые. Рядом с останками обнаружены остатки керамической посуды, вышитый бисером пояс, пряжка, мешочек из ткани и другие предметы, используемые в погребальный практике хунну. Все найденные артефакты будут изучены в Санкт-Петербурге.

"На основе находок, сделанных через несколько часов после обнаружения мумии, археологи выдвинули версию, что женщина была молодой и довольно знатной — вместе с мумией удалось найти расшитый бисером пояс, а рядом с головой лежала покрытая берестой круглая деревянная коробочка, в которой лежало китайское зеркало в войлочном футляре. Также в захоронении обнаружили два сосуда, один из которых — ваза хуннского типа, а на груди женщины был мешочек с кедровыми орехами. Сохранились также остатки одежды, предположительно шелковой", — сообщает пресс-служба ИИМК РАН.

Если недавно подобные находки позволяли понять немногое: пол, возраст, культурную и социальную принадлежность покойного, какие украшения носили, какой утварью и каким оружием пользовались в ту эпоху. Благодаря новейшим технологиям, отныне можно определить примерное меню наших далеких предков, узнать, чем они болели и как лечились. Анализы ДНК помогут узнать гораздо больше о человеке прошлого.

Известные в европейской истории под именем гуннов, эти кочевники-скотоводы были, скорее всего, потомками северной ветви племен сюнну, которые начиная со II века до нашей эры терроризировали Поднебесную примерно так же, как несколькими веками спустя их потомки наводили ужас на жителей Римской империи.

Римский историк IV века нашей эры Аммиан Марцеллин писал о гунну: они "превосходили своей дикостью всякую меру". На границах римского мира гунны появились в 376 году, покорив алан, сокрушив Боспорское царство и державу готов. По мнению большинства ученых, прародина гунну находилась у северных границ Срединного государства.

Древние китайские хронисты записали название многочисленных кочевых племен. На юге нынешнего Китая эти иероглифы читаются "хунну", на севере — "сюнну". В конце эпохи Чжоу (с XI века по 221 год до нашей эры) правители враждующих между собой северных царств Поднебесной приступили к сооружению на своих границах стены для защиты от кочевников. При императоре Цинь Ши-хуанди, взошедшем на трон в 221 году до нашей эры, эти и другие оборонительные сооружения объединили в Великую Китайскую стену.

Сюнну, хунну, гунны — один из самых загадочных народов истории. Неизвестно точно, на каком языке они говорили. По одной из нескольких версий — на тюркском. В расовом отношении — это были представители смешения европеоидной и монголоидной рас, с заметным преобладанием монголоидных черт. Внешне они отличались от китайцев: глубоко посаженными глазами, густыми бородами и высокими носами.

Одна из концепций Великого переселения народов основана на гипотезе о миграции сюнну в Европу. В целом гунны творили европейскую историю, оставаясь неизвестными. Самым знаменитым представителем этих племен стал Аттила — вождь гуннов с 434-го по 453 год.

"О хунну очень мало было известно, а сейчас благодаря нашим исследованиям это будет некий прорыв в истории", — утверждает Марина Килуновская.

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Темы Тува гунны хунну мумия археология
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