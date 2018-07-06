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Автор Игорь Буккер

Европа всегда пожирала своих детей

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Все чаще появляются свидетельства того, что дикие племена якобы "отсталых" народов не практиковали человеческие жертвоприношения. Секрет прост: изуверские ритуалы были свойственны самим европейцам, которые валили со своей цивильно-больной головы на дико здоровую.

В 136 километрах к юго-западу от Берлина, в земле Саксония-Анхальт, есть местечко Пёммельте (Pömmelte), где расположено языческое святилище, которое, с легкой руки журналистов, стали величать "немецким Стоунхенджем". Это величавое капище, окруженное 1200 деревянными кряжами четырехметровой длины, и впрямь напоминает мегалитический комплекс на островах Альбиона.

В немецкой земле вместо обросших мхом величественных валунов в почву воткнуты полусгнившие бревна. Однако это не помешало археологам сделать первоначальный вывод: данное сооружение представляет собой некое подобие неолитической астрономической лаборатории.

Однако проломленные черепа и переломанные ребра свидетельствуют о том, что здесь творилось нечто другое, нежели стремление к изучению небесных светил. Сначала археологи задумались, а вдруг связанные руки и прочие детали — это подтверждение набегов неких иноплеменных захватчиков. Но тогда почему же среди погибших отсутствуют останки взрослых мужчин?

Как правило, если находят скелеты женщин и детей, это прямое свидетельство ритуального убийства или священного жертвоприношения. Такое изуверство практиковалось в Европе во время перехода от позднего неолита к раннему бронзовому веку примерно с 2300 года до нашей эры до 2050 года до нашей эры.

Всяких там скрипалей мочили по-черному не каким-то "новичком", а дубинами. Причем конкретно и по делу, то есть по телу. Косточки и скелеты находят до сих пор. Для Терезы Мэй специально сообщаем, Кремля и КГБ тогда еще не существовало, собственно, как и Великобритании и, уж тем более, Евросоюза. Возможно, теплился зародыш будущей русофобии.

Безусловно, человеческие жертвоприношения никоим образом не мешали (хотя и никак не способствовали) наблюдениям за звездным небом. Впоследствии великий немецкий философ, едва не принявший российское гражданство, Иммануил Кант напишет: "Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования".

Наверное, лучше не скажешь. В 1991 году любопытные пассажиры обратили внимание на некие возвышенности, но только в 2003-м и 2004-м археологи предприняли в здешних местах раскопки, которые увенчались находками керамики. Осколки датировали 4800 годом до Рождества Христова. В 25 километрах от предполагаемой астрономической обсерватории был найден знаменитый ныне на весь мир бронзовый небесный диск из Небры.

Единственное, но весьма существенное отличие деревянного немецкого Стоунхенджа от его каменного английского аналога — это неиссякаемый поток туристов. Согласно статистике Spiegel-online, в то время пока 1,3 миллиона туристов делали снимки на память и сметали с прилавков дешевенькие сувениры в Стоунхендже, 3767 несчастных посетителей окучивали окрестности его немецкого варианта.

Норма Литерски-Хенкель (Norma Literski-Henkel) из ведомства по археологии и защите памятников не исключает, что на территории астрономической обсерватории по наблюдению за зимним солнцестоянием могли происходить чудеса превращения живых людей в трупы во благо языческих идолов.

К слову сказать, эти мертвяки были счастливчиками, поскольку их приносили в жертву Солнцу. Следовательно, за порогом смерти их ожидала реинкарнация — и более благополучная, нежели земная жизнь.

Ученым пока сложно объяснить, почему на территории научных наблюдений приходилось приносить в жертву именно женщин и детей. Мужчины и "пенсионеры" мужеского пола как бы оказывались за скобками жертвенных ритуалов. Видимо, сохранение представителей сильного пола в то время являлось прерогативой сильных мира сего. Патриархат — чего уж там!

Подводя итог, можно сказать, что европейцы эпохи неолита не только вплотную занимались наукой, но и, не обессудьте, жрали друг дружку не хуже тех самых дикарей, про которых позже придумывали чудовищные истории.

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Темы неолит мегалит Германия археология бронзовый век жертвоприношения немецкий Стоунхендж
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