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Автор Игорь Буккер

Новые геоглифы на плато Наска древнее всех

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Дроны помогли археологам обнаружить на плато Наска 25 ранее неизвестных геоглифов. Еще более интересная новость: эти наскальные рисунки гораздо более древние, чем те, которые уже были известны науке.

Геоглифы, или рукотворные геометрической формы рисунки, давно привлекают к себе внимание не только ученых, но и разного рода любителей. Наиболее известными являются геоглифы плато Наска в Перу. Как правило, геоглифы представляют собой яблоко раздора между так называемыми профессионалами и сторонниками палеоконтакта. Впрочем есть и фанаты других гипотез.

На этот раз беспилотные летательные аппараты поднялись в воздух вовсе не с благородной целью содействовать разрешению споров между сторонниками разных научных точек зрения.

Объявленные объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году линии Наска потерпели существенный ущерб от самовольно захватывающих участки земли рейдеров, а также от съезжающих с близлежащей автомагистрали автомобилистов.

В 2014 году активисты "Гринпис" выложили из кусков желтой ткани гигантскими буквами надпись на английском языке: Time for Change! The Future is Renewable — "Время перемен! Будущее в возобновляемых источниках энергии. Greenpeace".

Изначально акция планировалась, чтобы привлечь внимание участников саммита в Перу по изменению климата и возобновляемой энергии, но нанесла непоправимый вред древнему изображению колибри, которое хорошо видно с высоты птичьего полета на плато Наска.

С извинениями за причиненный вандализм в Лиму прибыл тогда исполнительный директор "зеленых", однако власти Перу категорически отказались принять извинения от него и прочих членов Greenpeace. Замминистра культуры Перу охарактеризовал произошедшее плевком в лицо всем перуанцам.

Дело тут вовсе не в головотяпстве чиновников или в нелепом запрете. Даже пешая прогулка по пустыне Наска строжайше запрещена, поскольку любая обувь оставляет следы на черном каменистом слое, обнажая находящийся под ним белый песок. Во время этой безрассудной операции чокнутых экологов на запретную территорию одновременно проникло более десятка человек, которые протопали свыше двух километров по поверхности плато.

Для оценки нанесенного гринписовцами ущерба министерство выслало для съемки поверхности плато беспилотник. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Инцидент с экологической организацией "Гринпис" побудил министерство культуры Перу активизировать свои усилия по защите археологических объектов в стране.

По мнению археолога Джонни Исла (Johny Isla), возглавляющего охрану культурного наследия региона под эгидой министерства культуры Перу, "большинство найденных геоглифов создано более двух тысяч лет назад, за сотни лет до того, как здесь появились знаменитые наскальные изображения Наска".

Предположительно, эти рисунки (обезьяна, к которой привязана танцующая женщина, и кит-убийца) в перуанской провинции Палпа выполнены коренными жителями, принадлежащими к культуре Паракас, и датируются примерно 500 годом до нашей эры. Следовательно, они появились за сотни лет до того, как были начертаны гигантские рисунки на плато Наска.

Но в отличие от линий Наска, большинство из которых можно увидеть только с высоты птичьего полета, многие из так называемых линий Палпа были вырезаны на склоне холма, поэтому их можно рассмотреть, находясь у подножия возвышенности, говорится в заявлении министерства культуры Перу.

Геоглифы, созданные в период культуры Наска и Паракаса, являются яркими напоминаниями о богатой доколумбовой истории Перу и считаются археологическими загадками, поскольку никто наверняка не знает, почему они были нарисованы и как давно это было сделано.

Культура Паракас предшествовала культуре Наска. Она названа в честь полуострова, лежащего в бассейне рек Ика и Наска, и просуществовала с 600-х годов до нашей эры до 400-х годов нашей эры. В переводе с языка кечуа, paracas — "дождь из песка" (para — дождь, aco — песок). Небольшой пустынный полуостров, выдающийся в океан, со всех сторон продувается свирепыми ветрами, климат здесь сухой и жаркий. Это способствует хорошей сохранности древних артефактов и природной мумификации останков.

Интерес археологов к древней культуре, известной в основном могильниками, с самого начала ознаменовался выдающимися открытиями. В 1920-е годы перуанские археологи раскопали здесь целый некрополь в Уари-Кайян (Wari Kayan).

Найденные захоронения свидетельствуют о способности хирургов культуры Паракас деформировать череп. При рождении на голову накладывались специальные бандажи и шины, которые с течением времени придавали черепу вытянутую форму. Это делалось для видоизменения внешности с целью выделения по религиозному признаку. Особые мастера владели секретами, как изменить форму черепа, не повредив мозг.

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Темы Перу Наска Паракас геоглифы
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