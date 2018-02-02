Доказано: мегаполисы давят на мозг

Исследование немецких ученых показало, что мозг городских и сельских жителей по-разному воспринимает стрессовые ситуации.

Обитатели мегаполисов реагируют на них куда болезненнее, чем жители деревень и небольших городов. Более того, нейрофизиологическая реакция на стресс у них настолько сильна, что может привести к деструктивным изменениям в мозге.

Город и сельская местность — два разных мира. Вместо шума листвы — грохот автострады, вместо травы и деревьев — джунгли из бетонных небоскребов, вместо небольшого и постоянного круга общения — тысячи равнодушных незнакомцев, которых мы видим на улицах и в метро.

Нет сомнений, что человек, выросший в тихом захолустье, разительно отличается от городского жителя. Правда, утверждая это, мы имеем в виду скорее привычки, темп жизни и, возможно, какие-то психологические особенности. Но недавно немецкие ученые обнаружили: отличия куда глубже. У горожан даже мозг работает иначе, чем у жителей сельской местности, говорят они.

Зафиксированные различия говорят отнюдь не в пользу городской жизни… Ранее ученые уже выяснили, что у родившихся и выросших в городе людей вдвое выше риск возникновения шизофрении.

И хотя механизмы появления этого психического расстройства до сих пор мало изучены, в данном случае цифры говорят сами за себя. Что неудивительно, и вероятность возникновения тревожных расстройств у горожан оказалась на 21 процент выше, чем у сельских жителей, а страдающих перепадами настроения среди них больше почти на 40 процентов.

Однако результаты последних исследований изумили даже видавших виды ученых. Сотрудники Гейдельбергского университета в Германии и Университета Макгилла в Канаде при помощи техники функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) исследовали реакцию на стресс у людей из разных районов проживания. Технология ФМРТ позволяет фиксировать, насколько активно работает та или иная зона мозга.

В данном случае задачей ученых было выяснить, как реагирует мозг участников эксперимента на стрессовую ситуацию. Пятьдесят добровольцев решали на время арифметические примеры, причем экспериментаторы нарочно создавали у испытуемых ощущение беспокойства за то, как те справятся с заданием.

Кроме изменения активности мозга, показателями возникшего стресса служили изменение уровня сердцебиения, кровяного давления и выброс специфических "стрессовых" гормонов.

Участников эксперимента разделили на три группы: деревенские жители, жители небольших городков, население которых исчисляется десятками тысяч, и жители крупных городов с населением более 100 тысяч человек. В реакции на стресс у испытуемых из разных групп обнаружились удивительные отличия.

Во-первых, у городских жителей при беспокойстве наблюдалась чрезмерная активность миндалевидных желез. Миндалевидные тела, или миндалины (расположенные по одной в каждом полушарии мозга, внутри височной доли), — часть лимбической системы, которая отвечает за регуляцию функций внутренних органов, инстинктивное поведение, эмоции, память, циклы сна и бодрствования.

Нарушение функционирования миндалин предположительно является первопричиной таких расстройств психики, как аутизм, депрессия, посттравматический шок и фобии. (Кстати, у пациентов, миндалевидное тело которых оказалось разрушено, наблюдается полное отсутствие страха.)

"Эта железа — своеобразный датчик опасности в мозге, и потому она связана с тревожностью и депрессией", — пояснил сотрудник Гейдельбергского университета, профессор Андреас Майер-Линденберг.

У добровольцев из крупных городов проявлял гиперактивность и еще один участок мозга — так называемая поясная извилина. Эта структура (также часть лимбической системы), по словам Майер-Линденберга, "отвечает за контроль эмоций и реакцию избегания опасности".

Получается, что обитатели мегаполисов, и без того подверженные ежедневному стрессу, реагируют на него куда болезненнее, чем жители деревень и небольших городов. Более того, если выводы ученых верны, то сама нейрофизиологическая реакция на стрессовую ситуацию у горожан настолько сильна, что может привести к деструктивным изменениям в мозге и эмоциональным расстройствам.

Удивленные столь однозначными результатами, исследователи провели дополнительную серию экспериментов с другими испытуемыми, предложив им как стрессовые, так и не стрессовые задания.

Однако результаты подтвердились: различия в активности поясной извилины и миндалевидных тел возникали именно в ответ на стресс и зависели именно от места жительства испытуемого. Никакие иные факторы — возраст, семейное положение, образование или уровень дохода — на выявленные показатели не влияли.

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Еще один примечательный факт: в норме миндалевидное тело и поясная извилина, будучи частями единой лимбической системы, имеют нейронную связь. Однако у тех, кто вырос в городе (даже если впоследствии они переехали в пригород или деревню), "коммуникация" между ними ослаблена. По-видимому, формирование связи между этими участками мозга происходит в детстве.

Выявить конкретные факторы городской жизни, вызывающие стресс, — следующая задача ученых, говорит профессор Майер-Линденберг. Тем более, что темпы урбанизации нарастают. По прогнозам социологов, к 2050 году число городских жителей будет составлять 70 процентов от всего населения планеты.

Узнав, какие именно особенности большого города вызывают стресс и как реагирует на них наш организм, ученые могли бы давать консультации по улучшению планировки городов и облегчить жизнь обитателям мегаполисов будущего.