Львы-людоеды: Как часто их можно встретить?

Исследование, проведенное доктором Джалианом Петерхансом и Томасом Гноском из Полевого Музея в Чикаго, показало, что легенда о львах-людоедах “Призрак и Тьма”, якобы убивших 135 рабочих в 1898 году была сильно раздута, особенно на волне, подогретой голливудским фильмом. На самом деле львы не убили столько человек, а людоедство львов было связано с целой серией обстоятельств, наложившихся друг на друга. Кроме того, ученые выяснили, что склонность к людоедству передавалась львам из поколение в поколение.

Результаты исследования опубликованы в последнем выпуске журнала Journal of East African Natural History.

Первоначальной целью ученых была задача развеять давнишний миф о паре львов-людоедов, скелеты которых причислены к собранию музея. Позже они выяснили еще много интересного из причин, вынудивших львов к таким действиям.

Легенда об убийстве двумя львами 135 рабочих

Легенда гласила, что в 1898 году, два льва самца убили 135 рабочих, строящих мост около Тсаво, в Кении. Нападение, которое продолжалось более чем девять месяцев, приостановило строительство железной дороги между озером Виктория и Момбасой. Львов назвали “Призрак и Тьма”, а Голливуд даже отснял кинофильм по этой легенде, который так и называется.

В последствие львы были выслежены и убиты лейтенантом Джоном Паттерсоном, английским инженером, который написал свой знаменитый отчет об инциденте в книге, названной “Людоеды Тсаво”. Убитые львы были позже отправлены в музей как трофеи.

Львы охотились на людей только из-за самих людей

Два американских исследователя выяснили, что этот миф был частично верен, но они также раскрыли свидетельство того, что львы и другие большие кошки Африки неоднократно охотились на людей добычи при условиях, которые возникали чаще всего искусственно, и были созданы самими людьми. Примечательно также и то, что похоже кошачьи передают повадки и свою диетическую склонность своему потомству.

"Львы – это социальные животные, способные к передаче традиций от одного поколения к другому", сказал Петерханс, адъюнкт-профессор естествознания в Roosevelt University.

Львы убили не 135 рабочих, а 28

Тщательный анализ дневников Паттерсона показал, что на самом деле львы убили только 28 рабочих железной дороги.

Список убитых увеличился до 135 за эти годы, поскольку история о львах-людоедах росла и популяризовалась в народе Тсаво. Возможно, к убитым львами причисляли любых погибших по неизвестным причинам рабочих или пропавших без вести. Много рабочих боялись львов и сами тайком покидали строительство. Позже их товарищи делали предположения, что их съели “Призрак и Тьма”. А голливудский фильм только подлил жара в огонь, и легенда превратилась в реальность, которой придавали серьезное значение и считали правдой то, что 2 льва убили 135 человек.

Гноск и Петерханс раскрыли историю настоящего убийства людей львами. Львы “Призрак и Тьма” убивали строителей на протяжении нескольких лет, а не за столь короткое время, как следовало по фильму. Причем вспышки агрессивности львов были связаны с началом строительства, когда люди вторглись в среду их обитания.

Львы Призрак и Тьма были приучены к человечине

Повсеместная гибель людей Тсаво от оспы и голода в 19-ом столетии (по разным оценкам умерло более 80000 человек), трупы которых лежали открыто по всему маршруту строительства, обеспечила львам формирование устойчивой диеты из легко доступного человеческого мяса.

В итоге, множество этих факторов, включая дефицит у львов их обычной добычи из-за того, что ее количество поубавилось вследствие истребления ее людьми. А из-за распадов праймов по причине гибели от голода многих его членов, обычная охота на добычу становилась все труднее и труднее. Львы уже не могли ловить одиночных травоядных и переключились на более доступное человеческое мясо.

Три поколения львов-людоедов в Танзании

Такое поведение львов передавалось из поколение в поколение, включая такие уловки, как не нападать на одну и ту же деревню дважды подряд. В итоге, исследователи раскрыли сообщения о появлении еще трех поколений львов-людоедов в Танзании в 1930-ых и 1940-ых годах. Людоедства среди львов прекратились только тогда, когда все члены праймов были истреблены.

В сегодняшней Африке все еще случаются отдельные случаи людоедства. Например, только за декабрь 2002 в Малави, согласно сообщениям БИ-БИ-СИ львы убили 9 человек. Этот регион находится в настоящее время в состоянии засухи, вынуждая живую природу мигрировать в поисках пропитания.

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