Киборги угрожают человечеству

"К 2029 году роботы станут совсем как люди, достигнут человеческого уровня интеллекта", — пообещал миру американский ученый Рэй Курцвайль. Сейчас ученые говтовяться начать вживлять в мозг микрочипы, способные содержать огромное количество информации. На основе этих научных экспериментов и будет создан новый искусственный разум, который сможет все, что, может человеческий, даже испытывать эмоции.

Сначала эти роботы будут вполне себе обычные, потом станут нано. Нанороботы, по заверениям ученых, смогут легко проникать в человеческий мозг сквозь капилляры и взаимодействовать с нейронами. На вопрос, нужны ли в самом деле людям нанороботы в голове, ученые отвечают твердо — еще как нужны. Человек с дополнительным искусственным интеллектом сможет:

просчитывать варианты со скоростью компьютера,

запоминать неограниченное количество информации,

контактировать с виртуальным миром без каких-либо приспособлений, через собственную нервную систему.

"В сущности, наша цивилизация и сегодня является машино-человеческой. Машины осуществляют сотни видов деятельности на уровне человека или даже лучше. Мы используем их, чтобы приумножить наши физические и умственные возможности. Следующим шагом станет непосредственное слияние человека с машиной", — говорит Рэй Курцвайль

По его мнению, появление киборгов — это нормально и никакой "бунт машин" людей не ждет. Слияние человека с машиной — это совместная деятельность природного и искусственного интеллектов, настоящий прорыв, по мнению ученых.

Заявление это можно назвать практически революцией. До сегодняшнего дня киборг был персонажем исключительно мифическим, присущим разве что научной фантастике. Напомним, что сам по себе термин "киборг" подразумевает живой организм, содержащий механические частицы. И совсем необязательно это должна быть рука, как у Арнольда Шварцнегера в киноленте "Терминатор". Маленького наноробота в голове — тоже, вполне хватит.

С созданием искусственного интеллекта ситуация довольно сложная. В последнее время в этой области наблюдался серьезный застой и никаких толковых опытов не проводилось. Другими словами, в отрасли наблюдался серьезный дефицит идей.

На данном этапе системы искусственного интеллекта используются при управлении собственностью и игре на бирже. Также на их основе создаются многочисленные спам-фильтры и системы, обеспечивающие национальную безопасность.

Однако самый широкий спрос на искусственный интеллект находит в сфере компьютерных игр. Тут компьютерные нейроны используются для создания боевых единиц.

Для гражданских нужд искусственный разум используется, конечно, тоже. Например, не так давно был разработан специальный шахматный Deep Blue. Однако он проиграл партию Гарри Каспарову и с тех пор практически не используется, а лишь дорабатывается.