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Автор Артем Недолужко

Сексуальность ехидны – ключ к секретам эволюции

Наука » Экология

Эксперимент, описание которого вызывает у обычных людей приступ неудержимого смеха, приблизил ученых к разгадке одной из главных тайн эволюции. Половой орган самца ехидны оказался весьма причудливым инструментом. Ради науки зоологам пришлось заняться со зверьком непристойными играми.

Сексуальность ехидны – ключ к секретам эволюции

Австралийская ехидна Tachyglossus aculeatus — это примитивное млекопитающее, обитающее на территории Австралии и Новой Гвинеи. Это однопроходное животное — она откладывает яйца вместо того, чтобы рожать живых детёнышей. Единственное яйцо помещается в примитивной сумке, которая образуется к сезону размножения.

Как яйцо попадает в сумку, точно до сих пор не известно. Г. Баррелл доказал, что ехидна не может сделать это при помощи лап, и выдвинул другую гипотезу:

у нее достаточно гибкое тело, чтобы, изогнувшись, самка могла снести яйцо непосредственно в брюшную сумку. Так или иначе, детеныш вылупляется там.

Ехидны и рептилии: в чем сходство

Однопроходные животные имеют множество общих с рептилиями черт. Изучая половые особенности ехидн, учёные хотят найти ответ на вопрос, как на Земле появились млекопитающие. Согласно официально принятой точке зрения, пресмыкающиеся являются эволюционными предками всех млекопитающих животных, в том числе и человека.

Во время выброса семенной жидкости одна сторона пениса у ехидн перестаёт работать — эта физиологическая особенность напоминает таковую у рептилий (те имеют копулятивный орган, который состоит из двух так называемых гемипенисов — в течение полового акта используется только один из них).

Ехидна крайне необщительна, и наблюдения в природе за ней осложнены. В зоопарках это животное фактически не размножается.

Фаллос у ехидны оснащен четырьмя головками

Как сообщает Newscientist, Стив Джонстон и его коллеги из Университета Кви́нсленда провели эксперимент, который на взгляд человека, далекого от науки, выглядит довольно забавно — учёные стимулировали эрекцию у самца.

Однако все их попытки добыть семенную жидкость из фаллоса, оснащённого сразу четырьмя головками, не возымели успеха. Оставив в покое измученного зверя, экспериментаторы стали обдумывать, как самец ехидны оплодотворяет самку в природе.

Догадка состоит в следующем —

  • репродуктивный тракт самки ехидны разветвляется надвое, поэтому в него могут входить только две головки пениса самца,
  • остальные две находятся в невозбуждённом состоянии.

Пока учёные не могут объяснить эволюционный замысел природы, создавшей такого "полового гиганта".

Зоологи обнаружили также, что сперматозоиды ехидн объединяются в большие группы сразу после эякуляции — это позволяет им набирать значительную скорость при перемещении по половому тракту самок.

По мнению ученых, загадка происхождения и эволюции млекопитающих, как ни курьезно это звучит, спрятана именно в сперме ехидны.

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