Freedom Holding Corp. создает в Казахстане глобальный кластер для развития ИИ: зачем компания вкладывается в инфраструктуру

На полях заседания Совета иностранных инвесторов при президенте Касым-Жомарте Токаеве Freedom Holding Corp., Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК и американская корпорация Citi подписали трехсторонний меморандум о создании AI-кластера мирового уровня — Freedom AI Super Cluster. Для Freedom это не разовый проект, а продолжение стратегии, которую холдинг выстраивает несколько лет: параллельно с брокерским, банковским и страховым бизнесом компания создает дата-центры, облачные сервисы, суверенный ИИ-хаб и телеком-инфраструктуру. И теперь эта инфраструктура готовится стать самостоятельной статьей дохода.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Искусственный интеллект

Что известно об AI Super Cluster

Ключевая задача партнерства — строительство дата-центра, оснащенного GPU-технологиями, который станет "мозговым центром" для государственного сектора, бизнеса и науки. Citi — международный американский банк с экспертизой в финансировании инфраструктуры: глобальный руководитель корпорации по работе с госсектором Стефани фон Фридебург подтвердила готовность применить международный опыт и доступ к капиталу для внедрения новых подходов к финансированию проекта.

"Формируется новая технологическая эра: нужен принципиально другой класс инфраструктуры — GPU-кластеры, заточенные под задачи ИИ, с совершенно другими требованиями к дата-центрам, охлаждению и энергоснабжению", — сообщил CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. Если раньше цифровая экономика строилась на стандартных CPU-вычислениях, то теперь бизнесу и государству нужен другой класс мощностей.

Первая фаза проекта запустится в первом квартале 2027 года, вторая и третья — в течение 2027-2028 годов. По словам Турлова, подобные GPU-мощности сегодня физически трудно купить из-за экспортных ограничений США и высокой стоимости. Это значит, что построить похожий кластер в Центральной Азии в ближайшее время вряд ли удастся, и Казахстан закрепит за собой лидерские позиции в регионе.

Кластер будет работать по казахстанским правилам защиты персональных данных — это откроет безопасный доступ к инфраструктуре банкам и госорганам, а параллельно Freedom Holding создает Data Embassy для работы с иностранными клиентами.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев отметил, что республике недостаточно быть просто потребителем технологий — критически важно формировать условия для разработки собственных AI-решений внутри страны.

Как Freedom Holding развивает телеком и ИИ

AI Super Cluster — не единственный инфраструктурный проект холдинга. В Астане с партнером China Mobile International строится Akashi — первый в Центральной Азии дата-центр уровня Tier IV на 4,2 тыс. стоек и мощностью до 100 МВт. Еще до запуска первого модуля клиенты зарезервировали 61% его проектной емкости — интерес проявляют компании из Китая и США.

Параллельно развивается Freedom Cloud — в 2025 году компания стала первым облачным провайдером Центральной Азии, заключившим партнерство с Amazon Web Services, что дает казахстанскому бизнесу доступ к технологиям AWS через локального игрока. Вместе с NVIDIA Freedom строит Суверенный центр искусственного интеллекта мощностью 100 МВт стоимостью около $2 млрд, а в Кремниевой долине, холдинг открыл совместную с Nokia инновационную лабораторию, где проектируют дата-центры нового поколения и тестируют ИИ-сервисы, например, голосовых и чат-ассистентов, агентные системы, для внедрения в Freedom SuperApp.

Часть построенных мощностей Freedom продает внешним клиентам как оператор дата-центров и облачных сервисов. С другой стороны, инфраструктура используется как технологическая база для масштабирования суперприложения: холдинг уже развернул 220 базовых станций 5G, обеспечивающих домашний беспроводной интернет (FWA) на скорости до 1 Гбит/с для 35 тыс. клиентов, и готовится к запуску мобильной связи в формате MVNO, чтобы объединить мобильную связь, домашний интернет и городские Wi-Fi-сети в единый конвергентный продукт.

Инфраструктура для ИИ — новая статья доходов

5 мая 2026 года на площадке МФЦА была зарегистрирована компания Freedom AI Ltd — она займется хостингом приложений, разработкой технической документации и системной архитектуры, а также обработкой данных. Как пояснили в холдинге, вычислительные мощности нового поколения будут использоваться и внутри экосистемы Freedom, и внешними клиентами. Возглавил компанию главный директор по технологиям Freedom Holding Corp. Ренат Туканов.

"Телеком станет четвертой крупной статьей доходов, которая способна принести несколько миллиардов долларов выручки в ближайшие годы", — подчеркнул CEO Freedom Holding, подводя итоги 2026 финансового года. По его словам, компания уже подписала офтейк-контракты, которые с первого года эксплуатации новых объектов обеспечат десятки миллионов долларов дохода, а в перспективе телеком способен дать Freedom миллиарды долларов дополнительной капитализации и сделать холдинг сильнейшим цифровым игроком Центральной Азии.

Что показывают финансовые результаты

По итогам 2026 финансового года, завершившегося 31 марта, совокупная выручка Freedom Holding Corp. достигла рекордных $2,19 млрд, а чистая прибыль удвоилась — до $153,3 млн. Основной денежный поток по-прежнему формируют брокер, банк и страхование, а на Казахстан приходится порядка 84% всей выручки холдинга. Но первые признаки новой статьи доходов уже видны в отчетности: реализация товаров и услуг выросла на 143%, до $97,4 млн — во многом благодаря развитию телеком-сегмента после приобретения Freedom Cloud Holding.

Инвестиции в дата-центры, облако и ИИ-инфраструктуру пока финансируются из текущей прибыли, но, по логике холдинга, как только Akashi, Freedom Cloud и AI Super Cluster заработают на полную мощность, телеком и ИИ-инфраструктура должны превратиться из статьи затрат в самостоятельный и весомый источник выручки.