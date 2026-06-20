Космический обман: как телескоп "Джеймс Уэбб" перепутал окраину Вселенной с нашим задним двором

Представьте, что вы смотрите на ночное небо через замочную скважину. Все звезды и планеты кажутся плоскими точками, наклеенными на черный картон. В этом и заключается главная подстава для астрономов: космос выглядит двумерным. Зрение не дает подсказок, что перед нами — тусклый фонарик в двух шагах или ослепительный прожектор на другом конце галактики. Мы постоянно рискуем принять космического самозванца за великое открытие. Даже суперсовременный телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) попался на эту удочку.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Экзопланеты у красного карлика

Инфракрасный обман: почему Вселенная краснеет

Свет — штука быстрая, но Вселенная еще больше. Пока лучи от далеких галактик летят к нам миллиарды лет, пространство расширяется. Свет растягивается, как старый свитер, и его волны становятся длиннее. Физики называют это красным смещением. Видимый свет превращается в инфракрасный. Поэтому JWST "заточен" именно под инфракрасный диапазон — он ищет древние объекты у самого края мироздания. Сразу после запуска телескопа ученые ликовали: на снимках запестрели крошечные красные точки. Казалось, это те самые первенцы Вселенной.

"Метод фотометрического красного смещения — это быстрая прикидка, а не истина в последней инстанции. Мы используем фильтры, чтобы понять, где исчезает ультрафиолет, но погрешность здесь огромная", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Чтобы не гадать на кофейной гуще, астрономы используют спектроскопию. Они дробят свет объекта на тысячи цветов. Водород и кислород оставляют в этом спектре четкие "отпечатки пальцев". Только так можно вычислить точное расстояние. И вот тут начались сюрпризы. Многие кандидаты в "древнейшие галактики" при детальной проверке оказались обычными соседями, которые просто удачно загримировались под глубокий космос.

Коричневые карлики в овечьей шкуре

В 2025 году группа исследователей изучала скопление Пуля — это относительно близкий к нам район. С помощью фильтров они искали случайные фоновые галактики, притаившиеся за скоплением. Нашли два объекта: Bullet-BD1 и Bullet-BD2. Красные, тусклые — идеальные кандидаты на роль древних гигантов. Но спектральный анализ "сорвал маски". Выяснилось, что это вовсе не галактики, а коричневые карлики, которые болтаются внутри нашего Млечного Пути.

Характеристика Коричневый карлик (самозванец) Далекая галактика (оригинал) Расстояние Внутри нашей галактики Миллиарды световых лет Причина красного цвета Низкая температура поверхности Красное смещение из-за расширения

Коричневые карлики — это космические неудачники. Они тяжелее планет, но слишком легки, чтобы в их недрах зажегся термоядерный костер, как у Солнца. Они просто остывают со временем. У найденных объектов Bullet-BD1 и Bullet-BD2 температура оказалась всего 125 и 27 градусов по Цельсию. Представьте: в космосе летает шар массой с Юпитер, на котором тепло, как в погожий майский день. Это не разочарование, а научный джекпот.

"Найти такие маломассивные объекты — огромная удача. Это позволяет нам понять, как вообще конденсируется материя в космосе, когда её не хватает на полноценную звезду", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Эти "самозванцы" важны для понимания статистики нашего собственного дома. Если мы вот так запросто находим холодные карлики там, где не искали, значит, наш Млечный Путь буквально усеян этими невидимыми странниками. Мы пока плохо представляем их количество, и каждая такая находка — кирпич в фундамент теории эволюции звезд.

"Космос полон объектов, которые маскируются друг под друга. Главное — вовремя отличить помеху на линзе от новой физики", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о космических исследованиях

Почему телескоп "Джеймс Уэбб" часто ошибается?

Он не ошибается, он видит всё. Проблема в интерпретации. Из-за огромных расстояний разные объекты могут выглядеть одинаково в определенных фильтрах. Это рабочая ситуация: первичный отсев всегда идет с погрешностью.

Что такое "метод дропаута"?

Ученые смотрят на объект через набор фильтров. Если в длинных волнах он виден, а в коротких — исчезает (выпадает), значит, его свет сильно растянут расширением Вселенной. Или он просто очень холодный, как коричневый карлик.

Жизнь на коричневых карликах возможна?

При температуре в 27 градусов — звучит заманчиво. Но это газовые шары без твердой поверхности и постоянного источника энергии. Шансы крайне малы, но физика таких "теплых" объектов всё равно поражает воображение.

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