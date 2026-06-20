Отложенный взрыв из преисподней: импульс на глубине 2900 км изменил положение страны

Представьте, что вы стоите на гигантском батуте, по которому кто-то со всей дури ударил кувалдой. Вы подпрыгнули, всё успокоилось, вы выдохнули. А через 15 минут невидимая рука внезапно двигает весь батут вместе с вами на полсантиметра в сторону. Без шума, без треска, просто — вжух. Именно это произошло с Японией в 2011 году. Страна не просто пережила катастрофу Тохоку-Оки силой 9 баллов, она получила "пинок" из самых недр планеты, когда все уже решили, что основная тряска закончилась.

Фото: commons.wikimedia.org by hirohiro akabane, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Остров Аогасима

Эхо из преисподней: как ядро Земли играет в пинг-понг

Когда тектонические плиты ломаются, они генерируют сейсмические волны. Большинство из них разлетаются по поверхности, круша города. Но часть уходит вертикально вниз. Они прошивают мантию, достигают железного ядра Земли на глубине 2900 километров, рикошетят от него, как теннисный мячик от стенки, и возвращаются обратно. Эти волны физики называют ScS-волнами.

"Мы имеем дело с колоссальной задержкой сигнала. Энергия проходит путь до центра планеты и обратно, прежде чем снова ударить по поверхности. Это напоминает отложенный взрыв", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Японии потребовалось 15 минут, чтобы дождаться этого "привета" из глубины. Исследование, опубликованное в журнале Science, подтверждает: целая страна сместилась на 5-6 миллиметров. Это примерно длина ногтя на вашем мизинце. Кажется мелочью? Только если вы не понимаете, что в движение пришли миллионы тонн скальной породы на территории в сотни тысяч квадратных километров.

Пять миллиметров страха: почему это не пустяк

Обычно земля движется только там, где проходит разлом. Треснул асфальт — дорога сместилась. Но тут "поплыла" вся Япония разом. Автор исследования Суньюн Пак из Чикагского университета называет это "невиданным ранее риском". Проблема в том, что этот плавный сдвиг, длившийся секунд 200, мог "взвести курок" на других разломах, которые уже были на грани срыва.

Параметр Детали события Источник импульса Отражение волн от ядра Земли (ScS-волны) Время задержки Около 15 минут после основного удара Охват территории В 6-7 раз больше зоны основного разлома Дистанция сдвига 5-6 миллиметров

"Такой тип динамического воздействия крайне коварен. Традиционные системы безопасности заточены на первый удар, а 'эхо' от ядра может спровоцировать обрушение уже поврежденных конструкций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Загадка для спутников и людей

Поначалу ученые не верили своим глазам. Данные системы GNSS (спутниковой навигации) показывали странные колебания. Пак и её команда долго искали ошибку в коде или сбой в сенсорах. Но нет — приборы были исправны. Команда исключила все земные причины и уперлась в физику недр. Оказалось, что планета работает как гигантский колокол, в который ударили один раз, а звон (и вибрация) продолжается еще долго.

Это открытие меняет правила игры. Теперь сейсмологам нужно учитывать не только то, что происходит "под ногами" в зоне разлома, но и то, что прилетит снизу через четверть часа. Сейсмические волны превращают фундамент цивилизации в текучее нечто. Если ядро Земли способно "подвинуть" целую страну, то наши представления о стабильности почвы — просто иллюзия.

"Когда целые плиты начинают 'гулять' с такой амплитудой, это создает колоссальные нагрузки на подземные коммуникации и фундаменты высоток. Риски растут экспоненциально", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о сейсмических аномалиях

Могли ли люди почувствовать этот сдвиг в 2011 году?

Вряд ли. Смещение на 5-6 миллиметров растянулось почти на три минуты. Это было слишком плавно для человеческого вестибулярного аппарата, особенно на фоне ужаса от цунами и основного землетрясения.

Почему это обнаружили только сейчас?

Обработка терабайтов данных спутникового мониторинга требует времени и вычислительных мощностей. Ученым пришлось отсеять тысячи факторов, прежде чем доказать влияние ядра.

Грозит ли такое "эхо" другим регионам?

Да, теоретически любое сверхмощное землетрясение может вызвать похожий эффект в любой точке мира. Вопрос лишь в плотности сети датчиков, способных это зафиксировать.

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