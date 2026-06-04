Антон Пирогов: внедрение платформенной инженерии как ответ на перегрузку разработчиков

Когнитивная нагрузка на разработчиков, вызванная со сложностью современных программных инструментов и многоуровневой инфраструктурой, признана одним из главных барьеров для продуктивности в ИТ-индустрии. Ответом на проблему стало создание платформ, облегчающих труд разработчиков. Аналитики международной исследовательской компании Gartner считают, что в 2026 году 80% крупных организаций по разработке ПО создадут команды платформенной инженерии, чтобы повысить эффективность инфраструктуры.

Фото: из личного архива Антона Пирогова Devops-инженер российского научно-производственного концерна Антон Пирогов

То, что для многих гигантов рынка сегодня становится вынужденной стратегией, для Антона Пирогова, Devops-инженера крупного предприятия, уже пройденный этап и рабочий стандарт. Он стал одним из первых, кто на практике перешел от классического администрирования к созданию полноценных внутренних платформ. Внедренная им высокодоступная инфраструктура в разы сократила ручные операции и практически полностью сняла с разработчиков бремя настройки окружения. Эксперт рассказал, как платформенный подход становится не просто технологическим апгрейдом, а гуманитарной миссией по спасению ИТ-специалистов от выгорания.

— Антон, сегодня много говорят о цифровой трансформации, но на практике развертывание нового функционала часто длится часами и держит в напряжении всю команду. Почему, на ваш взгляд, современный инженер до сих пор тратит столько сил на борьбу с инфраструктурой?

— Проблема в том, что во многих крупных структурах до сих пор доминируют классические монолиты и процессы, критически завязанные на людях. Любое изменение требует долгой координации и ручных шагов. Для разработчика это информационная перегрузка: вместо логики продукта он вынужден с нуля настраивать все: от программ на ПК до систем тестирования. Работая с системами разного масштаба в компаниях с жесткими требованиями к надежности, я осознал: инженер не должен просто пользоваться инструментами, он обязан понимать, как они работают внутри. Только так можно оптимизировать инфраструктуру под реальную нагрузку.

— Вы предложили подход, который строится на создании внутренней платформы разработки. Как это облегчает труд ИТ-специалистов?

— Уход от модели, где инфраструктура — препятствие, к модели, где она является сервисом, сокращает время выкатки обновлений с часа до 10-15 минут, а ручные операции на 60-70%. Мы описываем инфраструктуру как код. Это значит, что любые ресурсы — сети или базы данных — поднимаются в воспроизводимом виде, исключая фактор случайной ошибки. Когда система обладает механизмами самовосстановления и прозрачным мониторингом, у команды исчезает страх "сломать прод". Это и есть инженерия будущего: когда разработчик фокусируется на созидании, а платформа берет на себя все остальное.

— Недавно вы одержали победу в хакатоне для специалистов России и СНГ "Лучшие инновации: практика" в номинации "Лучшее решение по построению отказоустойчивой и масштабируемой DevOps-платформы для высоконагруженных систем". Скажите, как внедрение внутренней платформы меняет культуру ответственности в команде?

— Раньше разработчик "перебрасывал" код системным администраторам, и дальше это становилось их головной болью. Теперь команда отвечает за сервис на всем жизненном цикле. Через developer portal инженер видит состояние своих сервисов, метрики и логи в реальном времени. Платформа не мешает инженеру понимать процессы, она просто избавляет от необходимости каждый раз заново настраивать сеть или цепочки автоматизации. Вместо этого ИТ-специалист использует стандартизированные шаблоны и механизмы самовосстановления. Моя практика внедрения в компании таких инструментов мониторинга, как Zabbix, Prometheus-Grafana и централизованного управления секретами через Vault показывает, что время реакции на инциденты сокращается на 70%. В итоге рабочий день становится более сфокусированным на созидании.

— Вы говорите об инцидентах. Даже у ИТ-гигантов случаются сбои, и вся команда начинает нервничать и работать в авральном режиме. Как обеспечить непрерывную работу системы в условиях, когда она постоянно растет и усложняется?

— Когда проект растет, чтобы сохранять стабильность, нужно переходить от простой реакции на проблемы к их прогнозированию. Я, например, использую автоматическое "самолечение": Kubernetes сам следит за состоянием сервисов и перезапускает их при сбоях. Особенность подхода в том, что сразу закладываются в CI/CD автоматические проверки безопасности, сканирование образов Docker и механизмы rollback. Достижение показателя устойчивости 99,9% — не просто красивая цифра, а обязательство, которое означает, что система может простаивать не более 9 часов в год.

— Часто инновации в компаниях встречают сопротивление: "мы всегда так работали, зачем нам ваш DevOps?". С какими главными барьерами вы сталкиваетесь и какой совет дали бы тем, кто только начинает путь в цифровой трансформации?

— Главный барьер — это привычки. В крупных организациях процессы часто "зацементированы" десятилетиями, а изменения стоят дорого. Некоторые ошибочно воспринимают DevOps просто как покупку новых программ, а не как смену подхода к работе.

Советую начинать с малого, а не пытаться перестроить все и сразу. Лучше внедрять изменения через пилотные проекты, наглядно демонстрируя выгоду. Когда команда видит, что приложение теперь разворачивается в несколько раз быстрее и ручной работы стало меньше, все сомнения исчезают сами собой. Делайте инфраструктуру удобной с помощью готовых шаблонов. И учитесь постоянно: мир ИТ меняется молниеносно.