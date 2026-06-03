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Алексей Руднев

Космические гиганты пойдут на сближение: вечерний горизонт июня изменится до полной неузнаваемости

Наука

Небесные гости июня

Июнь подарит любителям астрономии завораживающее зрелище: Венера и Юпитер сойдутся в тесном танце на вечернем небе. Эта встреча, намеченная на 9 июня, будет видна невооруженным глазом. Хотя для разглядывания деталей потребуется увеличительный прибор — бинокль или телескоп.

Юпитер
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Юпитер

Пятнадцатого числа к этому небесному трио присоединится Меркурий. А 17 июня Луна впишется в их ряд, замыкая композицию. Все эти объекты уместятся в пределах 15 градусов друг от друга — сравнительно небольшой участок неба.

"Сближение планет — это не просто красивое зрелище. Такие астрономические события помогают лучше понять орбитальное движение небесных тел и их взаимное расположение", — рассказал в беседе с Pravda. Ru Павел Громов, астроном.

Призрачные облачные корабли

Ночное небо июня и июля может украсить еще одно явное чудо — серебристые облака. Этот феномен, по словам Александра Алексеева, научного сотрудника ГМИК имени Циолковского, возникает из-за подсветки высотных облаков заходящим солнцем. Наблюдать их лучше всего в северном направлении, ближе к полуночи.

Событие Дата
Сближение Венеры и Юпитера 9 июня
Присоединение Меркурия к Венере и Юпитеру 15 июня
Луна в соединении Венеры и Юпитера 17 июня
Летнее солнцестояние 21 июня
Полнолуние 30 июня

Кстати, 12 июня россияне смогут наблюдать настоящий мини-парад планет. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся по диагонали у западного горизонта. А с 17 июня к ним присоединится тонкий серп Луны. Это редкая возможность увидеть сразу несколько небесных тел в ограниченном участке неба.

"Серебристые облака — это как космическая пыль, играющая со светом. Солнце, находясь низко над горизонтом, подсвечивает их снизу, создавая призрачное свечение", — делится наблюдениями Сергей Баранов, метеоролог.

Самый длинный день

21 июня — день летнего солнцестояния. Солнце достигнет наивысшей точки в своем годовом движении по небу. Это означает самый длинный световой день и самую короткую ночь в году. Завершит июньское небо полнолуние 30 числа.

Ответы на популярные вопросы о астрономических явлениях июня

Когда лучше всего наблюдать сближение Венеры и Юпитера?

Лучшее время — вечернее небо 9 июня. Планеты будут видны невооруженным глазом.

Что такое серебристые облака и когда их можно увидеть?

Это высотные облака, подсвеченные солнцем. Лучшее время для наблюдения — июнь и июль, ближе к полуночи, в северном направлении.

Почему 21 июня самый длинный день?

В этот день Северное полушарие Земли максимально наклонено к Солнцу, что приводит к самому продолжительному световому дню в году.

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Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Темы космос астрономия
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