Океан внезапно закипел и выбросил магму: рождение новой земли обернулось мировым запретом

Представьте: посреди океана из воды внезапно вырастает кусок суши. Никаких берегов, только бурлящая лава и пар. Именно это устроил вулкан Суртсей у берегов Исландии в 1963 году. Для ученых это стало подарком судьбы — чистый лист для проверки фундаментальных основ биологии.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Таинственный остров Энваитенет

Рождение со скандалом: как появился Суртсей

14 ноября 1963 года океан у Исландии закипел. Магма встретилась с водой — взрыв был предрешен. Из-за резкого охлаждения лава превратилась в пепел и вулканическое стекло. За 3,5 года непрерывных извержений остров разросся до 8 квадратных километров.

Это не горстка песка, а полноценная геологическая единица. Ученые получили шанс наблюдать за "авторским" процессом создания экосистемы без вмешательства человека с его фермами и дорогами.

"Вулканический остров — идеальная лаборатория. Здесь нет антропогенного фактора, поэтому мы видим чистую динамику первичной сукцессии", — [отметил] ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Зачем ученые устроили "карантин" для острова

В 1965 году Суртсей получил статус заповедника. Доступ строго по пропускам от Исследовательского общества Суртсея. Причина — банальный страх перед случайностью. Любая семечка на вашем ботинке способна разрушить годы научных наблюдений.

Это не прихоть, а защита чистоты гипотезы. Нужно понять, как природа справляется сама. Без помощи человека, приносящего семена на одежде или подошвах обуви.

Параметр Статус острова Персонал Только по спецразрешению Ввоз объектов Строго запрещен

Любая посторонняя травинка — это искажение эксперимента. Исследователи блюдут стерильность, чтобы не превратить научный объект в простой парк.

"Природа на подобных островах выстраивает связи очень медленно. Это тотальная проверка на выживаемость в экстремальных условиях", — [объяснил] биолог Андрей Ворошилов.

Первые колонисты: кто заселил вулканический пепел

Сначала остров напоминал ад: соленую, ветреную, безжизненную пустыню. Но водоросли не знали, что они в заповеднике. Уже в августе 1964 года их нашли на пляже.

К 1965 году высадилась "морская ракета" — сосудистое растение. Оно умеет качать воду и питательные вещества. Почва начала формироваться шаг за шагом. Это и есть та самая первичная сукцессия.

"Жизнь — это невероятно упорная система. Даже там, где есть только базальтовый пепел, бактерии и первые растения находят способ зацепиться", — [подчеркнул] микробиолог Николай Зуев.

Ответы на популярные вопросы о жизни с нуля

Почему остров закрыт для всех туристов?

Любой человек — это носитель чужеродных организмов, семян и бактерий. Они вмешаются в естественный ход эволюции и испортят чистые данные.

Как растения попадают на остров посреди океана?

Их доставляют морские течения, ветер и перелетные птицы. Они — главные биологические курьеры для новых земель.

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