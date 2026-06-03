Старые законы больше не работают: климатический хаос лишил Луну статуса главного дирижера времени

Земля притормаживает

Вы думали, день длится ровно 24 часа? Физика смеется вам в лицо. Наша планета — это гигантский волчок, который начал терять темп. Исследователи из Венского университета и Цюрихского технологического института зафиксировали замедление вращения. Итог: сутки удлиняются на 1,33 миллисекунды за столетие. Это абсолютный рекорд за 3,6 миллиона лет.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля из космоса

"Влияние человека на земную систему стало настолько глубоким, что мы теперь меняем саму природу вращения Земли", — пояснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Куб льда над Нью-Йорком

Как замедлить планету? Возьмите фигуристку. Пусть она разводит руки в стороны. Скорость её вращения тут же падает. Земля делает то же самое. Глобальное потепление плавит полярные льды. Вода стекает к экватору. Планета "расставляет руки". Она тяжелеет в центре и крутится медленнее.

Масштаб катастрофы пугает. Растаяло уже 1000 гигатонн льда. Ведущий автор исследования Бенедикт Соя дает наглядный пример. Вся эта вода — это ледяной куб высотой 10 километров, установленный прямо над Нью-Йорком. Представили? А теперь представьте, как эта масса давит на геофизику планеты.

Источник воздействия Результат для суток Гравитация Луны Стабильное удлинение Климатические изменения Экстремальное удлинение

"Энергетический баланс планеты нарушен. Земля получает больше тепла, чем отдает обратно в космос", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Почему тиканье часов сбивается

Миллисекунда кажется пустяком. Попробуйте это сказать навигационной системе GPS. Ваш телефон, защита данных которого и так под угрозой, зависит от точности атомных часов. Сдвиг на полторы миллисекунды — ошибка в пространстве. Вы сворачиваете не туда. Вы теряетесь.

Ранее главным дирижером вращения Земли была Луна. Теперь ее подвинула климатическая истерия. К концу этого века именно таяние льдов будет единолично отвечать за то, сколько длится ваш день. Это не просто прогноз — это математика.

"Мы нарушили древний ритм. Раньше природные циклы были медленными. Теперь человек давит на газ, уничтожая ледяные щиты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о вращении Земли

Можем ли мы остановить замедление?

Нет. Физические процессы перераспределения массы планеты уже запущены. Человечество пока способно лишь наблюдать за последствиями.

Становится ли тяжелее дышать из-за смены вращения?

Нет. Замедление вращения не влияет на атмосферное давление или состав воздуха напрямую. Это исключительно вопрос точности времени и навигации.

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