В горах Сочи в конце мая выпало до 80 сантиметров снега. Снежный сюрприз в разгар весны — результат работы мощного высотного циклона, который притащил с собой ледяной арктический воздух.
Привычные планы на солнечные выходные сорвал арктический "гость". Погода в горах Сочи отклонилась от климатической нормы: май выдался холоднее обычного на два градуса, а осадков вылилось — и высыпалось — в два раза больше, чем в другие годы.
Дело в том, что май на Черном море — это всегда борьба температур. Море хранит запас холода с зимы и "остужает" воздух, даже когда календарь упрямо твердит о начале лета.
"Май в Сочи — затяжной переход. Температурная инерция моря не дает воздуху быстро прогреться", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по климатическому анализу Максим Орлов.
Виктор Филиппов, руководящий метеогруппой курорта "Роза Хутор", подтвердил: для этого района такая толщина снежного покрова — аномалия. Подпитывали процесс блокирующие антициклоны над центром России, которые "заперли" холодные воздушные массы в горах.
|Показатель
|Значение
|Высота снежного покрова
|60-80 см
|Отклонение температуры
|-2°C от нормы
"Мощный высотный циклон устроил нам снежное вторжение. Это нетипично для финала мая, но природа любит сюрпризы", — отметил руководитель метеогруппы Виктор Филиппов.
Специалисты ожидают, что июнь расставит всё по своим местам. Температура воздуха пойдет вверх, и классическое летнее тепло наконец вступит в свои права.
"Локальные погодные аномалии стали чаще из-за сбоев в циркуляции атмосферы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Сергей Баранов.
Майский холод объясняется инерцией Черного моря. Вода долго прогревается, охлаждая прибрежный воздух и поддерживая низкие температуры в горах вплоть до июня.
Снег в горах Сочи — рабочая нагрузка для противолавинных служб. В конце весны это требует особого мониторинга стабильности склонов.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.