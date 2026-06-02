Природа сошла с ума: мощный высотный циклон радикально изменил облик черноморского курорта

В горах Сочи в конце мая выпало до 80 сантиметров снега. Снежный сюрприз в разгар весны — результат работы мощного высотного циклона, который притащил с собой ледяной арктический воздух.

Фото: Pravda.Ru by Елена Сафонова is licensed under publiс domain Человек чистит снег

Откуда взялись сугробы в мае

Привычные планы на солнечные выходные сорвал арктический "гость". Погода в горах Сочи отклонилась от климатической нормы: май выдался холоднее обычного на два градуса, а осадков вылилось — и высыпалось — в два раза больше, чем в другие годы.

Дело в том, что май на Черном море — это всегда борьба температур. Море хранит запас холода с зимы и "остужает" воздух, даже когда календарь упрямо твердит о начале лета.

"Май в Сочи — затяжной переход. Температурная инерция моря не дает воздуху быстро прогреться", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по климатическому анализу Максим Орлов.

Что говорит метеослужба

Виктор Филиппов, руководящий метеогруппой курорта "Роза Хутор", подтвердил: для этого района такая толщина снежного покрова — аномалия. Подпитывали процесс блокирующие антициклоны над центром России, которые "заперли" холодные воздушные массы в горах.

Показатель Значение Высота снежного покрова 60-80 см Отклонение температуры -2°C от нормы

"Мощный высотный циклон устроил нам снежное вторжение. Это нетипично для финала мая, но природа любит сюрпризы", — отметил руководитель метеогруппы Виктор Филиппов.

Специалисты ожидают, что июнь расставит всё по своим местам. Температура воздуха пойдет вверх, и классическое летнее тепло наконец вступит в свои права.

"Локальные погодные аномалии стали чаще из-за сбоев в циркуляции атмосферы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о погоде в горах

Почему это происходит именно в мае?

Майский холод объясняется инерцией Черного моря. Вода долго прогревается, охлаждая прибрежный воздух и поддерживая низкие температуры в горах вплоть до июня.

Снег в горах это всегда опасно?

Снег в горах Сочи — рабочая нагрузка для противолавинных служб. В конце весны это требует особого мониторинга стабильности склонов.

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