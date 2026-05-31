Марсианский песок: зачем роботам махать лапами, как черепахи

Если вы думали, что будущие покорители Марса будут чинно катиться по пыльным пустошам на огромных внедорожниках — забудьте. Физика безжалостна: песок на Красной планете коварен. Обычные колеса там вязнут, буксуют и окончательно гробят миссии стоимостью в миллиарды долларов. Но инженеры из Технологического института Джорджии решили, что если нельзя победить песок, надо научиться в нем плавать. Встречайте: робот-вездеход, который буквально гребет колесами, копируя движения морских черепах.

Фото: unsplash.com by Travis Colbert is licensed under Free to use under the Unsplash License Черепаха

Колеса-плавники: зачем роботу махать лапами

Колеса этого аппарата имеют изогнутую форму и способны не просто крутиться, а совершать сложные гребковые движения. Исследователи из Джорджии вдохновлялись тем, как морские черепахи выбираются из воды на рыхлый берег. Вместо того чтобы закапываться глубже, робот приподнимает колесо, переносит его по дуге и "втыкает" в грунт под углом, минимизируя сопротивление. Такая техника позволяет преодолевать склоны, которые для обычного Curiosity стали бы непреодолимой стеной.

"Основная проблема внеземного грунта — его непредсказуемость. Плотность меняется каждые пять сантиметров. Традиционные приводы часто создают избыточное давление, превращая грунт в кашу. Биомиметический подход, заимствованный у рептилий, распределяет нагрузку динамически, позволяя аппарату выплывать из ловушек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Когда робот попадает в зону глубокого рыхлого песка, он переключается в режим имитации плавания. Колеса начинают двигаться синхронно, создавая тяговое усилие, достаточное для того, чтобы вытащить многокилограммовую махину из песчаного плена. Это критически важно для районов Марса, где скапливаются сухие наносы пыли, способные поглотить аппарат целиком. В таких условиях даже мощный китайский суперкомпьютер не поможет, если механика изначально не рассчитана на вязкую среду.

Физика песка: почему классика проигрывает

Обычное колесо — это идеальный инструмент для асфальта или твердой земли. Но песок ведет себя как жидкость, когда на него давят быстро, и как твердое тело, если с ним "договориться". Инженеры доказали: если изгибать траекторию движения каждой точки колеса, можно заставить частицы песка работать на сцепление, а не на выброс из-под протектора. Это похоже на то, как работают клешни скорпионов, когда они зарываются в субстрат: каждое движение выверено эволюцией для максимального эффекта при минимуме затрат энергии.

Характеристика Стандартное колесо НАСА Бионическое колесо-пловец Тип движения Вращение вокруг оси Вращение + гребковая траектория Проходимость в дюнах Низкая (риск закопаться) Высокая (эффект выплывания) Расход энергии Постоянный Адаптивный

"В космосе малейшая авария — это конец миссии. Если вездеход застрянет, вызвать эвакуатор за тридцать миллионов километров невозможно. Бионическая схема колес дает дублирование функций: если привод заклинит в режиме вращения, робот сможет двигаться прыжками или гребками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Как это изменит колонизацию Марса

Использование таких технологий позволит отправлять миссии в ранее недоступные регионы, например, в глубокие кратеры или на склоны древних вулканов. Там почва неоднородна и опасна. Сейчас операторы марсоходов тратят недели на прокладку маршрута в обход каждой подозрительной кучки песка. Робот-пловец избавит NASA и другие агентства от этого парализующего страха перед ландшафтом. Это так же важно для освоения космоса, как изучение того, как Млечный Путь поглощал галактики - понимание механики процесса открывает новые пути развития.

Разработчики из Технологического института Джорджии уверены: их изобретение — это не просто очередной прототип, а смена парадигмы. Мы привыкли делать машины, которые побеждают среду силой. Пора делать те, что под нее подстраиваются. Даже в глубоком космосе выживает не самый мощный, а самый адаптируемый. Нам предстоит еще многому научиться у природы, прежде чем первый человек оставит след в марсианской пыли.

Ответы на популярные вопросы о марсианских вездеходах

Почему на Марсе нельзя использовать обычные резиновые шины?

Резина трескается от экстремальных перепадов температур и деградирует под жестким ультрафиолетом. Кроме того, на Марсе нет воздуха, чтобы поддерживать давление в шинах, поэтому колеса делают из алюминия или титановой сетки.

Чем опасен марсианский песок для техники?

Он очень мелкий и обладает абразивными свойствами. Пыль проникает в подшипники и забивает солнечные панели. Но главная беда — это "ловушки" из сверхрыхлого реголита, где колеса крутятся вхолостую, глубже погружая аппарат в грунт.

Может ли биоробот работать на других планетах?

Да, концепция универсальна. Она идеально подходит для Луны с ее липкой пылью или для спутника Сатурна — Титана, где местность может напоминать болотистую жижу из замерзших углеводородов.

Когда такие вездеходы отправятся в реальный полет?

Технология сейчас проходит испытания в имитаторах марсианского грунта. Если тесты в Джорджии подтвердят надежность сложных шарниров, мы увидим подобные системы в миссиях следующего десятилетия.

