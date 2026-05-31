Разогретая до предела лунная почва: неожиданные результаты опытов спровоцировали кризис старых концепций

Лунный реголит перестал быть просто пылью под ногами астронавтов. Ученые превратили серый порошок в неисчерпаемый источник жизни. Химический состав лунной почвы позволяет добывать кислород прямо на месте, избавляя миссии от необходимости тащить баллоны с Земли.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лунная поверхность с кратерами

Это не просто экономия топлива — это фундамент для строительства постоянных баз. Луна превращается из безжизненного камня в заправочную станцию на пути к Марсу.

Химия выживания: как достать воздух из камня

Лунный грунт — это склад оксидов. Металлы там намертво сцеплены с кислородом. Физики предложили элегантное решение: электролиз расплавленных солей. Реголит разогревают до экстремальных температур, превращая в кашу, и пропускают ток. Связи рвутся.

С одной стороны стекает чистый металл (железо, алюминий, кремний), с другой — бурлит чистый кислород. Это как выжимать воду из сухого полотенца, только вместо полотенца — базальт.

"Мы больше не смотрим на Луну как на декорацию. Это карьер. Каждый килограмм кислорода, добытый там, экономит десятки килограммов ракетного топлива на старте с Земли", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Экономика веса: почему выгодно жарить почву

Доставка одного литра воды или килограмма газа на орбиту стоит целое состояние. Инженеры посчитали: проще отправить на Луну один компактный реактор, чем бесконечно гонять грузовики "Земля — Луна". Технология убивает двух зайцев. У колонистов появляется воздух для дыхания и компоненты для топлива. Остатки производства — очищенные металлы — пригодятся для 3D-печати деталей жилых модулей прямо на поверхности.

Параметр Значение для миссии Содержание кислорода в реголите около 40-45% по массе Побочный продукт Железо, кремний, титан Статус технологии Лабораторные прототипы

Процесс требует чудовищного количества энергии. Солнечные панели на Луне работают только днем, а лунная ночь длится две недели. Ученые решают головоломку накопления заряда. Либо это будут ядерные мини-реакторы, либо системы орбитальных зеркал, подсвечивающих "кухню" по добыче кислорода в режиме нон-стоп.

"Главная проблема — пыль. Лунный реголит абразивен, он съедает механизмы быстрее, чем наждак. Реактор должен быть защищен от саморазрушения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

От лаборатории к карьеру: когда начнется добыча

Первые установки полетят на южный полюс Луны уже в ближайшие пять лет. Это место выбрали не случайно — там в вечной тени кратеров прячется лед. Комбинация электролиза льда и переработки сухого реголита создаст полноценный промышленный узел.

Человечество перестает быть гостем в космосе и начинает вести хозяйство. Это радикальный сдвиг: мы учимся жрать то, что дает планета, а не возить пайки с собой.

"Освоение спутника — это прежде всего вопрос логистики отходов и ресурсов. Лунная химия станет базовой дисциплиной для следующего поколения инженеров", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о лунных ресурсах

Можно ли дышать кислородом сразу после добычи?

Нет. Кислород выходит из реактора горячим и смешанным с технологическими газами. Его нужно охладить и очистить до медицинских стандартов перед подачей в систему вентиляции базы.

Сколько грунта нужно переработать для одного вдоха?

Реголит очень богат кислородом. Из одного кубического метра лунной пыли можно добыть достаточно газа, чтобы взрослый человек дышал несколько суток.

Закончится ли кислород на Луне?

Луна почти наполовину состоит из кислорода. Чтобы "выдышать" его весь, человечеству придется перелопатить спутник целиком, что физически невозможно в ближайшие миллионы лет.

Читайте также