Павел Громов

Двигаются вдоль ЛЭП и водостоков: самые опасные места в Москве, где может появиться шаровая молния

Шаровая молния перестала быть красивой байкой из учебников физики и перешла в наступление на жилой сектор северных регионов России. Грозовой фронт принес не только ливни, но и плазменные сферы, которые крушат стены и выжигают постройки изнутри. Пока наука спорит о природе этого явления, жителям Москвы и Подмосковья уже разослали предупреждения о возможной атаке светящихся объектов. В этом материале разберем, как выжить при встрече с этим феноменом и почему обычный стеклопакет может стать вашим персональным щитом.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Плазменный таран: хроника северных происшествий

Город Шенкурск Архангельской области принял первый удар. Светящаяся сфера диаметром в несколько десятков сантиметров буквально прошила стену двухквартирного деревянного дома. Снаряд пробил внешнюю обшивку и внутренние перегородки. Жильцы отделались испугом, но здание теперь требует серьезного ремонта. Это наглядный пример того, что природное явление обладает огромной кинетической энергией и способно проходить сквозь твердые препятствия.

В Республике Коми сценарий оказался жестче. В селе Сторожевск визит огненного шара закончился полноценным пожаром. Частный дом вспыхнул мгновенно, огонь уничтожил 30 квадратных метров жилплощади. Спасатели подтверждают: причиной возгорания стал именно плазменный объект. Эти случаи подтверждают, что шаровая молния — это не просто визуальный эффект, а реальная угроза имуществу и жизни.

"Такие объекты крайне непредсказуемы. Они могут игнорировать законы аэродинамики, двигаться против ветра или замирать на месте, прожигая материалы с температурой в тысячи градусов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Физика во тьме: из чего сделан светящийся гость

Официальная наука до сих пор гадает, как эта штука вообще существует в воздухе дольше пары секунд. Линейная молния бьет и исчезает, а шаровая живет от десяти секунд до минуты. Считается, что это сгусток ионизированного газа — плазмы. Однако никто не понимает, откуда шар берет подпитку, чтобы поддерживать свечение и не распадаться мгновенно. Свидетели часто чувствуют запах озона или серы, слышат шипение, словно работает неисправная электропроводка.

Характеристика Параметры явления
Типичный диаметр от 10 см до 2 метров
Цветовая палитра Белый, желтый, синий, красный
Время жизни от 10 до 60 секунд
Финал цикла Взрыв или бесшумное угасание

Проблема в том, что химические теории не объясняют электрические ожоги у пострадавших. А электрические гипотезы разбиваются о факт парения шара в пустоте без видимых проводников. В отличие от стабильных металлов, про которые можно почитать в статье про секрет бессмертия золота, плазма крайне нестабильна. Любое изменение внешнего поля может привести к детонации устройства.

Столичный прогноз: когда ждать появления в Москве

Центральная Россия входит в зону риска с началом сезона летних штормов. Пик активности шаровых молний приходится на июль, но первые удары возможны уже в июне. Статистика сурова: в европейской части страны ежегодно фиксируют около десяти подобных инцидентов. С каждым годом частота гроз растет из-за глобальных температурных сдвигов, что повышает шансы на встречу с плазмоидом.

"Каждая мощная линейная вспышка потенциально способна породить шаровую сферу. В условиях плотной городской застройки риск повреждения коммуникаций возрастает многократно", — отметил специально для Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Москва с ее обилием металлических конструкций и высотных зданий работает как гигантский громоотвод. Плазменные шары часто двигаются вдоль проводников — проводов ЛЭП или водосточных труб. Жителям мегаполиса стоит быть особенно внимательными в моменты затишья после сильного разряда грома, когда воздух максимально наэлектризован.

Тактика замирания: правила безопасности

Если светящийся шар заплыл в комнату, забудьте про бег. Любое резкое движение создает поток воздуха, который потянет сферу за собой. Станьте статуей. Не пытайтесь вытолкнуть объект палкой или коснуться его. Результат будет коротким и фатальным. Шар уйдет сам, если не найдет заземления в виде вашего тела, сообщает КП. Это чем-то напоминает правила борьбы с мощным потоком, описанные в материале про спасение от тягуна: паника ведет к гибели, расчет — к спасению.

"Металлические предметы в руках при встрече с молнией — это билет в один конец. Даже мобильный телефон может сработать как приманка для разряда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по пожарной безопасности Антон Белов.

Хорошие новости для владельцев современных квартир: качественные стеклопакеты практически непроницаемы. Плазмоид может оплавить внешнее стекло, но двойная или тройная камера обычно останавливает его продвижение. Главная угроза — открытые форточки и дымоходы в частных домах. Пока климат меняется, как в данных про таяние льдов Арктики, частота таких аномалий будет лишь нарастать.

Ответы на популярные вопросы о шаровой молнии

Где чаще всего возникают шаровые молнии?

Они предпочитают открытые пространства во время грозы, но легко залетают в помещения через щели, форточки и даже розетки. Часто появляются в местах концентрации электрических полей.

Можно ли уничтожить шаровую молнию?

Пытаться ударить по ней или бросить что-то — верный путь к взрыву. Любое физическое воздействие нарушает баланс плазмы, высвобождая всю накопленную энергию за миллисекунды.

Правда ли, что молния пахнет серой?

Да, очевидцы часто описывают резкий химический аромат. Это результат жесткого ионизирующего излучения, которое меняет состав воздуха вокруг плазменного сгустка.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер-энергетик Сергей Мартынов, инженер по пожарной безопасности Антон Белов
Автор Павел Громов
Громов Павел Сергеевич — астроном с 16-летним стажем. Объясняет небесные явления, движение тел и события в космосе.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
