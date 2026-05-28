Такого под землей еще не видели: в пригороде Иерусалима вскрыли пугающее наследие предков

Строители в пригороде Иерусалима наткнулись на подземный лабиринт, который поставил ученых в тупик. Вместо фундамента под ковшом экскаватора разверзлась пустота, скрывавшая циклопическую систему туннелей. Работы немедленно свернули, вызвав десант из Управления древностей. Объект оказался настолько масштабным, что стандартные исторические лекала к нему не подходят.
Параметры находок сбивают спесь с кабинетных исследователей. Высота сводов здесь достигает пяти метров, а ширина проходов — четырех. Это не узкие лазы для скрытного перемещения и не канализационные стоки. В такие ворота может свободно въехать грузовая телега, а сверху останется место для всадника. Подобный размах требует колоссальных трудозатрат и четкого инженерного плана.
"Масштабы сооружения исключают его использование для простых бытовых нужд. Мы никогда не видели хлева или зернохранилища такой высоты — это просто нерационально с точки зрения архитектуры того времени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.
Археологи уже отмели версии о хозяйственном назначении. Держать скот в пятиметровых залах — все равно что строить ангар для истребителя, чтобы хранить там велосипед. Древние строители были прагматиками и не стали бы долбить твердую породу ради эстетики или лишнего воздуха.
Если это не склад, то что? Ученые чешут затылки, рассматривая две версии: стратегическую и ритуальную. Широкие коридоры могли служить для быстрой переброски войск или скрытного накопления резервов перед атакой. С другой стороны, Иерусалим всегда был пропитан мистикой, и такие залы могли быть частью грандиозного храмового комплекса, скрытого от глаз непосвященных.
|Версия
|Аргумент "За"
|Военный объект
|Ширина проходов позволяет быстро двигаться большим группам людей.
|Культовое сооружение
|Огромная высота сводов создает монументальный эффект, характерный для храмов.
"Любое подземное строительство такого уровня — это огромный риск обрушения. Тот факт, что система устояла тысячи лет, говорит о глубочайших знаниях древних о земной коре", — подчеркнул геолог Алексей Трофимов.
Регион буквально "прошит" историей. Каждое такое открытие — это не просто камни, а возможность понять, как предки выживали в условиях постоянных войн. Сегодня, когда США задумали лунную стройку века, мы по-прежнему не до конца понимаем технологии, которые использовались у нас под ногами тысячи лет назад.
Специалисты сейчас пытаются привязать туннели к конкретным датам. Нужно понять, кто держал кирку в руках: хананеи, иудеи или, возможно, римские легионеры. Иерусалим — это слоеный пирог из цивилизаций, где один город строился на руинах другого. Найденная система может оказаться "нулевым этажом", о котором забыли на пару тысячелетий.
"Подобные находки важны для понимания развития инженерной мысли. Это не просто дыра в земле, а доказательство существования сложной иерархии и централизованной власти, способной организовать такие работы", — резюмировал историк науки Сергей Белов.
Пока археологи просеивают грунт в поисках керамики или монет, объект остается закрытым для публики. Загадка ждет своего часа, напоминая нам, что под привычным асфальтом скрываются тайны, способные переписать учебники.
Вряд ли. Для водовода такая высота в пять метров избыточна, а отсутствие следов эрозии и специфической штукатурки говорит против "водной" версии.
Они были скрыты под слоем строительного мусора и грунта веками. Только масштабные земляные работы в пригороде позволили вскрыть вход.
Сейчас там работают только профи. Существует риск обвалов из-за нарушения естественного давления почвы при вскрытии.
Прямых доказательств нет, но археологи ищут артефакты, которые помогут сопоставить время постройки с известными хрониками.
