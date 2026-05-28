Такого под землей еще не видели: в пригороде Иерусалима вскрыли пугающее наследие предков

Строители в пригороде Иерусалима наткнулись на подземный лабиринт, который поставил ученых в тупик. Вместо фундамента под ковшом экскаватора разверзлась пустота, скрывавшая циклопическую систему туннелей. Работы немедленно свернули, вызвав десант из Управления древностей. Объект оказался настолько масштабным, что стандартные исторические лекала к нему не подходят.

Габариты против логики

Параметры находок сбивают спесь с кабинетных исследователей. Высота сводов здесь достигает пяти метров, а ширина проходов — четырех. Это не узкие лазы для скрытного перемещения и не канализационные стоки. В такие ворота может свободно въехать грузовая телега, а сверху останется место для всадника. Подобный размах требует колоссальных трудозатрат и четкого инженерного плана.

"Масштабы сооружения исключают его использование для простых бытовых нужд. Мы никогда не видели хлева или зернохранилища такой высоты — это просто нерационально с точки зрения архитектуры того времени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Археологи уже отмели версии о хозяйственном назначении. Держать скот в пятиметровых залах — все равно что строить ангар для истребителя, чтобы хранить там велосипед. Древние строители были прагматиками и не стали бы долбить твердую породу ради эстетики или лишнего воздуха.

Зачем копали скалы

Если это не склад, то что? Ученые чешут затылки, рассматривая две версии: стратегическую и ритуальную. Широкие коридоры могли служить для быстрой переброски войск или скрытного накопления резервов перед атакой. С другой стороны, Иерусалим всегда был пропитан мистикой, и такие залы могли быть частью грандиозного храмового комплекса, скрытого от глаз непосвященных.

Версия Аргумент "За" Военный объект Ширина проходов позволяет быстро двигаться большим группам людей. Культовое сооружение Огромная высота сводов создает монументальный эффект, характерный для храмов.

"Любое подземное строительство такого уровня — это огромный риск обрушения. Тот факт, что система устояла тысячи лет, говорит о глубочайших знаниях древних о земной коре", — подчеркнул геолог Алексей Трофимов.

Регион буквально "прошит" историей. Каждое такое открытие — это не просто камни, а возможность понять, как предки выживали в условиях постоянных войн. Сегодня, когда США задумали лунную стройку века, мы по-прежнему не до конца понимаем технологии, которые использовались у нас под ногами тысячи лет назад.

История в разрезе

Специалисты сейчас пытаются привязать туннели к конкретным датам. Нужно понять, кто держал кирку в руках: хананеи, иудеи или, возможно, римские легионеры. Иерусалим — это слоеный пирог из цивилизаций, где один город строился на руинах другого. Найденная система может оказаться "нулевым этажом", о котором забыли на пару тысячелетий.

"Подобные находки важны для понимания развития инженерной мысли. Это не просто дыра в земле, а доказательство существования сложной иерархии и централизованной власти, способной организовать такие работы", — резюмировал историк науки Сергей Белов.

Пока археологи просеивают грунт в поисках керамики или монет, объект остается закрытым для публики. Загадка ждет своего часа, напоминая нам, что под привычным асфальтом скрываются тайны, способные переписать учебники. Это не менее интригующе, чем записи в лавце Павла I, предсказавшие финал великой династии.

Ответы на популярные вопросы о подземных туннелях

Могли ли туннели быть частью водопровода?

Вряд ли. Для водовода такая высота в пять метров избыточна, а отсутствие следов эрозии и специфической штукатурки говорит против "водной" версии.

Почему их нашли только сейчас?

Они были скрыты под слоем строительного мусора и грунта веками. Только масштабные земляные работы в пригороде позволили вскрыть вход.

Безопасно ли находиться внутри?

Сейчас там работают только профи. Существует риск обвалов из-за нарушения естественного давления почвы при вскрытии.

Связаны ли эти туннели с библейскими событиями?

Прямых доказательств нет, но археологи ищут артефакты, которые помогут сопоставить время постройки с известными хрониками.

