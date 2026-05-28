D-серин вернул память старым мышам: ученые приблизились к созданию эликсира молодости

Биологи из Сямыньского университета (Китай) локализовали в гипоталамусе белковый переключатель старения. Дефицит Менина запускает системное увядание тканей, но введение аминокислоты D-серин возвращает когнитивным функциям былую остроту. Это открытие переводит поиск "эликсира молодости" из плоскости эзотерики в область доказательной нейробиологии.

Деменция

Пульт управления возрастом в гипоталамусе

Гипоталамус — это не просто "термостат" организма. Он координирует метаболизм, сон и реакцию на стресс. Исследование, опубликованное в PLOS Biology, доказывает: процессы увядания начинаются не "везде", а в конкретных клетках вентромедиального гипоталамуса. Ведущим игроком здесь выступает белок Менин.

"Падение концентрации Менина — это биологический флагшток, сигнализирующий организму о начале демонтажа систем. Мы видим, как затухание этого сигнала провоцирует нейровоспаление, сравнимое с тем, что вызывают загрязнители воздуха в мегаполисах", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Биологи провели жесткую проверку: искусственно "выключили" ген Менина у молодых мышей. Результат — мгновенное старение. Кожа истончилась, кости стали хрупкими, а тесты на ориентацию в пространстве провалились. Это доказывает, что причины развития деменции могут лежать в молекулярном дефиците ключевых белков-регуляторов.

D-серин: ремонт нейронных связей

Менин не работает в одиночку. Его исчезновение блокирует синтез D-серина — аминокислоты, без которой синапсы "немеют". Когда электрический сигнал не может перепрыгнуть через щель между нейронами, память стирается, как данные с битого диска. Поэтому никакие кроссворды и пазлы не помогут, если биохимия мозга не обеспечивает пластичность контактов.

Индикатор старения Эффект дефицита Менина Функции мозга Критическое снижение когнитивного резерва Скелетная система Остеопороз и хрупкость костных структур Иммунитет Системное воспаление (Inflammaging)

"D-серин — важный кофактор NMDA-рецепторов. Его дефицит делает мозг "ригидным". Важно понимать, что БАДы не заменят правильные источники жиров в рационе, но работа с аминокислотами — это перспективный вектор клинической фармакологии", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

От мышей к людям: результаты терапии

Биологи вернули пожилым грызунам ген Менина с помощью вирусного вектора. Через месяц их кожа разгладилась, а плотность костей выросла. Простое добавление D-серина в пищу не вернуло упругость коже, но феноменально ускорило работу памяти. Это значит, что для защиты разума достаточно химической коррекции, не требующей генной терапии.

Даже в агрессивной среде, где микрочастицы убивают мозг через обонятельные нервы, поддержание высокого уровня Менина может стать щитом. Это создает "когнитивный буфер", позволяющий сохранять ясность мысли до глубокой старости.

"Любые мнемотехники и система Шед будут работать в разы эффективнее, если подкрепить их биологической базой. Мы на пороге того, чтобы рассматривать старение как поддающийся лечению сбой метаболизма", — подчеркнула нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о биохимии старения

Заменит ли прием D-серина тренировки памяти?

Нет. Аминокислота создает условия для формирования связей, но сами связи — опыт и знания — формируются только в процессе обучения.

Можно ли найти этот белок в продуктах питания?

Менин — сложный внутриклеточный белок. "Съесть" его невозможно, он должен синтезироваться самим организмом. Но поддержка гипоталамуса через режим сна и отсутствие стресса замедляет его распад.

