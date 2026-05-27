Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Ужас перед катастрофой: в Норвегии нашли элитный клад, который спрятали от разгневанных богов

Наука

Случайная утренняя прогулка в норвежском Санднесе обернулась археологической сенсацией мирового уровня. Обычный турист обнаружил золотой артефакт, который пролежал в земле 1500 лет и принадлежал элитному воину эпохи Великого переселения народов. Находка не просто пополнила фонды музеев, но и пролила свет на ритуальные практики древних скандинавов в моменты глобальных климатических катастроф. Теперь ученые пересматривают историю региона, который в VI веке был политическим центром силы.

Золотой артефакт из раскопок
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Золотой артефакт из раскопок

Золото из-под старых корней

История находки напоминает сюжет приключенческого фильма. Житель Норвегии прогуливался в районе Аустратт и заметил дерево, вывернутое бурей много лет назад. Любопытство заставило его проверить почву под корнями обычной палкой, которая мгновенно наткнулась на что-то твердое. Из грязи показался блестящий предмет — золотая оправа ножен, украшенная тончайшей филигранью и изображениями змей.

"Такие находки физически меняют наше понимание прошлого, ведь золото в VI веке было эквивалентом высшей власти и божественного покровительства", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Артефакт весит 33 грамма при длине всего 6 сантиметров, но его ценность неизмерима. Это всего лишь семнадцатый подобный предмет, найденный во всей Северной Европе. Мастерство ювелиров того времени поражает: использование тройных золотых нитей и создание образов, где человеческие черты сливаются с животными, характерно для элитарного скандинавского искусства.

Меч правителя со следами боя

В отличие от большинства музейных экспонатов того времени, этот золотой эфес не был "парадным" украшением для красоты. Археологи обнаружили на нем четкие следы износа и потертости. Это означает, что владелец меча — вероятно, вождь из близлежащего поселения Хове — реально использовал оружие в схватках или носил его ежедневно как символ своего права на власть.

Характеристика Детали артефакта
Материал Золото, филигрань, бусины
Эпоха VI век (Великое переселение народов)
Орнамент Стилизованные змеи и звери
Состояние Заметные следы эксплуатации

Территория вокруг холма Риарен давно считается "золотой жилой" для историков. Ранее здесь находили массивные римские котлы и драгоценные шейные кольца. Все эти предметы указывают на то, что местная знать имела тесные связи с остальной Европой, несмотря на удаленность региона.

"Сохранность металла под корнями дерева обусловлена спецификой местной почвы, которая законсервировала золото в почти первозданном виде", — отметил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Жертвоприношение ради спасения мира

Ученые уверены: артефакт не был потерян. Его намеренно спрятали в расщелине скалы. VI век в Норвегии был временем тотального кризиса. Извержения вулканов вызвали резкое похолодание, следом пришли голод и эпидемии. В такие моменты элита приносила богам самое дорогое. Возможно, этот меч был последней попыткой правителя выкупить благополучие своего народа у высших сил.

Подобные акты ритуального сокрытия сокровищ часто встречаются в болотистых местностях Скандинавии, но находка на суше делает этот случай особенным. Это подтверждает, что весь ландшафт воспринимался древними людьми как священное пространство, где каждый камень мог служить алтарем. Сейчас эксперты Археологического музея Ставангера продолжают изучать научные открытия, скрытые в микротрещинах золота.

"Древние цивилизации часто оставляли ценные вещи в труднодоступных местах, надеясь на божественную защиту в периоды хаоса", — рассказал эксперт Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Эта находка подчеркивает, как законы физики и химии помогают сохранять историю. Золото не окисляется, что позволяет нам видеть те же узоры, на которые смотрел норвежский вождь полторы тысячи лет назад. Пока климат планеты меняется, как и в древней Антарктиде, такие артефакты напоминают о хрупкости человеческой власти перед лицом природы.

Почему золото так хорошо сохранилось?

Золото — инертный металл. Оно не вступает в реакцию с кислородом и водой, поэтому даже спустя тысячи лет в сырой земле оно сохраняет блеск. В отличие от железа, которое превращается в труху, золото лишь покрывается слоем грязи.

Что за звери изображены на эфесе?

Это специфический германский звериный стиль. Изображения змей и мифических существ служили оберегами. Считалось, что такие узоры придают оружию силу и делают его владельца непобедимым в бою.

Кто имеет право на находку?

В Норвегии все предметы старше 1537 года автоматически принадлежат государству. Человек, нашедший артефакт, обязан передать его властям, за что обычно получает денежное вознаграждение, а сам предмет отправляется в музей.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, историк Игорь Власов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы норвегия археология
Новости Все >
С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года
Защита нужна даже в пасмурный день: как правильно загорать и защищать кожу летом
Бакалавриат признан ошибкой: как новая система изменит жизнь всех студентов
Мозг буквально закипает: почему сухая кожа при высокой температуре крайне опасна
Рискованный сервис на частных участках: массовое аннулирование деятельности затронуло весь регион
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки
Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды
Гаечный ключ с мозгами: ИИ ускоряет ремонт авто, но ошибку всё равно ловит человек
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Сейчас читают
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Авто
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Мир. Новости мира
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Популярное
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.

После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Россия показала систему, после которой главная ставка ВСУ может резко обесцениться
Секретный диагноз Нетаньяху: Израиль охватила паника из-за болезни премьера
Запад закрывает лавочку: бунт ключевых стран НАТО наглухо лишит Зеленского денег
Запад закрывает лавочку: бунт ключевых стран НАТО наглухо лишит Зеленского денег
Последние материалы
С наступлением темноты они подползают к вражеским окопам и блиндажам… своевременно вскрывая замыслы врага… — писала газета Знамя Родины 28 мая 1942 года
Миф о вмешательстве лопнул: вскрытие архивов Обамы обернулось катастрофой для части элит в США
Чеснок против блошки и гусениц: дачный лайфхак, который спасает урожай капусты без химии
Общепит на грани коллапса: рестораны закрываются, а покупатели уходят в супермаркеты
Москва делится на касты: какие районы стали новыми бетонными сейфами для капитала
Зеленский загнал себя в опасный тупик: в Вашингтоне больше не хотят играть по старым правилам
Запасы ПВО полностью обнулились: Киев направил в Вашингтон экстренный сигнал о помощи
Один неожиданный ингредиент делает этот шоколадный торт на сковороде безумно нежным
Защита нужна даже в пасмурный день: как правильно загорать и защищать кожу летом
28 мая: День пограничника, Матиас Руст и Amnesty International
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.