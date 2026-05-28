Датчанин пошёл в лес и наткнулся на золотой клад, который викинги прятали для Вальхаллы

В лесах датского Химмерланда обычная прогулка обернулась археологической сенсацией, когда местный житель наткнулся на золото вековой давности. Клад из Рольда теперь официально входит в тройку крупнейших находок драгоценного металла эпохи викингов в истории страны. Шесть массивных колец общим весом более 760 граммов доказывают, что тысячу лет назад здесь кипела жизнь элиты, обладавшей невероятным влиянием. Ученые уже начали расшифровывать политические сигналы, которые древние вожди зашифровали в этих ювелирных изделиях.

Триста граммов чистого статуса

Находка началась с двух золотых браслетов, которые случайный прохожий принес в Музей Северной Ютландии. Археологи моментально оценили масштаб и выехали на место с металлодетекторами, обнаружив еще четыре кольца. Вес клада составил 762,5 грамма — это почти фунт чистого золота, что в те времена равнялось целым состояниям. Ученые отмечают невероятный уровень мастерства: три кольца сплетены из золотых прутьев, а одно украшено сложным орнаментом из треугольников и зигзагов.

"Эти предметы — не просто украшения, а застывшая история металлургии, где мастерство плетения прутьев сочетается с тончайшей работой по золотой проволоке", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

В отличие от серебра, которое викинги часто рубили на куски для торговли, эти кольца остались целыми. Это говорит о том, что их не использовали как разменную монету в портовых лавках. Золото предназначалось для демонстрации силы и богатства, доступного лишь высшему кругу приближенных конунга. Предварительно находку датируют 900–1000 годами нашей эры, временем правления Харальда Синезубого.

Золото как инструмент большой политики

Массивные кольца на руках викингов служили чем-то вроде современных партийных билетов или эксклюзивных знаков отличия. Даря такое кольцо, вождь гарантировал свою защиту, а воин в ответ клялся в верности до смерти. В эпоху, когда Дания только начинала объединяться под единой короной, подобные дары помогали связывать разрозненные кланы в единую железную структуру. Золото в Скандинавии встречалось в разы реже серебра, поэтому каждый такой браслет кричал о запредельно высоком положении владельца.

Параметр клада Характеристика находок
Количество предметов 6 золотых колец
Общая масса 762,5 грамма
Тип декора Плетение, зигзаги, треугольники
Место в рейтинге Дании 3-й по величине в истории

"Найти настолько массивные неповрежденные золотые кольца — большая редкость, обычно такие вещи уходили на переплавку или торговый лом", — подчеркнул специально для Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Зачем закапывать состояние в лесу

Археологи ломают головы над тем, почему владелец расстался с сокровищем. Одна из версий — банальный страх. В конце X века Данию сотрясали внутренние распри, и спрятать золото в лесу было единственным способом не отдать его врагам. Другая гипотеза уводит в сторону мистики: викинги верили, что закопанное в землю имущество достанется им в загробном мире, в Вальхалле. Пока ученые склоняются к версии намеренного сокрытия во время экстренной ситуации.

"Такие находки переворачивают наше представление о логистике драгоценностей в древнем мире и плотности населения в Химмерланде", — объяснил в комментарии для Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Сейчас кольца признаны государственной собственностью и переданы специалистам для консервации. Увидеть блеск датского золота посетители смогут уже этим летом в музее Ольборга. Ученые надеются, что дальнейшие исследования почвы вокруг места находки помогут выяснить, стоял ли рядом дом богатого ярла или это был тайный ритуальный объект под открытым небом.

Ответы на популярные вопросы о золоте викингов

Почему викинги не тратили эти кольца в магазинах?

Золото для северян было знаком ранга, а не средством платежа. Для рынков использовали серебряный лом или монеты из дальних стран, а массивные золотые кольца хранили как семейную или клановую реликвию.

Много ли золота находили в Дании раньше?

Находка из Рольда — третья по весу. Лидерами остаются кольца из Тиссё и клад из Фестеда. Большинство находок той поры — это серебро, золото составляет лишь малую часть артефактов.

Что такое Danefae?

Это датский юридический термин для сокровищ, имеющих историческую ценность. Нашедший обязан передать их государству, за что получает денежное вознаграждение, соответствующее весу и уникальности находки.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, археолог Павел Синицын
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
