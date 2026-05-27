Билет в один конец: на Южном полюсе Луны начнут возводить объекты для длительного проживания

Человечество пакует чемоданы для переезда на Южный полюс Луны. NASA планирует запустить эксплуатацию первых постоянных жилых модулей в 2030-х годах. Это не просто короткий визит с флагом и селфи, а полноценная застройка естественного спутника Земли, где астронавты смогут задерживаться на месяцы. Пока Илон Маск грезит о Марсе, инженеры уже чертят схемы энергосетей на реголите.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт на Луне

График застройки: от прыжка до фундамента

Первый серьезный шаг — миссия Artemis III. В 2027 году на земной орбите проверят стыковку корабля с посадочными аппаратами. Это финальный экзамен перед высадкой.

Уже в 2028 году двое смельчаков должны коснуться лунной пыли. К тому моменту грузовики-автоматы накидают на поверхность гору оборудования, чтобы люди не прилетели на пустое место. Исследование прошлого Луны показывает, что условия там суровые, но выполнимые.

С 2029 года проект переходит в фазу тяжелой стройки. Агентство начнет тянуть провода и ставить солнечные панели.

Главная задача — создать автономное энергоснабжение. Без него любая база превратится в ледяной склеп во время лунной ночи. Пребывание человека на Луне сильно ограничено радиацией, поэтому жилые модули будут напоминать защищенные бункеры, а не стеклянные дома будущего.

"Главный враг на Луне — не отсутствие воздуха, а реголит. Эта пыль впивается в механизмы и легкие, как наждак. Нам нужны идеальные системы фильтрации и шлюзы", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Роботы-строители и частный извоз

NASA не строит всё в одиночку. В игру вступили частники, получившие сотни миллионов долларов. Blue Origin Джеффа Безоса доставит луноходы к Южному полюсу. Забавно, что пока одни ищут на спутнике воду, другие следят за небом — астероидная угроза остается фактором риска для любой стационарной базы.

Вероятность того, что космический камень 2024 YR4 заглянет в гости к Луне в 2032 году, заставляет инженеров усиливать конструкцию модулей.

Компания Зона ответственности Blue Origin Грузовые посадочные платформы Firefly Aerospace Разведывательные дроны Astrolab / Lunar Outpost Тяжелые вездеходы и роверы

Разведку с воздуха обеспечат дроны от Firefly Aerospace. Эти "птички" первыми заглянут в кратеры, где никогда не бывает солнца. Ученые надеются найти там лед.

В это же время РФ и КНР планируют свою базу, создавая конкуренцию. Хотя общие законы физики едины для всех: теория относительности и гравитация работают одинаково, будь вы в американском или российском модуле.

"Космос — это полигон экстремальных температур. Материалы базы должны выдерживать перепад от +130 до -170 градусов. Любая микротрещина — это приговор", — объяснил автор Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Пока NASA обживает ближний космос, роботы продолжают искать следы жизни на Марсе. Луна станет трамплином для прыжка на Красную планету. Здесь отработают технологии выживания в условиях полной изоляции, которые потом пригодятся в глубоком вакууме.

"Астрономия переходит из стадии наблюдения в стадию колонизации. Мы перестаем быть просто зрителями и начинаем строить свой "дом" за пределами атмосферы", — подчеркнул астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о лунной базе

Когда на Луне появятся постоянные жители?

Первые длительные экспедиции в постоянных модулях намечены на начало 2030-х годов, после того как будет готова энергетическая инфраструктура.

Кто строит лунные вездеходы?

За транспорт отвечают компании Astrolab и Lunar Outpost, а доставку техники обеспечит Blue Origin.

Где именно будет располагаться база?

В районе Южного полюса. Это стратегическая точка из-за наличия глубоких кратеров, где может храниться водяной лед.

