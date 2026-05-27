Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Ворошилов

Эти мутанты внутри нас: маленькие размеры превратили клетки в смертоносную и неуязвимую армию

Наука

Биологи из Политехнического института Вирджинии вскрыли механику "клеточного мошенничества". Они обнаружили, что раковые опухоли используют тетраплоидию — удвоение генетического багажа без последующего деления — как инструмент для вербовки здоровых тканей. Оказалось, что агрессивность болезни напрямую зависит от габаритов этих генетических мутантов. Мелкие копии оказались куда опаснее своих полноразмерных собратьев, превращая опухоль в неприступную крепость, устойчивую к стандартным протоколам химиотерапии.

Раковые клетки
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Генетический балласт: зачем клеткам лишние хромосомы

В норме клетка аккуратно копирует ДНК и расходится на две дочерние единицы. Раковый процесс часто ломает этот конвейер. Исследователи искусственно создали тетраплоидные клетки, в которых болтается четыре набора хромосом вместо двух.

Эксперименты на мышах показали странную динамику: количество самих мутантов в массе опухоли со временем падает, но общая скорость роста новообразования зашкаливает. Выяснилось, что рак — это следствие эволюции, где поломка механизмов деления становится конкурентным преимуществом.

"Тетраплоидные клетки работают как магнит для стромы. Они заставляют соединительную ткань обслуживать интересы опухоли, создавая каркас для её бесконтрольного расширения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Тетраплоидные клетки фактически занимаются вербовкой "мирного населения" организма. Стромальные клетки, которые должны поддерживать структуру органа, начинают работать на врага. Это доказывает, что эволюция внутри организма идет по пути наименьшего сопротивления, где выживает самый наглый и ресурсоемкий агент.

Маленький рост — большая злость: парадокс выживаемости

Биологи пошли дальше и выделили отдельные клоны человеческих раковых клеток. Математика не сошлась: часть тетраплоидов оказалась на 30% меньше нормы.

Именно эти "недомерки" проявили максимальную ярость. Они быстрее прошивали здоровые ткани и игнорировали лекарственную терапию. Анализ "Атласа ракового генома" подтвердил гипотезу: пациенты с мелкими тетраплоидными клетками умирают чаще и быстрее.

Тип клетки Поведение и прогноз
Крупные тетраплоиды Низкая инвазивность, стандартная чувствительность к препаратам
Мелкие тетраплоиды Высокая агрессивность, резистентность, худшая выживаемость

"Фармпрепараты часто бьют по делящимся клеткам. Тетраплоиды, пропуская деление, могут "прятаться" от удара, что делает их крайне опасным резервуаром для рецидива", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Для точной настройки лечения критически важна ранняя диагностика заболевания. Если врачи научатся определять размерный профиль хромосомных аномалий на старте, химиотерапия перестанет быть стрельбой по площадям. Сегодня наука фокусируется на поиске уязвимостей именно в энергетическом обмене мелких клеток-агрессоров.

"Любые изменения в рационе должны быть согласованы с лечащим врачом, так как метаболизм раковой клетки радикально отличается от нормального", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы об онкологии

Влияют ли мобильные телефоны на появление таких мутаций?

Научные данные говорят об обратном. Многочисленные исследования подтверждают, что смартфоны не повышают риск развития онкологии. Электромагнитное излучение бытовых приборов не признано причиной рака в доказательной медицине.

Как вовремя заметить аномальные клетки?

Сегодня это возможно только в лабораторных условиях при биопсии. Новые методы диагностики направлены на выявление циркулирующих опухолевых клеток в крови, что значительно упростит мониторинг.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, клинический фармаколог Алексей Рябцев, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Андрей Ворошилов
Ворошилов Андрей Владимирович — биолог с 21-летним стажем. Изучает экосистемы, взаимодействие видов и влияние человека на природу.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы медицина биология генетика онкология химиотерапия
Новости Все >
Мозг буквально закипает: почему сухая кожа при высокой температуре крайне опасна
Рискованный сервис на частных участках: массовое аннулирование деятельности затронуло весь регион
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки
Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды
Гаечный ключ с мозгами: ИИ ускоряет ремонт авто, но ошибку всё равно ловит человек
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Опасная ловушка банковских вкладов: как бережливость населения приводит к массовой блокировке наличности
Прощайте, мучительные диеты: как знакомые запахи обманывают мозг и заставляют лишние килограммы уйти
Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти
Сейчас читают
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
Ереван не справляется сам: Москва продолжает охранять армянские границы от соседей
Билет в один конец: на Южном полюсе Луны начнут возводить объекты для длительного проживания
Деньги стоят слишком дешево: аномальный перекос на рынке вынудил готовить хирургические меры
Забор на замке и нервы на пределе: провокации НАТО у российских рубежей приняли угрожающий масштаб
Медленный яд в чашке: что происходит с чаем, если он постоял больше часа
Мы сами кормим этого монстра: как человечество превращает Черное море в ловушку
Эти мутанты внутри нас: маленькие размеры превратили клетки в смертоносную и неуязвимую армию
Забудьте про восемь стаканов: опасное заблуждение из прошлого века признали ошибкой
В бездне океана эти существа видят то, что человеческий мозг даже не способен представить
НАТО перешло к открытому пиратству: готовится жесткая морская блокада портов России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.