Сергей Белов

Мы сами кормим этого монстра: как человечество превращает Черное море в ловушку

Наука

Черное море хранит на глубине колоссальный запас смерти, скрытый под тонким слоем живой воды. Пока отдыхающие наслаждаются пляжами, ученые следят за гигантским резервуаром сероводорода, который занимает 90% объема этого водоема. В материале разберем, насколько реальна угроза взрыва газа, почему граница ядовитой зоны начала стремительно подниматься и какая невидимая опасность скрывается в донных отложениях. Вы узнаете, как деятельность человека превращает море в ловушку и что на самом деле произошло во время знаменитого крымского землетрясения.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Власов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Затонувший древний лес

Устройство слоеного пирога смерти

Море напоминает плохо перемешанный коктейль. Сверху плавает легкая пресная вода из рек, а на дно оседает тяжелая соленая масса, пришедшая из Средиземноморья через Босфор. Между ними стоит плотная пробка, которая веками не пускает кислород вниз. Из-за этого органика на дне не гниет, а превращается в сероводород. Весь этот ад в жидком виде оценивается в 5–7 миллиардов тонн. Если сжать этот газ в плотную сферу, она окажется выше Эвереста.

"Мы имеем дело с уникальной гидрохимической структурой, где жизнь ютится в узком коридоре. Любое серьезное нарушение этого баланса превращает акваторию в биологическую пустыню", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Проблема в том, что ядовитая граница не стоит на месте. С конца шестидесятых годов она подползла к поверхности на 35 метров. В некоторых районах мертвая зона начинается уже на глубине 90 метров. Мы сами кормим этот процесс, сливая в реки сотни тысяч тонн удобрений и отходов. Бактерии съедают лишнюю органику вместе с кислородом, и удушливая зона расширяется, вытесняя рыбу и дельфинов.

Мифы о глобальном взрыве

В девяностые годы обывателей пугали сценариями апокалипсиса. Якобы одно сильное землетрясение вскроет бездну, и газ вспыхнет, превращая побережье в выжженную землю. Масштаб страха был таким, что всерьез обсуждались проекты по откачке отравы через гигантские трубы. Однако математика охлаждает пыл паникеров. Чтобы случился объемный взрыв, концентрация газа в воздухе должна быть запредельной.

Показатель Значение
Запас сероводорода в море до 7 млрд тонн
Порог взрывоопасности в воздухе 50 грамм на кубометр
Смертельная доза для человека 1 грамм на кубометр
Подъем границы яда (1969-1989) 35 метров

"Главный риск — не пламя до небес, а скрытое отравление. Сероводород бьет по нервной системе. Даже локальный выброс в замкнутой бухте может привести к трагедии", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Даже если вся толща воды вдруг перемешается, огромная площадь поверхности моря просто развеет газ до безопасных значений. Сценарий, где все отдыхающие погибают в огненном шторме, остается уделом киноделов. Но расслабляться рано, ведь под слоем сероводорода прячется еще один сюрприз — залежи метана в виде твердого ледяного концентрата.

Реальная угроза горящего льда

Когда в 1927 году Крым тряхнуло, свидетели видели в море огненные столбы. Это был не сероводород, а метан. Газ вырвался из донных ловушек через грязевые вулканы и вспыхнул. Метан гораздо опаснее своего вонючего соседа. Он легче преодолевает толщу воды и буквально прошивает море насквозь. При текущем потеплении климата эти газовые гидраты начинают медленно таять.

"Рост температуры воды запускает цепную реакцию разложения донных отложений. Метан в десятки раз эффективнее удерживает тепло, чем углекислый газ, создавая парниковый эффект", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Экосистема Черного моря сейчас зажата в тиски. Снизу давит растущий слой токсичного газа, сверху прижимает жара и стоки с материка. Жизненное пространство для дельфинов и промысловой рыбы с каждым десятилетием становится все тоньше. Мы наблюдаем не внезапную катастрофу, а медленное удушение водоема, который веками считался неисчерпаемым ресурсом.

Ответы на популярные вопросы о Черном море

Может ли море загореться от брошенной спички?

Нет, это исключено. Концентрация газа в поверхностных водах ничтожна. Чтобы спровоцировать горение, нужны катастрофические тектонические сдвиги, поднимающие глубинные массы одномоментно.

Опасно ли купаться из-за сероводорода?

В зонах отдыха вода безопасна. Ядовитый слой находится на глубине, куда не заплывают даже дайверы-профессионалы. Опасность существует лишь для глубоководных экосистем.

Почему граница яда поднимается так быстро?

Основная причина — переизбыток удобрений, которые смываются дождями в море. Это вызывает бурный рост водорослей, которые при отмирании потребляют весь кислород на глубине.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, климатолог Максим Орлов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
