Правило, написанное кровью: только так можно вырваться из лап самого коварного течения на Черном море

Тягун — это гидродинамическая ловушка, превращающая спокойное прибрежное мелководье в скоростную трассу в открытое море. Опасность возникает из-за разрыва песчаного дна, через который накопившаяся у берега вода устремляется обратно. Скорость такого потока может достигать 3 метров в секунду, что лишает шансов даже подготовленных пловцов при попытке прямого сопротивления. Понимание механики рипа и знание географии его возникновения позволяют вовремя распознать угрозу и сохранить жизнь.

Вид Черного моря из космоса

Анапа как главная фабрика течений

Песчаные пляжи Анапы, Витязево и Благовещенской косы считаются самыми опасными зонами на черноморском побережье. Плоское дно и отсутствие естественных препятствий вроде скал позволяют воде беспрепятственно формировать отбойные каналы. Когда ветер дует с берега, риск возникновения тягунов возрастает многократно.

"В Анапе дно напоминает слоеный пирог из песка, который постоянно перемывается. Любое волнение создает условия для прорыва воды назад в море", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Аналогичные риски фиксируют на Суджукской косе в Новороссийске и на мелководье Крыма в районе Евпатории. Здесь узкие проливы работают как насосы, ускоряя массу воды. Даже если на поверхности наблюдается штиль, под небольшим слоем может работать мощная гидравлическая машина. Это явление отдаленно напоминает процессы, где океан кипит и создает экстремальные условия для судов.

Анатомия невидимого потока

Тягун — это не мифический водоворот, а физически обоснованный коридор шириной до 50 метров. Вода, пришедшая с волнами, ищет кратчайший путь назад и пробивает углубление в песке. Этот "желоб" концентрирует в себе всю энергию отката. Распознать его можно по мутной полосе песка, уходящей перпендикулярно берегу, или по странному участку гладкой воды среди гребней волн.

Признак тягуна Что происходит на самом деле Разрыв в волнах Обратный поток гасит энергию приходящей волны Мутная бурая вода Течение вымывает песок и тащит его в глубину Морская пена уходит вдаль Поверхностный мусор маркирует вектор тесноты

"Проблема в том, что люди принимают спокойную гладь воды за безопасное место для заплыва. На деле именно там скрыта максимальная скорость оттока", — отметил в разговоре с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Даже на галечных пляжах Сочи, таких как Адлер или Лазаревское, в штормовую погоду могут возникать локальные рипы. Сила воды там такова, что человека может отбросить на сотни метров от береговой линии за считанные минуты. Подобная непредсказуемость стихии напоминает ситуацию, когда ледник треснул и груз мгновенно ушел в океан.

Алгоритм выживания в коридоре

Главная ошибка — попытка плыть прямо к берегу. Бороться с потоком скоростью 10 км/ч невозможно. Это приводит к быстрому истощению ресурсов организма и панике. Тягун не тянет на дно, он работает только по горизонтали. Ваша цель — выйти из узкого коридора, двигаясь параллельно пляжу.

"Экономия сил — это единственный шанс. Как только вы почувствовали, что берег не приближается, немедленно меняйте курс на 90 градусов", — подчеркнул специально для Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Если выплыть в сторону не получается, нужно просто держаться на воде. Тягун ослабевает там, где кончается отмель — обычно это 50–100 метров от берега. Там поток рассеивается, и можно спокойно вернуться на сушу по дуге. Это вопрос чистой физики: энергия течения всегда имеет финал. Важно помнить, что даже в технике, например, когда роутер страдает от перегрева, нарушение законов работы устройства ведет к поломке, так и здесь — нарушение правил безопасности ведет к трагедии.

Ответы на популярные вопросы о тягунах

Может ли тягун возникнуть в полный штиль?

Да, если до этого были сильные волны. Вода, скопившаяся за отмелями, может начать уходить в море даже после того, как ветер стих.

Правда ли, что тягун затягивает под воду?

Нет, это миф. Это поверхностное или приповерхностное течение. Оно уносит от берега, но не топит. Люди тонут из-за усталости, когда пытаются бороться с течением.

Помогают ли жилеты и круги при попадании в рип?

Они помогают держаться на воде, но увеличивают парусность. Вас унесет быстрее, но шансы на спасение выше, так как вы не тратите силы на плавучесть.

