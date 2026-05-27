Уловка ученых раскрыта: реальное положение дел на орбите оказалось далеким от красивых названий

Космос готовит небесное шоу. В воскресенье, 31 мая, в 11:45 по Москве, наступит момент истины — Голубая луна. Не ждите, что спутник вдруг окрасится в индиго. Это всего лишь уловка астрономов: так называют второе полнолуние за один календарный месяц. Первое мы наблюдали 1 мая, теперь на очереди финальный аккорд.
Майское полнолуние 2026 года — это антипод Суперлуния. Луна уходит в апогей, забираясь в самую далекую точку своей эллиптической орбиты. Расстояние до Земли растянется до 406 135 километров. Лунный диск визуально "похудеет" на 5,5%, а яркость упадет на целых 10,5%. Это будет самое крошечное полнолуние года.
Пока NASA грезит о том, как превратить наш спутник в лунную стройку века, нам остается лишь наблюдать за этими колебаниями дистанции. Американцы, кстати, упорно игнорируют риски, связанные с тем, как солнечные вспышки могут "поджарить" их будущую инфраструктуру на поверхности без атмосферы.
Шанс стать свидетелем редкого события растянется на две ночи: с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня. Когда Луна висит низко над горизонтом, её свет пробивается сквозь толстый слой воздуха, приобретая золотисто-медовый оттенок. Это лучший момент для съемки.
"При низком положении Луны возникает оптическая иллюзия — она кажется огромной, хотя на деле в апогее она минимальна. Это отличный повод для любителей астрономии проверить свои камеры", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Главное — чтобы не подвела погода. Если небо затянет тучами, придется ждать следующего цикла несколько лет.
Астрономия — наука точных данных. Голубая луна в апогее — это прежде всего математика расстояний и светимости, которую сегодня щелкают как орехи даже алгоритмы ИИ.
|Параметр
|Значение 31 мая 2026 года
|Дистанция до Земли
|406 135 километров
|Визуальный размер диска
|Уменьшен на 5,5%
|Потеря яркости
|Минус 10,5%
|Тип явления
|Микролуние / Голубая луна
Подобные аномалии всегда будоражили умы. В истории России небесным знамениям придавали мистический смысл, связывая их с судьбами правителей и великими потрясениями. Но современная наука суха: это просто камни и гравитация.
"Для любителей космоса это событие — проверка на внимательность. Разницу в яркости в 10% глаз почти не улавливает, но техника зафиксирует ее легко", — рассказал в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.
Интересно, что пока мы любуемся спокойным сиянием спутника, на Земле кипят страсти.
Это калька с английского идиоматического выражения "Once in a Blue Moon", что означает "крайне редко". К реальному спектру излучения название отношения не имеет.
Да, гравитационное воздействие в апогее чуть слабее, поэтому приливные горбы в эти дни будут менее выраженными, чем в перигее.
Нет, явление прекрасно видно невооруженным глазом. Телескоп поможет рассмотреть кратеры, но не изменит восприятие "голубизны" или размера диска.
Обычно это происходит раз в 2,7 года. Частота зависит от несовпадения лунного цикла (29,5 суток) и календарного месяца.
