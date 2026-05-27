Дмитрий Лапшин

Уловка ученых раскрыта: реальное положение дел на орбите оказалось далеким от красивых названий

Космос готовит небесное шоу. В воскресенье, 31 мая, в 11:45 по Москве, наступит момент истины — Голубая луна. Не ждите, что спутник вдруг окрасится в индиго. Это всего лишь уловка астрономов: так называют второе полнолуние за один календарный месяц. Первое мы наблюдали 1 мая, теперь на очереди финальный аккорд.

Микро-луна: почему спутник "сжался"

Майское полнолуние 2026 года — это антипод Суперлуния. Луна уходит в апогей, забираясь в самую далекую точку своей эллиптической орбиты. Расстояние до Земли растянется до 406 135 километров. Лунный диск визуально "похудеет" на 5,5%, а яркость упадет на целых 10,5%. Это будет самое крошечное полнолуние года.

Пока NASA грезит о том, как превратить наш спутник в лунную стройку века, нам остается лишь наблюдать за этими колебаниями дистанции. Американцы, кстати, упорно игнорируют риски, связанные с тем, как солнечные вспышки могут "поджарить" их будущую инфраструктуру на поверхности без атмосферы.

Как поймать идеальный кадр

Шанс стать свидетелем редкого события растянется на две ночи: с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня. Когда Луна висит низко над горизонтом, её свет пробивается сквозь толстый слой воздуха, приобретая золотисто-медовый оттенок. Это лучший момент для съемки.

"При низком положении Луны возникает оптическая иллюзия — она кажется огромной, хотя на деле в апогее она минимальна. Это отличный повод для любителей астрономии проверить свои камеры", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Главное — чтобы не подвела погода. Если небо затянет тучами, придется ждать следующего цикла несколько лет.

Цифры небесной механики

Астрономия — наука точных данных. Голубая луна в апогее — это прежде всего математика расстояний и светимости, которую сегодня щелкают как орехи даже алгоритмы ИИ.

Параметр Значение 31 мая 2026 года
Дистанция до Земли 406 135 километров
Визуальный размер диска Уменьшен на 5,5%
Потеря яркости Минус 10,5%
Тип явления Микролуние / Голубая луна

Подобные аномалии всегда будоражили умы. В истории России небесным знамениям придавали мистический смысл, связывая их с судьбами правителей и великими потрясениями. Но современная наука суха: это просто камни и гравитация.

"Для любителей космоса это событие — проверка на внимательность. Разницу в яркости в 10% глаз почти не улавливает, но техника зафиксирует ее легко", — рассказал в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Интересно, что пока мы любуемся спокойным сиянием спутника, на Земле кипят страсти. Климат лихорадит: аномальная жара в Европе ставит рекорды, а ученые пытаются понять, не приведет ли это к катастрофе, подобной той, когда древние вулканы изменили планету на миллионы лет.

Ответы на популярные вопросы о Голубой луне

Почему луна называется "голубой", если она обычного цвета?

Это калька с английского идиоматического выражения "Once in a Blue Moon", что означает "крайне редко". К реальному спектру излучения название отношения не имеет.

Влияет ли удаленность Луны на приливы?

Да, гравитационное воздействие в апогее чуть слабее, поэтому приливные горбы в эти дни будут менее выраженными, чем в перигее.

Нужен ли телескоп для наблюдения?

Нет, явление прекрасно видно невооруженным глазом. Телескоп поможет рассмотреть кратеры, но не изменит восприятие "голубизны" или размера диска.

Когда будет следующая Голубая луна?

Обычно это происходит раз в 2,7 года. Частота зависит от несовпадения лунного цикла (29,5 суток) и календарного месяца.

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Дмитрий Лапшин
Лапшин Дмитрий Николаевич — физик-исследователь с 18-летним стажем. Объясняет физические явления простым языком, без упрощений и мифов.
Темы космос москва астрономия
