Максим Орлов

Организм буквально варится изнутри: майский зной в Европе обернулся необратимыми потерями

Наука

Западная Европа плавится от аномального зноя. Майские температурные рекорды рухнули. Термометры показывают цифры, которые характерны для пика июля. Атмосфера превратилась в раскаленную духовку. Власти вводят экстренные протоколы. Природа дает понять: старые климатические нормы больше не работают.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Франция: самый горячий май в истории

Французские метеорологи в шоке. Страна пережила самый жаркий май за все время официальных наблюдений. В отдельных регионах зной пробил отметку в +39 °C. Это не просто "тепло", это катастрофа для весеннего месяца. Правительство активировало национальную систему оповещения, которая молчала с 2004 года.

Тринадцать департаментов закрасили в оранжевый цвет тревоги. Еще 29 получили желтые предупреждения. Жара уже начала собирать свою жатву. Официально подтверждено семь смертей. Люди не выдерживают перегрузки сердечно-сосудистой системы. Ситуация напоминает солнечный удар глобального масштаба, только бьет он не вспышками, а стабильным изнуряющим прогревом воздуха.

"Биологические системы имеют жесткие пределы прочности. Когда внешняя температура превышает порог терморегуляции, организм буквально начинает вариться изнутри. Семь жертв во Франции — это только верхушка айсберга, скрытая за официальной статистикой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Британские острова и Испания под ударом

Лондон привык к туманам, но получил тропическое пекло. Возле британской столицы зафиксировали +35 °C. Предыдущий максимум в +33,5 °C остался в прошлом. Соседняя Ирландия тоже не отстает. Две метеостанции на острове выдали рекордные +28,8 °C. Для северных широт это аномалия, меняющая местную экологию быстрее, чем птицы успевают адаптироваться к новым условиям.

Испания готовится к настоящему аду. В долинах рек Гвадиана, Гвадалквивир и Эбро столбики термометров доползут до +40 °C. В Италии тоже не до шуток. В Риме запретили работать на улице в самые опасные часы — с полудня до четырех вечера. Пока европейцы прячутся в тени, ученые ищут закономерности. Иногда кажется, что климат сломался так же неожиданно, как старая математическая гипотеза под напором мощного процессора.

Страна / Регион Температурный рекорд (°C)
Франция (отдельные регионы) +39,0
Великобритания (Лондон) +35,0
Испания (прогноз) +40,0
Ирландия +28,8

"Причину нужно искать в динамике воздушных масс. Мы наблюдаем блокирующие антициклоны, которые засасывают раскаленный воздух из Сахары и "запирают" его над Европой. Это не случайность, а системный сдвиг", — отметил в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Научная база: почему мир "закипает"

Климатологи уверены: тепловые волны в Европе стали возникать в 10 раз чаще. Если раньше экстремальное лето случалось раз в столетие, то теперь это ежегодный аттракцион. Планета превращается в гигантский парник. Этот процесс так же неумолим, как древние дожди, переписавшие историю Земли миллионы лет назад.

Человечество пытается бороться с последствиями, но пока проигрывает. США, вместо того чтобы решать реальные проблемы климата на Земле, предпочитают строить планы по освоению Луны. Видимо, американцы надеются сбежать на спутник раньше, чем здесь станет совсем невыносимо.

"Мы видим прямую связь между накоплением энергии в атмосфере и мощностью тепловых аномалий. Это физика в чистом виде. Эффект накопления работает как пружина, которая распрямляется всё чаще и болезненнее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Климат — это маховик, который очень трудно остановить. И если в советских тоннелях под Енисеем еще можно найти прохладу, то на улицах Парижа или Мадрида спасения нет.

Ответы на популярные вопросы о жаре в Европе

Почему жара в мае считается аномальной?

В это время года атмосфера еще не должна быть прогрета до таких значений. Резкий скачок на 10-15 градусов выше нормы ломает природные ритмы и не дает людям времени на адаптацию.

Как климатические изменения влияют на частоту волн зноя?

Исследования показывают десятикратный рост частоты таких явлений. Из-за глобального дисбаланса тепла границы климатических зон сдвигаются к полюсам.

Какие меры предпринимают власти европейских стран?

Вводятся ограничения на работу в дневные часы, активируются системы оповещения и разворачиваются пункты охлаждения в городах.

Может ли жара спровоцировать другие природные катастрофы?

Да, длительный зной приводит к засухам, массовым лесным пожарам и критическому обмелению рек, что бьет по энергетике и логистике.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов, метеоролог Сергей Баранов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Темы климат европа экология глобальное потепление
