Снег на камерах спутников: мощная солнечная вспышка ударила по Земле из невидимой зоны

Солнце решило выстрелить в спину Земле. Группа пятен 4436, которая еще неделю назад казалась мертвой зоной на видимом диске, вдруг сдетонировала на обратной стороне светила. Масштабный взрыв около полуночи по Москве отправил в нашу сторону такие потоки радиации, что ученым пришлось спешно расчехлять детекторы протонов и вешать таблички о радиационном шторме.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Баранов is licensed under Free for commercial use Земля во время магнитной бури

Взрыв в "мертвой зоне"

Представьте, что вы отвернулись от противника, а он умудрился попасть в вас рикошетом. Именно так сработала мощная вспышка, зафиксированная Лабораторией солнечной астрономии. Группа пятен 4436, хранившая молчание десять дней, накопила энергию и выплеснула её в пустоту космоса с обратной стороны светила. Но "пустота" оказалась обманчивой.

"Магнитные петли Солнца — это не просто линии в учебнике, а огромные шланги с раскаленной плазмой. Когда такой шланг лопается "сзади", брызги летят по спирали Архимеда и все равно достают до нашей планеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Специалисты ИКИ и ИСЗФ РАН подтвердили: последний выброс плазмы зацепил Землю. Это нетипично. Обычно вспышки на скрытой стороне проходят незамеченными для земной инфраструктуры, но в этот раз потоки частиц буквально "обтекли" звезду.

Радиационный шторм у порога

Приборы фиксируют умеренный протонный шторм. Космические аппараты первыми приняли удар: на изображениях с коронографов посыпался "снег" — это высокоэнергетические частицы бомбардируют ПЗС-матрицы камер. Рост числа протонов совпал с моментом детонации в пятне 4436 почти минута в минуту.

Параметр события Текущее состояние Тип угрозы Радиационный шторм (умеренный) Источник Группа пятен 4436 (обратная сторона) Статус частиц Превышен порог предупреждения по протонам

Хотя человеку под зонтиком атмосферы ничего не грозит, спутниковая электроника сейчас под прессом. Астрофизики пытаются понять, почему "невидимое" событие ударило так метко. Пока гипотеза одна: протоны умеют отлично огибать препятствия по сложным траекториям магнитного поля.

"Для спутников на высоких орбитах такая доза радиации — как работа в горячем цеху без защиты. Ресурс батарей и микросхем тает на глазах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Физика рикошета: как плазма обогнула Солнце

Ученые называют явление аномальным. Признаков синхронных взрывов на видимой стороне нет — значит, удар пришел именно из тени. Солнечные пятна-гиганты уже двое суток медленно разворачиваются к нам "лицом", но пока копят силы в режиме радиомолчания. Скоро на Землю обрушится их прямой гнев.

Пока человечество учится имитировать термоядерные процессы, создавая искусственное солнце, оригинал наглядно показывает, кто здесь главный. Потоки протонов высоких энергий — это не просто цифры на графиках, а жесткая реальность для метеозависимых и операторов связи.

"Природа не обязана следовать нашим шаблонам. Вспышка за горизонтом событий — это редкий кейс, который требует пересмотра моделей прогнозирования", — добавил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Мониторинг продолжается. Солнечные лаборатории фиксируют движение новых активных областей к центру диска. Если "молчаливые" гиганты проснутся сейчас, нас ждет полноценная протонная буря. Пока же мы просто наблюдаем за "снегом" на камерах орбитальных телескопов.

Ответы на популярные вопросы о солнечных вспышках

Опасна ли вспышка на обратной стороне для людей?

Прямой опасности для здоровья нет, атмосферный щит блокирует жесткое излучение. Однако радиационный шторм может вызвать сбои в спутниковой навигации и радиосвязи в северных широтах.

Почему ученые называют это событие "нетипичным"?

Обычно частицы от вспышек на обратной стороне улетают прочь от Земли. В этот раз магнитное поле Солнца сработало как линза или трамплин, направив удар точно в нашу сторону.

Чего ждать в ближайшие дни?

Активные группы пятен выходят на линию прямой видимости. Это повышает риск новых вспышек, которые будут бить уже прямой наводкой.

Читайте также