Магнитосфера спокойна, но ненадолго: названы самые опасные дни июня 2026 года

Космос берет паузу, но это лишь затишье перед штормом. 27 мая 2026 года магнитосфера Земли останется в "зеленой зоне", избавляя метеозависимых от головных болей и прыжков давления. Однако Солнце уже готовит неприятный сюрприз к началу лета. Разбираемся, как поведет себя магнитное поле планеты в ближайшие недели и стоит ли готовить аптечку к июню.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце в космосе

Прогноз на 27 мая: затишье в эфире

Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН подтверждают: 27 мая магнитосфера будет спокойной. Индекс Kp — главный измеритель планетарной "тряски" — не выйдет за пределы 2-3,5 балла. Это штиль. Техника работает без сбоев, а электроника не капризничает. Пик активности в 3,5 балла придется на раннее утро (06:00-10:00 мск), после чего солнце ослабит хватку. К вечеру показатель упадет до двойки.

"Магнитное поле Земли сейчас напоминает гладкую поверхность озера. Вероятность бури всего 16%. Даже если приборы зафиксируют всплеск, это будет слабый фон, который большинство просто не заметит", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Хотя на Солнце снова произошла мощная вспышка еще 25 мая, ее энергии не хватило для серьезного удара по Земле. Уровень радиоизлучения F10.7 замер на отметке 135 единиц, что для текущего цикла активности считается умеренным показателем.

Атмосферное давление: Москва против Петербурга

Пока космос молчит, барометры в столицах ведут себя по-разному. В Москве давление просядет ниже нормы, заставляя гипотоников пить лишнюю чашку кофе. В Санкт-Петербурге ситуация обратная: к вечеру столбик термометра поползет вверх.

Время суток Москва (мм рт. ст.) Санкт-Петербург (мм рт. ст.)
Утро 736 749
День 735 749
Вечер 734 751

Перепады давления влияют на атмосферное давление внутри организма. Эксперты рекомендуют в такие дни не перегружать сердце тяжелыми тренировками.

"Резкие изменения давления — это стресс-тест для сосудов. Если в Москве показатели падают ниже 740 мм, ждите вялости и сонливости. В Петербурге же вечерний рост до 751 мм может спровоцировать головную боль у тех, кто склонен к гипертонии", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Июньский удар: когда ждать бурю

До конца мая серьезных угроз не предвидится. Магнитосфера будет стабильно держать 3 балла. Но июнь 2026 года начнется с "прожарки". Уже 4 июня ожидается первый скачок до 4 баллов — это пограничное состояние, когда "железо" еще не горит, но метеочувствительные люди начинают ощущать дискомфорт.

Настоящая встряска запланирована на середину месяца. С 11 по 13 июня индекс Kp взлетит до 6 баллов. Это сильная новая вспышка, способная вызвать полярные сияния и сбои в спутниковой навигации. Чтобы минимизировать последствия, врачи советуют заранее снизить психоэмоциональную нагрузку и строго придерживаться графика приема лекарств.

"Магнитная буря — это не просто строчка в прогнозе, а реальное возмущение поля частицами от солнечных вспышек. В середине июня мы ожидаем плотный поток плазмы, который заставит магнитосферу звенеть, как колокол", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Обуздать энергию светила человечество пытается уже сейчас. Пока ученые следят за вспышками, Китай строит искусственное солнце, чтобы приручить термоядерный синтез. Пока же нам остается только подстраиваться под капризы настоящей звезды.

Ответы на популярные вопросы о магнитных бурях

Что означает индекс Kp?

Это шкала от 0 до 9 баллов. До 3 баллов — штиль, 4 — возмущение, от 5 и выше — официальный статус магнитной бури.

Почему во время бури болит голова?

Изменения магнитного поля влияют на вязкость крови и тонус сосудов. Кровоток замедляется, ткани получают меньше кислорода.

Помогают ли прогулки во время геомагнитного шторма?

Да, легкая активность на свежем воздухе улучшает насыщение крови кислородом и помогает нервной системе адаптироваться к изменениям внешних полей.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Виктор Андреев
Андреев Виктор Леонидович — сейсмолог с 22-летним стажем. Анализирует землетрясения, сейсмические риски и их последствия.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
